"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة... صور

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، مستذكرة اللحظة التاريخية، التي اجتمعت فيها الإمارات السبع عام 1971، لتؤسس نموذجا فريدا في الوحدة والتنمية.
وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن "ما قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، سيظل رمزًا للإصرار والإرادة، ودافعًا لصناعة أجيال مخلصة لا تتردد في بذل الجهد من أجل أهداف تتجاوز قيمتها كل التحديات".
وفي كلمته الرسمية التي نُشرت صباح اليوم عبر وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، شدد رئيس الدولة الإماراتية على "أهمية بناء جيل متمسك بهويته الوطنية وقيمه، وفي الوقت ذاته، منخرط في قلب التطور العلمي والتكنولوجي"
ودعا ابن زايد مؤسسات التعليم والتنشئة الاجتماعية والثقافية إلى إعطاء أهمية قصوى للجانب التربوي والأخلاقي في إعداد النشء والشباب، مؤكدًا أن "الإنسان الإماراتي المتعلم والمؤهل والمحب لوطنه هو الرافعة الرئيسية لكل خطط التنمية الوطنية"
كما وجّه ابن زايد دعوة خاصة للشباب الإماراتي للاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، والتركيز على التخصصات التعليمية والعلمية التي تخدم أولويات الدولة التنموية، مؤكدًا أن "الإمارات ستظل داعمة لكل ما يحقق السلام والاستقرار والتعاون في العالم، وتدعم تسوية النزاعات الإقليمية والدولية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية".
وفي رسالة وطنية جامعة، شدد الرئيس الإماراتي أن "الإمارات ترحب بكل من يعتبرها وطنًا له، وتثمّن جهود المقيمين، الذين أسهموا في نهضتها وتقدمها، في تأكيد على قيم الانفتاح والتسامح التي تُميز المجتمع الإماراتي".