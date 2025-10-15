https://sarabic.ae/20251015/نتنياهو-يطالب-بتأجيل-جلسة-محاكمته-بسبب-إصابته-بالتهاب-الشعب-الهوائية-1106041487.html

نتنياهو يطالب بتأجيل جلسة محاكمته بسبب "إصابته بالتهاب الشعب الهوائية"

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل جلسة محاكمته بتهم فساد، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب ظروف صحية طارئة. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو يعاني من التهاب الشعب الهوائية، وهو معروف بمعاناته من الحساسية، وهو لا يُشكل خطرا عليه أو على من حوله.ونقلت القناة عن مكتب نتنياهو أنه بناء على توصية طبيبه الخاص، بيركوفيتش، ألغى رئيس الوزراء جدول أعماله لبقية اليوم، وهو الآن يستريح في منزله.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "نتنياهو سمع أيضا الأسبوع الماضي وفي خطابه الأخير في الكنيست يوم الجمعة أنه يعاني من احتقان أنفي".فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو يعاني من عدوى تنفسية أو احتقان أنفي، وقد تم إلغاء جدول أعماله اليوم الأربعاء.وكان وزير القضاء الإسرائيلى، ياريف ليفين، قد صرح بأنه سيعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها، مشيرا إلى أنه ما كان ينبغي محاكمة رئيس الوزراء، اليوم معتبرا أن هذه الخطوة تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة.ويشار إلى أن نتنياهو قد مثل أمام محكمة منطقة تل أبيب، اليوم الأربعاء، للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد بعد انقطاع دام شهرا.وكانت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي قد توقفت لعدة أسابيع بسبب الحرب في قطاع غزة والحرب على إيران وزيارته إلى واشنطن. وقد انتهى نتنياهو من تقديم شهادته في 3 ملفات بقضايا تلقي الرشوة والغش والخداع وخيانة الأمانة، وانتقلت النيابة في الجلسات الأخيرة إلى مرحلة الاستجواب المضاد لنتنياهو، حيث تقوم النيابة بمساءلته حول فحوى ما أدلى به من معطيات، وما قدمه من بيانات خلال شهادته التي استمرت على مدى أربعين جلسة.ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2016، يخضع نتنياهو لعدة تحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية. وبدأت المحاكمة في أيار/مايو 2020.

