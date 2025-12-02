عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251202/مقاتلو-مجموعة-الشمال-تمكنوا-من-إجلاء-7-مدنيين-بمدينة-فولتشانسك-المحررة---الدفاع-الروسية-1107696330.html
مقاتلو مجموعة "الشمال" يتمكنون من إجلاء 7 مدنيين في مدينة فولتشانسك المحررة- الدفاع الروسية
مقاتلو مجموعة "الشمال" يتمكنون من إجلاء 7 مدنيين في مدينة فولتشانسك المحررة- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عسكريين من قوات مجموعة "الشمال" تمكنوا من إجلاء سبعة مدنيين من مدينة فولتشانسك المحررة. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T05:12+0000
2025-12-02T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
القوات الأوكرانية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119404_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ce1387c4b7fc7184be1eec6a840b290.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار، مساء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير ميدانية، من بينها تقرير عن تحرير مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن "عسكريي اللواء الآلي رقم 128 التابع للفيلق العسكري الرابع والأربعين ضمن مجموعة القوات "الشمال" قاموا بإجلاء مدنيين من مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف وقدموا لهم المساعدة اللازمة".وخلال عملية إجلاء المدنيين العزل، ومعظمهم من كبار السن، بينهم أشخاص محدودو الحركة، استخدمت القوات الأوكرانية طائرات مسيرة هجومية وقذائف هاون ضدهم.وأسفر الهجوم عن إصابة امرأتين بجروح شظايا، حيث قدم الجنود الروس لهما الإسعافات الطبية اللازمة في الوقت المناسب.وبحسب وزارة الدفاع فإنه "بعد الوصول إلى منطقة آمنة، جرى نقل سكان فولتشانسك بواسطة سيارات إلى منطقة خلفية، حيث تم توفير أماكن للراحة ووجبات ساخنة لهم في مركز إيواء مؤقت".
https://sarabic.ae/20251201/رئيس-هيئة-الأركان-الروسية-يعلن-تقدم-وحدات-زاباد-في-جنوب-وشرق-كراسني-ليمان-1107694058.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119404_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_337e7a1972cc7129efd9ccb477a64e6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجيش الروسي, القوات الأوكرانية, روسيا
الجيش الروسي, القوات الأوكرانية, روسيا

مقاتلو مجموعة "الشمال" يتمكنون من إجلاء 7 مدنيين في مدينة فولتشانسك المحررة- الدفاع الروسية

05:12 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 02.12.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عسكريين من قوات مجموعة "الشمال" تمكنوا من إجلاء سبعة مدنيين من مدينة فولتشانسك المحررة.
موسكو - سبوتنيك. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار، مساء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير ميدانية، من بينها تقرير عن تحرير مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن "عسكريي اللواء الآلي رقم 128 التابع للفيلق العسكري الرابع والأربعين ضمن مجموعة القوات "الشمال" قاموا بإجلاء مدنيين من مدينة فولتشانسك في مقاطعة خاركوف وقدموا لهم المساعدة اللازمة".

وأشارت إلى أن المدنيين كانوا يعيشون تحت القصف المدفعي وضربات الطائرات المسيرة التابعة لقوات نظام كييف إلى أن عثرت عليهم القوات الروسية.

وخلال عملية إجلاء المدنيين العزل، ومعظمهم من كبار السن، بينهم أشخاص محدودو الحركة، استخدمت القوات الأوكرانية طائرات مسيرة هجومية وقذائف هاون ضدهم.
وأسفر الهجوم عن إصابة امرأتين بجروح شظايا، حيث قدم الجنود الروس لهما الإسعافات الطبية اللازمة في الوقت المناسب.
رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان
أمس, 23:30 GMT
وبحسب وزارة الدفاع فإنه "بعد الوصول إلى منطقة آمنة، جرى نقل سكان فولتشانسك بواسطة سيارات إلى منطقة خلفية، حيث تم توفير أماكن للراحة ووجبات ساخنة لهم في مركز إيواء مؤقت".
