18 عاما بالمنصب و3 قضايا فساد ومحاكمات.. هل يستطيع نتنياهو ترأس الحكومة الإسرائيلية من جديد؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيترشح مجددا لمنصب رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة للكنيست المقررة في نوفمبر 2026.
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
وأجرت القناة الإسرائيلية الـ14، مساء السبت، مقابلة مع نتنياهو، أوضح من خلالها بشأن أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.وكان نتنياهو قد رد بالإيجاب على سؤال القناة الإسرائيلية حول ما إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وقال "نعم وسأفوز".ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيترشح مجددا لمنصب رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة للكنيست المقررة في نوفمبر 2026.
وأجرت القناة الإسرائيلية الـ14، مساء السبت، مقابلة مع نتنياهو، أوضح من خلالها بشأن أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.
وكان نتنياهو قد رد بالإيجاب على سؤال القناة الإسرائيلية حول ما إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وقال "نعم وسأفوز".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
نتنياهو يطالب بتأجيل جلسة محاكمته بسبب "إصابته بالتهاب الشعب الهوائية"
15 أكتوبر, 15:54 GMT
ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو يتزعم حزب "الليكود"، أحد أكبر أحزاب اليمين الإسرائيلي، وقد أمضى الفترة الأطول كرئيس للوزراء في إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 18 عاما منذ العام 1996، ولكن في ولايات منفصلة، حيث تعتبر الولاية الحالية هي الثالثة.
وفاز حزب "الليكود" بالانتخابات الأخيرة في الكنيست بـ32 مقعدا، وحلفاؤه من أحزاب "الحريديم" بـ18 مقعدا، والتحالف الصهيوني الديني بـ14 مقعدا، وهو رقم قياسي للتيار اليميني المتطرف.
ولكن في المقابل، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا في شهر مايو من العام 2020، حيث ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
