"ترسانة الإسكندرية" تكشف لـ"سبوتنيك" أحدث سفنها العسكرية والمدنية في معرض "إيديكس 2025".. صور
"ترسانة الإسكندرية" تكشف لـ"سبوتنيك" أحدث سفنها العسكرية والمدنية في معرض "إيديكس 2025".. صور
قال مستشار رئيس مجلس الإدارة لقطاع التسويق في شركة "ترسانة الإسكندرية"، العميد البحري مهندس ياسر أحمد العروسي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستعرض في النسخة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وتابع، مشيرًا في تصريحات له لـ"سبوتنيك"، على هامش اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2025"، إلى "تميز الشركة في تصنيع السفن العسكرية والمدنية على حد سواء، ومن أبرز المعروضات للعام الحالي نموذج لسفينة بطاقة سحب 190 طن، يجري بناؤها لصالح هيئة قناة السويس، إذ سيتم تصميم وبناء السفينتين محليا بالكامل، بما يعكس قدرة الترسانة على توطين التكنولوجيا البحرية".وأضاف أن "الشركة نفذت مشاريع عسكرية بارزة للقوات البحرية المصرية، منها فرقاطات بتكنولوجيا ألمانية، وسفن جويندي بتكنولوجيا فرنسية، وكلها مصممة ومصنعة بمشاركة عمالة مصرية بالكامل".وتابع: "كما تقوم شركة "ترسانة الإسكندرية" بتصنيع سفن تجارية بمختلف الأحجام، بما في ذلك مراكب "Ro-Ro" بسعات تتراوح بين 6000 و10000 طن لصالح شركات محلية".وأشار العروسي إلى أن شركة "ترسانة الإسكندرية" تستهدف توطين صناعة السفن المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا أن "الشركة تتعاون مع شركاء عالميين ضمن توجهات تسعى لجلب التكنولوجيا بما يخدم مصالحها، في إطار علاقة جيدة ومستقرة مع شركائها الروس، ضمن تاريخ طويل من التعاون بين مصر والدول الأجنبية في مجال الصناعات البحرية".وختم العميد البحري، مهندس ياسر أحمد العروسي، حديثه، بالقول إن "شركة "ترسانة الإسكندرية" تتميز بالقدرة على الجمع بين الجودة العالية في التصنيع العسكري والمدني، مع تطوير مستمر لعملياتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي".وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وينظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
قال مستشار رئيس مجلس الإدارة لقطاع التسويق في شركة "ترسانة الإسكندرية"، العميد البحري مهندس ياسر أحمد العروسي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستعرض في النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية مجموعة من أحدث منتجاتها العسكرية والمدنية.
وتابع، مشيرًا في تصريحات له لـ"سبوتنيك"، على هامش اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2025"، إلى "تميز الشركة في تصنيع السفن العسكرية والمدنية على حد سواء، ومن أبرز المعروضات للعام الحالي نموذج لسفينة بطاقة سحب 190 طن، يجري بناؤها لصالح هيئة قناة السويس، إذ سيتم تصميم وبناء السفينتين محليا بالكامل، بما يعكس قدرة الترسانة على توطين التكنولوجيا البحرية".
وأضاف أن "الشركة نفذت مشاريع عسكرية بارزة للقوات البحرية المصرية، منها فرقاطات بتكنولوجيا ألمانية، وسفن جويندي بتكنولوجيا فرنسية، وكلها مصممة ومصنعة بمشاركة عمالة مصرية بالكامل".
وتابع: "كما تقوم شركة "ترسانة الإسكندرية" بتصنيع سفن تجارية بمختلف الأحجام، بما في ذلك مراكب "Ro-Ro" بسعات تتراوح بين 6000 و10000 طن لصالح شركات محلية".
وأشار العروسي إلى أن شركة "ترسانة الإسكندرية" تستهدف توطين صناعة السفن المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا أن "الشركة تتعاون مع شركاء عالميين ضمن توجهات تسعى لجلب التكنولوجيا بما يخدم مصالحها، في إطار علاقة جيدة ومستقرة مع شركائها الروس، ضمن تاريخ طويل من التعاون بين مصر والدول الأجنبية في مجال الصناعات البحرية".
وختم العميد البحري، مهندس ياسر أحمد العروسي، حديثه، بالقول إن "شركة "ترسانة الإسكندرية" تتميز بالقدرة على الجمع بين الجودة العالية في التصنيع العسكري والمدني، مع تطوير مستمر لعملياتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي".
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وينظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
