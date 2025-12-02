عربي
واشنطن توافق على بيع محتمل لطائرات مروحية ودعم وتدريب للقوات السعودية بقيمة مليار دولار
واشنطن توافق على بيع محتمل لطائرات مروحية ودعم وتدريب للقوات السعودية بقيمة مليار دولار
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع طائرات مروحية عسكرية ودعم وتدريب ومعدات ذات صلة، للمملكة العربية السعودية بقيمة تُقدّر بمليار دولار.
2025-12-02T16:05+0000
2025-12-02T16:05+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
وذكرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في بيان لها أمس الاثنين، أن هذه الصفقات تشمل طلبات شراء قطع غيار وإصلاح، بالإضافة إلى خدمات تدريب جوي لأسطول الطائرات المروحية التابع لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية.ووفقا للبيان، فإن "طلب السعودية شراء خدمات ومعدات تتعلق، من بين أمور أخرى، بطائرات مروحية متعددة الأغراض من طراز "UH-60A/L/M بلاك هوك"، وطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "AH-64A/D/E أباتشي"، وطائرات الهليكوبتر "CH-47F شينوك" للشحن، وطائرات الهليكوبتر "Schweizer 333"، وطائرات الهليكوبتر "Aerial Scout".بينما أشار بيان آخر للبنتاغون عبر موقعه، أمس الاثنين، إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قرارا بالموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة للمملكة العربية السعودية، تتضمن تدريبًا شاملًا ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار، وقد قدمت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس".وتابع البيان: "طلبت المملكة العربية السعودية شراء خدمات تدريب طيران شاملة لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية (RSLFAC) من الجيش الأمريكي، وستشمل هذه الخدمات غير العسكرية ما يلي: تدريب طيران وصيانة الطائرات العمودية من المستوى الأولي إلى المتقدم لأفراد سلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية (RSLFAC)، برعاية قيادة التدريب والعقيدة العسكرية الأمريكية (TRADOC). وسيُجري التدريب مدربون من الجيش الأمريكي على طائرات "أباتشي AH-64E"، و"شينوك CH-47F"، و"لاكوتا UH-72A"، وطائرات هليكوبتر "بلاك هوك UH-60L/M". وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 500 مليون دولار".
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
واشنطن توافق على بيع محتمل لطائرات مروحية ودعم وتدريب للقوات السعودية بقيمة مليار دولار

16:05 GMT 02.12.2025
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع طائرات مروحية عسكرية ودعم وتدريب ومعدات ذات صلة، للمملكة العربية السعودية بقيمة تُقدّر بمليار دولار.
وذكرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في بيان لها أمس الاثنين، أن هذه الصفقات تشمل طلبات شراء قطع غيار وإصلاح، بالإضافة إلى خدمات تدريب جوي لأسطول الطائرات المروحية التابع لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية.
ووفقا للبيان، فإن "طلب السعودية شراء خدمات ومعدات تتعلق، من بين أمور أخرى، بطائرات مروحية متعددة الأغراض من طراز "UH-60A/L/M بلاك هوك"، وطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "AH-64A/D/E أباتشي"، وطائرات الهليكوبتر "CH-47F شينوك" للشحن، وطائرات الهليكوبتر "Schweizer 333"، وطائرات الهليكوبتر "Aerial Scout".
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية
19 نوفمبر, 13:35 GMT
بينما أشار بيان آخر للبنتاغون عبر موقعه، أمس الاثنين، إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت قرارا بالموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة للمملكة العربية السعودية، تتضمن تدريبًا شاملًا ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار، وقد قدمت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس".
وتابع البيان: "طلبت المملكة العربية السعودية شراء خدمات تدريب طيران شاملة لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية (RSLFAC) من الجيش الأمريكي، وستشمل هذه الخدمات غير العسكرية ما يلي: تدريب طيران وصيانة الطائرات العمودية من المستوى الأولي إلى المتقدم لأفراد سلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية (RSLFAC)، برعاية قيادة التدريب والعقيدة العسكرية الأمريكية (TRADOC). وسيُجري التدريب مدربون من الجيش الأمريكي على طائرات "أباتشي AH-64E"، و"شينوك CH-47F"، و"لاكوتا UH-72A"، وطائرات هليكوبتر "بلاك هوك UH-60L/M". وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 500 مليون دولار".
