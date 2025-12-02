"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-عيد-الاتحاد-الـ54-لدولة-الإمارات-العربية-المتحدة-صور-1107745210.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة... صور
"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة... صور
سبوتنيك عربي
احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، مستذكرة اللحظة التاريخية، التي اجتمعت... 02.12.2025
2025-12-02T19:00+0000
2025-12-02T19:00+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107743661_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60e5ab97d1b4165e56ba35d67f76b629.jpg
وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن "ما قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، سيظل رمزًا للإصرار والإرادة، ودافعًا لصناعة أجيال مخلصة لا تتردد في بذل الجهد من أجل أهداف تتجاوز قيمتها كل التحديات".وفي كلمته الرسمية التي نُشرت صباح اليوم عبر وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، شدد رئيس الدولة الإماراتية على "أهمية بناء جيل متمسك بهويته الوطنية وقيمه، وفي الوقت ذاته، منخرط في قلب التطور العلمي والتكنولوجي"ودعا ابن زايد مؤسسات التعليم والتنشئة الاجتماعية والثقافية إلى إعطاء أهمية قصوى للجانب التربوي والأخلاقي في إعداد النشء والشباب، مؤكدًا أن "الإنسان الإماراتي المتعلم والمؤهل والمحب لوطنه هو الرافعة الرئيسية لكل خطط التنمية الوطنية"وفي رسالة وطنية جامعة، شدد الرئيس الإماراتي أن "الإمارات ترحب بكل من يعتبرها وطنًا له، وتثمّن جهود المقيمين، الذين أسهموا في نهضتها وتقدمها، في تأكيد على قيم الانفتاح والتسامح التي تُميز المجتمع الإماراتي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107743661_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_997cd9f8145c98ebc04e3ddf44179612.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة... صور

19:00 GMT 02.12.2025
"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Basel Shartouh
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، مستذكرة اللحظة التاريخية، التي اجتمعت فيها الإمارات السبع عام 1971، لتؤسس نموذجا فريدا في الوحدة والتنمية.
وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن "ما قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، سيظل رمزًا للإصرار والإرادة، ودافعًا لصناعة أجيال مخلصة لا تتردد في بذل الجهد من أجل أهداف تتجاوز قيمتها كل التحديات".
© Sputnik . Basel Shartouh"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
وفي كلمته الرسمية التي نُشرت صباح اليوم عبر وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، شدد رئيس الدولة الإماراتية على "أهمية بناء جيل متمسك بهويته الوطنية وقيمه، وفي الوقت ذاته، منخرط في قلب التطور العلمي والتكنولوجي"
© Sputnik . Basel Shartouh"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
ودعا ابن زايد مؤسسات التعليم والتنشئة الاجتماعية والثقافية إلى إعطاء أهمية قصوى للجانب التربوي والأخلاقي في إعداد النشء والشباب، مؤكدًا أن "الإنسان الإماراتي المتعلم والمؤهل والمحب لوطنه هو الرافعة الرئيسية لكل خطط التنمية الوطنية"
© Sputnik . Basel Shartouh"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
كما وجّه ابن زايد دعوة خاصة للشباب الإماراتي للاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، والتركيز على التخصصات التعليمية والعلمية التي تخدم أولويات الدولة التنموية، مؤكدًا أن "الإمارات ستظل داعمة لكل ما يحقق السلام والاستقرار والتعاون في العالم، وتدعم تسوية النزاعات الإقليمية والدولية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية".
© Sputnik . Basel Shartouh"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
وفي رسالة وطنية جامعة، شدد الرئيس الإماراتي أن "الإمارات ترحب بكل من يعتبرها وطنًا له، وتثمّن جهود المقيمين، الذين أسهموا في نهضتها وتقدمها، في تأكيد على قيم الانفتاح والتسامح التي تُميز المجتمع الإماراتي".
© Sputnik . Basel Shartouh"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
"سبوتنيك" ترصد عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة
© Sputnik . Basel Shartouh
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

1/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

2/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

3/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

4/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

5/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

6/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

7/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

8/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

9/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

10/10
© Sputnik . Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة

