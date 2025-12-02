https://sarabic.ae/20251202/عراقجي-لا-نستعجل-استئناف-العلاقات-مع-سوريا-1107703630.html

عراقجي: لا نستعجل استئناف العلاقات مع سوريا

عراقجي: لا نستعجل استئناف العلاقات مع سوريا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "إيران لا تربطها في الوقت الحالي أي علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية". 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T09:37+0000

2025-12-02T09:37+0000

2025-12-02T09:37+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إيران

إيران

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_0:0:1729:974_1920x0_80_0_0_3b525e5bd41248651120424ef50b21e3.jpg

وفي مقابلة مع برنامج "مع موسى الفرعي" في سلطنة عمان، أوضح عراقجي، أن "طهران تراقب التطورات في سوريا بدقة دون استعجال في اتخاذ خطوة نحو تطبيع العلاقات".وذكر أن بلاده لا تشعر بضغط لإعادة العلاقات، إذ تبقى دراسة الأوضاع الميدانية والسياسية أولوية قبل اتخاذ أي قرار.وكان وزير الخارجية الإيراني قال، في تصريحات صحفية، إن إيران لا تتدخل أيضا في شؤون سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تواجه تحديات عديدة ما قد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".وأكد أن "المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة"، معربًا عن تمنياته أن تتحوّل سوريا إلى مركز للاستقرار من جديد وليس للأزمات.وأطلق الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة، والتي استمرت يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.وأوضح الجيش أن التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "شملت تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.

https://sarabic.ae/20250728/إيران-الاعتداءات-الأخيرة-على-دمشق-وجنوب-سوريا-تمثل-انتهاكا-صارخا-للقانون-الدولي-1103138752.html

https://sarabic.ae/20250710/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-ناقشا-التسوية-الأوكرانية-والوضع-حول-سوريا-وإيران-1102555742.html

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم