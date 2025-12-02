دراسة: اكتشاف أول جين قادر وحده على التسبب بمرض عقلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251202/دراسة-اكتشاف-أول-جين-قادر-وحده-على-التسبب-بالمرض-العقلي-1107703926.html
دراسة: اكتشاف أول جين قادر وحده على التسبب بمرض عقلي
دراسة: اكتشاف أول جين قادر وحده على التسبب بمرض عقلي
سبوتنيك عربي
كشف باحثون ألمان عن جين واحد قادر بمفرده على التسبب في الفصام واضطرابات نفسية أخرى، في اختراق علمي قد يعيد رسم ملامح التشخيص والعلاج في الطب النفسي. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T09:38+0000
2025-12-02T10:25+0000
مجتمع
الصحة
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103036/85/1030368532_0:329:3000:2017_1920x0_80_0_0_8f73388381175a720abf8be94d8abb12.jpg
وحددت الدراسة المنشورة في "مجلة الطب النفسي الجزيئي" جين يحمل اسم "GRIN2A" بوصفه عاملا حاسما، في تحد للفرضية السائدة بأن تلك الاضطرابات تنشأ من تفاعل معقد بين عوامل وراثية وبيئية متعددة.وقاد مدير معهد علم الوراثة البشرية في المركز الطبي بجامعة لايبزيغ، البروفيسور يوهانس ليمكي، فريقا بحثيا درس البيانات الجينية لـ121 شخصا يحملون طفرات في جين "GRIN2A"، وأظهرت النتائج أن بعض الطفرات في هذا الجين يمكن أن تؤدي مباشرة إلى الإصابة بالفصام، إضافة إلى اضطرابات نفسية أخرى، وفقا لموقع "Sci Tech Daily".وبيّنت الدراسة أن الأفراد الحاملين لطفرات في "GRIN2A" يظهرون أعراضا منذ الطفولة أو المراهقة، أي قبل سنوات طويلة من العمر الذي يُشخَّص فيه الفصام عادة، ورغم أن هذا الجين يُعرف غالبا بارتباطه بحالات عصبية مثل الصرع أو الإعاقات الذهنية، فإن بعض المشاركين لم يعانوا سوى من أعراض نفسية فقط.ويلعب جين "GRIN2A" دورا رئيسيا في ضبط الاستثارة الكهربائية للخلايا العصبية، ووجد الباحثون أن طفرات محددة تقلل نشاط مستقبل "NMDA"، أحد أهم الجزيئات في إشارات الدماغ، ما يؤدي إلى اضطراب في المسارات العصبية قد يسهم في تطور الأمراض النفسية.وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدا من كل 7 أشخاص عالميا كان يعاني من اضطراب نفسي عام 2021، لذا يمثل تحديد جين قد يكون سببا مباشرا للمرض نقلة مهمة في فهم العبء العالمي للصحة النفسية.ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف قد يفتح الطريق أمام أدوات تشخيص أكثر دقة، وتدخلات مبكرة، خاصة للأطفال والمراهقين ذوي الأعراض الأولية، وربما يقود مستقبلا إلى علاجات موجهة تعتمد على الخصائص الجينية للأفراد.
https://sarabic.ae/20250119/الأمراض-العقلية-التي-من-المرجح-أن-تصاب-بها-اعتمادا-على-وظيفتك-1096933552.html
https://sarabic.ae/20241103/دراسة-تكشف-عن-الأمراض-العقلية-الخفية-المرتبطة-بسن-اليأس--1094446106.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103036/85/1030368532_0:48:3000:2298_1920x0_80_0_0_ad1dd02b4e6a73d57186afb1be0f33ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم, الأخبار
الصحة, علوم, الأخبار

دراسة: اكتشاف أول جين قادر وحده على التسبب بمرض عقلي

09:38 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 02.12.2025)
© AP Photo / GBمريض نفسي
مريض نفسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / GB
تابعنا عبر
كشف باحثون ألمان عن جين واحد قادر بمفرده على التسبب في الفصام واضطرابات نفسية أخرى، في اختراق علمي قد يعيد رسم ملامح التشخيص والعلاج في الطب النفسي.
وحددت الدراسة المنشورة في "مجلة الطب النفسي الجزيئي" جين يحمل اسم "GRIN2A" بوصفه عاملا حاسما، في تحد للفرضية السائدة بأن تلك الاضطرابات تنشأ من تفاعل معقد بين عوامل وراثية وبيئية متعددة.
وقاد مدير معهد علم الوراثة البشرية في المركز الطبي بجامعة لايبزيغ، البروفيسور يوهانس ليمكي، فريقا بحثيا درس البيانات الجينية لـ121 شخصا يحملون طفرات في جين "GRIN2A"، وأظهرت النتائج أن بعض الطفرات في هذا الجين يمكن أن تؤدي مباشرة إلى الإصابة بالفصام، إضافة إلى اضطرابات نفسية أخرى، وفقا لموقع "Sci Tech Daily".
إجهاد ذهني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
مجتمع
الأمراض العقلية التي "من المرجح" أن تصاب بها اعتمادا على وظيفتك
19 يناير, 11:54 GMT
وقال ليمكي: "تشير نتائجنا إلى أن جين "GRIN2A" هو أول جين معروف يمكنه وحده التسبب في اضطراب نفسي"، موضحا اختلافه عن الجينات ذات التأثيرات المتعددة المرتبطة سابقًا بالأمراض النفسية.
وبيّنت الدراسة أن الأفراد الحاملين لطفرات في "GRIN2A" يظهرون أعراضا منذ الطفولة أو المراهقة، أي قبل سنوات طويلة من العمر الذي يُشخَّص فيه الفصام عادة، ورغم أن هذا الجين يُعرف غالبا بارتباطه بحالات عصبية مثل الصرع أو الإعاقات الذهنية، فإن بعض المشاركين لم يعانوا سوى من أعراض نفسية فقط.
ويلعب جين "GRIN2A" دورا رئيسيا في ضبط الاستثارة الكهربائية للخلايا العصبية، ووجد الباحثون أن طفرات محددة تقلل نشاط مستقبل "NMDA"، أحد أهم الجزيئات في إشارات الدماغ، ما يؤدي إلى اضطراب في المسارات العصبية قد يسهم في تطور الأمراض النفسية.
ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن الأمراض العقلية الخفية المرتبطة بسن اليأس
3 نوفمبر 2024, 12:10 GMT
وفي بوادر مشجعة، حققت تجارب علاج مبكرة باستخدام مكمل "إل-سيرين"، الذي يساعد على تنشيط مستقبلات "NMDA"، تحسنا واضحا لدى بعض المرضى.
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدا من كل 7 أشخاص عالميا كان يعاني من اضطراب نفسي عام 2021، لذا يمثل تحديد جين قد يكون سببا مباشرا للمرض نقلة مهمة في فهم العبء العالمي للصحة النفسية.
ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف قد يفتح الطريق أمام أدوات تشخيص أكثر دقة، وتدخلات مبكرة، خاصة للأطفال والمراهقين ذوي الأعراض الأولية، وربما يقود مستقبلا إلى علاجات موجهة تعتمد على الخصائص الجينية للأفراد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала