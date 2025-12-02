https://sarabic.ae/20251202/شركة-روسية-تعرض-طائرة-تدريبية-ومسيرة-قتالية-في-إيديكس-2025--1107735806.html

شركة روسية تعرض طائرة تدريبية ومسيرة قتالية في "إيديكس 2025"

شركة روسية تعرض طائرة تدريبية ومسيرة قتالية في "إيديكس 2025"

عرضت شركة "مصنع الأورال للطيران المدني" الروسية، خلال مشاركتها الأولى في معرض الدفاع المصري "إيديكس 2025"، اليوم الثلاثاء، طائرتها التدريبية "يو تي إس- 800"...

وقالت الممثلة الرسمية للشركة يكاترينا سغيروفسكايا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "السوق المصري وشمال أفريقيا يمثلان أهمية كبيرة لمنتجات الشركة، خصوصًا في ظل تنويع القاهرة لمصادر تسليحها وامتلاكها لطائرات روسية مثل "ميغ-29".وأضافت أن "الطائرة قادرة على تدريب الطيارين على مهارات الطيران الأساسية والمناورات والحركات الجوية، إضافة إلى محاكاة المهام القتالية إلكترونيًا، بما فيها استخدام الأسلحة، فضلًا عن التدريب على الدخول في السقوط الحلزوني والخروج منه، تمهيدًا للانتقال إلى الطائرات القتالية المتقدمة".وأعربت شركة "مصنع الأورال للطيران المدني" الروسية، عن استعدادها لتلبية احتياجات السوق المصري في حال وجود اهتمام رسمي بالمنظومات المعروضة.وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.

