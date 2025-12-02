دراسة توضح.. لماذا تصدر القطط مواء أكثر عند تحية الرجل؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251202/دراسة-توضح-لماذا-تصدر-القطط-مواء-أكثر-عند-تحية-الرجل؟-1107739264.html
دراسة توضح.. لماذا تصدر القطط مواء أكثر عند تحية الرجل؟
دراسة توضح.. لماذا تصدر القطط مواء أكثر عند تحية الرجل؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن القطط ترفع مستوى صخب موائها بشكل ملحوظ عند استقبال أصحابها الذكور، مقارنة بالإناث، مشيرة إلى أنها طوّرت هذه الاستراتيجية لجذب انتباه الرجال...
2025-12-02T16:29+0000
2025-12-02T16:29+0000
مجتمع
منوعات
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099822765_0:235:2089:1410_1920x0_80_0_0_5fcfa525c5d086edc973739ecac50eca.jpg
ويبقى العلماء غير متأكدين تمامًا من الأسباب، لكن الفرضية السائدة تُرجع الأمر إلى أن الرجال أقل توترًا تجاه قططهم، ما يدفعها إلى تعزيز صوتها للحصول على الاهتمام المطلوب، حسبما ذكر موقع "فيز" العلمي. وخلال هذه اللحظات القصيرة، حدد الفريق 22 سلوكًا متنوعًا، من الحك العاطفي ورفع الذيل إلى التثاؤب غير المهتم والتجول بعيدًا. ومع ذلك، كان الاختلاف الوحيد الثابت بين المالكين الذكور والإناث يتمثل في مستوى الضجيج، عند عودة رجل، أصبحت القطط أكثر إزعاجًا بشكل واضح، وأحيانًا مفرط. فقد زاد تواتر المواء بشكل كبير، حتى بعد تصحيح البيانات لعمر القطط وجنسها وسلالتها، ما يعني أنها "تتحدث" أكثر عند مخاطبة ذكر. وخلص الموقغ إلى أن الرجال، في المتوسط، أقل اهتمامًا، ما يجبر القطة الراغبة في الاعتراف بها على رفع صوتها أمام رجل "غير متاح عاطفيًا". وقال كان كرمان، من جامعة بيلكنت في تركيا، الذي قاد البحث: "قد تتعلم القطط استخدام أصواتها الخاصة بشكل استراتيجي لبدء التواصل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099822765_0:0:1992:1493_1920x0_80_0_0_303ce0d9b23ee215313bfad25344c891.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار تركيا اليوم
منوعات, أخبار تركيا اليوم

دراسة توضح.. لماذا تصدر القطط مواء أكثر عند تحية الرجل؟

16:29 GMT 02.12.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورقطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا
قطط بالاس الصغيرة في الحظيرة الصيفية في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن القطط ترفع مستوى صخب موائها بشكل ملحوظ عند استقبال أصحابها الذكور، مقارنة بالإناث، مشيرة إلى أنها طوّرت هذه الاستراتيجية لجذب انتباه الرجال الأقل استجابة.
ويبقى العلماء غير متأكدين تمامًا من الأسباب، لكن الفرضية السائدة تُرجع الأمر إلى أن الرجال أقل توترًا تجاه قططهم، ما يدفعها إلى تعزيز صوتها للحصول على الاهتمام المطلوب، حسبما ذكر موقع "فيز" العلمي.
قطط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مجتمع
دراسة: تربية القطط قد تزيد خطر الإصابة بـ"الفصام"
17 نوفمبر, 19:19 GMT

واعتمدت الدراسة على 31 شخصًا من مربي القطط، الذين حملوا كاميرات صغيرة مثبتة على صدورهم أثناء عودتهم إلى المنزل، ما سمح للباحثين بتسجيل أول 100 ثانية من تفاعل "الترحيب بالمنزل".

وخلال هذه اللحظات القصيرة، حدد الفريق 22 سلوكًا متنوعًا، من الحك العاطفي ورفع الذيل إلى التثاؤب غير المهتم والتجول بعيدًا.
قطة تجلس على أريكة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
مجتمع
في بحث استمر 60 عاما.. كشف لغز لون القطط البرتقالي
17 أبريل, 09:15 GMT
ومع ذلك، كان الاختلاف الوحيد الثابت بين المالكين الذكور والإناث يتمثل في مستوى الضجيج، عند عودة رجل، أصبحت القطط أكثر إزعاجًا بشكل واضح، وأحيانًا مفرط. فقد زاد تواتر المواء بشكل كبير، حتى بعد تصحيح البيانات لعمر القطط وجنسها وسلالتها، ما يعني أنها "تتحدث" أكثر عند مخاطبة ذكر.
في المتوسط، أصدرت القطط 4.3 مواء خلال الـ100 ثانية مع الرجال، أي أكثر من الضعف مقارنة بالنساء.
وخلص الموقغ إلى أن الرجال، في المتوسط، أقل اهتمامًا، ما يجبر القطة الراغبة في الاعتراف بها على رفع صوتها أمام رجل "غير متاح عاطفيًا".
وقال كان كرمان، من جامعة بيلكنت في تركيا، الذي قاد البحث: "قد تتعلم القطط استخدام أصواتها الخاصة بشكل استراتيجي لبدء التواصل".
