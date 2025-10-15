نتنياهو يطالب بتأجيل جلسة محاكمته بسبب "إصابته بالتهاب الشعب الهوائية"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو يطالب بتأجيل جلسة محاكمته بسبب "إصابته بالتهاب الشعب الهوائية"
نتنياهو يطالب بتأجيل جلسة محاكمته بسبب "إصابته بالتهاب الشعب الهوائية"
سبوتنيك عربي
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل جلسة محاكمته بتهم فساد، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب ظروف صحية طارئة. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
نتنياهو يطالب بتأجيل جلسة محاكمته بسبب "إصابته بالتهاب الشعب الهوائية"

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Nathan Howard
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل جلسة محاكمته بتهم فساد، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب ظروف صحية طارئة.
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو يعاني من التهاب الشعب الهوائية، وهو معروف بمعاناته من الحساسية، وهو لا يُشكل خطرا عليه أو على من حوله.
ونقلت القناة عن مكتب نتنياهو أنه بناء على توصية طبيبه الخاص، بيركوفيتش، ألغى رئيس الوزراء جدول أعماله لبقية اليوم، وهو الآن يستريح في منزله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
نتنياهو: سيعود المختطفون غدا
12 أكتوبر, 19:33 GMT
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "نتنياهو سمع أيضا الأسبوع الماضي وفي خطابه الأخير في الكنيست يوم الجمعة أنه يعاني من احتقان أنفي".
فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو يعاني من عدوى تنفسية أو احتقان أنفي، وقد تم إلغاء جدول أعماله اليوم الأربعاء.
وكان وزير القضاء الإسرائيلى، ياريف ليفين، قد صرح بأنه سيعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها، مشيرا إلى أنه ما كان ينبغي محاكمة رئيس الوزراء، اليوم معتبرا أن هذه الخطوة تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة.
ويشار إلى أن نتنياهو قد مثل أمام محكمة منطقة تل أبيب، اليوم الأربعاء، للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد بعد انقطاع دام شهرا.
وكانت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي قد توقفت لعدة أسابيع بسبب الحرب في قطاع غزة والحرب على إيران وزيارته إلى واشنطن. وقد انتهى نتنياهو من تقديم شهادته في 3 ملفات بقضايا تلقي الرشوة والغش والخداع وخيانة الأمانة، وانتقلت النيابة في الجلسات الأخيرة إلى مرحلة الاستجواب المضاد لنتنياهو، حيث تقوم النيابة بمساءلته حول فحوى ما أدلى به من معطيات، وما قدمه من بيانات خلال شهادته التي استمرت على مدى أربعين جلسة.
ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية. وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.
