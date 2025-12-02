عربي
عراقجي: لا نستعجل استئناف العلاقات مع سوريا
وفي مقابلة مع برنامج "مع موسى الفرعي" في سلطنة عمان، أوضح عراقجي، أن "طهران تراقب التطورات في سوريا بدقة دون استعجال في اتخاذ خطوة نحو تطبيع العلاقات".وذكر أن بلاده لا تشعر بضغط لإعادة العلاقات، إذ تبقى دراسة الأوضاع الميدانية والسياسية أولوية قبل اتخاذ أي قرار.وكان وزير الخارجية الإيراني قال، في تصريحات صحفية، إن إيران لا تتدخل أيضا في شؤون سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تواجه تحديات عديدة ما قد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".وأكد أن "المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة"، معربًا عن تمنياته أن تتحوّل سوريا إلى مركز للاستقرار من جديد وليس للأزمات.وأطلق الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة، والتي استمرت يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.وأوضح الجيش أن التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "شملت تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
عراقجي: لا نستعجل استئناف العلاقات مع سوريا

09:37 GMT 02.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "إيران لا تربطها في الوقت الحالي أي علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية".
وفي مقابلة مع برنامج "مع موسى الفرعي" في سلطنة عمان، أوضح عراقجي، أن "طهران تراقب التطورات في سوريا بدقة دون استعجال في اتخاذ خطوة نحو تطبيع العلاقات".
وذكر أن بلاده لا تشعر بضغط لإعادة العلاقات، إذ تبقى دراسة الأوضاع الميدانية والسياسية أولوية قبل اتخاذ أي قرار.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
إيران: الاعتداءات الأخيرة على دمشق وجنوب سوريا تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
28 يوليو, 19:44 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني قال، في تصريحات صحفية، إن إيران لا تتدخل أيضا في شؤون سوريا، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تواجه تحديات عديدة ما قد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".
وأكد أن "المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة"، معربًا عن تمنياته أن تتحوّل سوريا إلى مركز للاستقرار من جديد وليس للأزمات.
وأطلق الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مناورة "ماغن عوز" لهيئة الأركان العامة، والتي استمرت يومين، بهدف دراسة وتحسين جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريوهات مختلفة عبر التدريب على القيادة.
وأوضح الجيش أن التمرين، تحت إشراف رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، انطلق بشكل مفاجئ لاختبار جاهزية الفرقة 210 للتعامل مع أحداث مفاجئة.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي. لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
الخارجية الروسية: لافروف وروبيو ناقشا التسوية الأوكرانية والوضع حول سوريا وإيران
10 يوليو, 12:10 GMT
وأشار الجيش في بيان له، إلى أن المناورة "شملت تدريبا على تقييم الوضع، واتخاذ القرار على جميع المستويات، وتفعيل حالات التأهب، وإدارة القوات في مسرح العمليات".
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
