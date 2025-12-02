https://sarabic.ae/20251202/شركة-روسية-تعرض-طائرة-تدريبية-ومسيرة-قتالية-في-إيديكس-2025--1107735806.html
شركة روسية تعرض طائرة تدريبية ومسيرة قتالية في "إيديكس 2025"
عرضت شركة "مصنع الأورال للطيران المدني" الروسية، خلال مشاركتها الأولى في معرض الدفاع المصري "إيديكس 2025"، اليوم الثلاثاء، طائرتها التدريبية "يو تي إس- 800"... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الممثلة الرسمية للشركة يكاترينا سغيروفسكايا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "السوق المصري وشمال أفريقيا يمثلان أهمية كبيرة لمنتجات الشركة، خصوصًا في ظل تنويع القاهرة لمصادر تسليحها وامتلاكها لطائرات روسية مثل "ميغ-29".وأضافت أن "الطائرة قادرة على تدريب الطيارين على مهارات الطيران الأساسية والمناورات والحركات الجوية، إضافة إلى محاكاة المهام القتالية إلكترونيًا، بما فيها استخدام الأسلحة، فضلًا عن التدريب على الدخول في السقوط الحلزوني والخروج منه، تمهيدًا للانتقال إلى الطائرات القتالية المتقدمة".وأعربت شركة "مصنع الأورال للطيران المدني" الروسية، عن استعدادها لتلبية احتياجات السوق المصري في حال وجود اهتمام رسمي بالمنظومات المعروضة.وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
مصر
وائل مجدي
وائل مجدي
الأخبار
حصري
عرضت شركة "مصنع الأورال للطيران المدني" الروسية، خلال مشاركتها الأولى في معرض الدفاع المصري "إيديكس 2025"، اليوم الثلاثاء، طائرتها التدريبية "يو تي إس- 800" المخصصة لإعداد طياري القوات الجوية، مؤكدة أنها طائرة منتجة فعليًا، وتم تسليم عدد منها إلى وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الممثلة الرسمية للشركة يكاترينا سغيروفسكايا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "السوق المصري وشمال أفريقيا يمثلان أهمية كبيرة لمنتجات الشركة، خصوصًا في ظل تنويع القاهرة لمصادر تسليحها وامتلاكها لطائرات روسية مثل "ميغ-29".
وأوضحت أن الطائرة "يو تي إس- 800" مصنوعة من المواد المركّبة، ومزودة بمحرك توربيني مراوح، وتتميز بانخفاض تكاليف التشغيل، وقمرة قيادة رقمية ثنائية بنظام "تاندِم"، ما يسمح بتبادل التحكم الكامل بين الطيارين.
وأضافت أن "الطائرة قادرة على تدريب الطيارين على مهارات الطيران الأساسية والمناورات والحركات الجوية، إضافة إلى محاكاة المهام القتالية إلكترونيًا، بما فيها استخدام الأسلحة، فضلًا عن التدريب على الدخول في السقوط الحلزوني والخروج منه، تمهيدًا للانتقال إلى الطائرات القتالية المتقدمة".
كما كشفت الشركة عن النسخة التصديرية من الطائرة المسيّرة "فوربوست-آر أي"، وهي نسخة مطوّرة من المسيّرة "فوربوست"، التي استخدمت في سوريا وفي العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأكدت الممثلة أنها "منظومة أثبتت فعاليتها في القتال، وتتمتع بقدرة على حمل حمولات استطلاعية وقتالية تصل إلى 40 كغم، وتشمل كاميرات متقدمة وحمولات إلكترونية ووسائل هجوم جوي".
وأعربت شركة "مصنع الأورال للطيران المدني" الروسية، عن استعدادها لتلبية احتياجات السوق المصري في حال وجود اهتمام رسمي بالمنظومات المعروضة.
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وينظم المعرض في مركز مصر
للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.