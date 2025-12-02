https://sarabic.ae/20251202/شركة-ألماز-أنتي-الروسية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-حجم-مشاركتها-في-إيديكس-2025-1107714942.html
شركة "ألماز أنتي" الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن حجم مشاركتها في "إيديكس 2025"
شركة "ألماز أنتي" الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن حجم مشاركتها في "إيديكس 2025"
كشف مستشار المدير العام لشركة منتجات الدفاع الجوي الروسية "ألماز أنتي"، ميخائيل كيروش، اليوم الثلاثاء، عن حجم مشاركة الشركة في معرض "إيديكس 2025" بالقاهرة،... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال كيروش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش اليوم الثاني من المعرض: "يقدم مجمعنا في المعارض التي تُقام في مصر مجموعة واسعة من أنظمة ومنصات الصواريخ المضادة للطائرات، مثل "أنتي‑4000" و"فيكينغ" و"تور" بمختلف نماذجها، كما تُعرض في المعرض تشكيلة كبيرة من الوسائل الرادارية، سواء الخاصة برصد الأهداف الجوية أو رصد الأهداف الأرضية".وينظم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كشف مستشار المدير العام لشركة منتجات الدفاع الجوي الروسية "ألماز أنتي"، ميخائيل كيروش، اليوم الثلاثاء، عن حجم مشاركة الشركة في معرض "إيديكس 2025" بالقاهرة، وأبرز الأسلحة المشاركة في الفعالية السنوية.
وقال كيروش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش اليوم الثاني من المعرض: "يقدم مجمعنا في المعارض التي تُقام في مصر مجموعة واسعة من أنظمة ومنصات الصواريخ المضادة للطائرات، مثل "أنتي‑4000" و"فيكينغ" و"تور" بمختلف نماذجها، كما تُعرض في المعرض تشكيلة كبيرة من الوسائل الرادارية، سواء الخاصة برصد الأهداف الجوية أو رصد الأهداف الأرضية".
وتابع: "كافة وسائل الدفاع الجوي التي نعرضها حديثة، ومخصصة للتعامل مع مختلف وسائل الهجوم الجوي، على مدى يتراوح بين 15 و380 كيلومترا، ولدينا كذلك منتجات مدنية، تشمل معدات المطارات، وتوجيه الطائرات، وضمان سلامتها".
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وينظم المعرض بمركز مصر
للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.