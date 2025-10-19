https://sarabic.ae/20251019/18-عاما-بالمنصب-و3-قضايا-فساد-ومحاكمات-هل-يستطيع-نتنياهو-ترأس-الحكومة-الإسرائيلية-من-جديد؟-1106165306.html

18 عاما بالمنصب و3 قضايا فساد ومحاكمات.. هل يستطيع نتنياهو ترأس الحكومة الإسرائيلية من جديد؟

18 عاما بالمنصب و3 قضايا فساد ومحاكمات.. هل يستطيع نتنياهو ترأس الحكومة الإسرائيلية من جديد؟

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيترشح مجددا لمنصب رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة للكنيست المقررة في نوفمبر 2026. 19.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-19T07:00+0000

2025-10-19T07:00+0000

2025-10-19T07:00+0000

بنيامين نتنياهو

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_0:162:3063:1884_1920x0_80_0_0_eff39282a34525762d3b777c83002f8e.jpg

وأجرت القناة الإسرائيلية الـ14، مساء السبت، مقابلة مع نتنياهو، أوضح من خلالها بشأن أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.وكان نتنياهو قد رد بالإيجاب على سؤال القناة الإسرائيلية حول ما إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وقال "نعم وسأفوز".ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

https://sarabic.ae/20251015/نتنياهو-يطالب-بتأجيل-جلسة-محاكمته-بسبب-إصابته-بالتهاب-الشعب-الهوائية-1106041487.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار