دراسة توضح.. لماذا تصدر القطط مواء أكثر عند تحية الرجل؟

كشفت دراسة حديثة أن القطط ترفع مستوى صخب موائها بشكل ملحوظ عند استقبال أصحابها الذكور، مقارنة بالإناث، مشيرة إلى أنها طوّرت هذه الاستراتيجية لجذب انتباه الرجال... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

ويبقى العلماء غير متأكدين تمامًا من الأسباب، لكن الفرضية السائدة تُرجع الأمر إلى أن الرجال أقل توترًا تجاه قططهم، ما يدفعها إلى تعزيز صوتها للحصول على الاهتمام المطلوب، حسبما ذكر موقع "فيز" العلمي. وخلال هذه اللحظات القصيرة، حدد الفريق 22 سلوكًا متنوعًا، من الحك العاطفي ورفع الذيل إلى التثاؤب غير المهتم والتجول بعيدًا. ومع ذلك، كان الاختلاف الوحيد الثابت بين المالكين الذكور والإناث يتمثل في مستوى الضجيج، عند عودة رجل، أصبحت القطط أكثر إزعاجًا بشكل واضح، وأحيانًا مفرط. فقد زاد تواتر المواء بشكل كبير، حتى بعد تصحيح البيانات لعمر القطط وجنسها وسلالتها، ما يعني أنها "تتحدث" أكثر عند مخاطبة ذكر. وخلص الموقغ إلى أن الرجال، في المتوسط، أقل اهتمامًا، ما يجبر القطة الراغبة في الاعتراف بها على رفع صوتها أمام رجل "غير متاح عاطفيًا". وقال كان كرمان، من جامعة بيلكنت في تركيا، الذي قاد البحث: "قد تتعلم القطط استخدام أصواتها الخاصة بشكل استراتيجي لبدء التواصل".

