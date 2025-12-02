عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
وزيرة مصرية: رئاسة مصر لـ"كوب 24" تعكس ثقة المجتمع المتوسطي بدورها في حماية البيئة
وزيرة مصرية: رئاسة مصر لـ"كوب 24" تعكس ثقة المجتمع المتوسطي بدورها في حماية البيئة
افتتحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة...
وأكدت الوزيرة في كلمتها التي تابعتها "سبوتنيك"، أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يعكس ثقة المجتمع المتوسطي بالدور المصري في حماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أهمية سواحل مصر الممتدة على أكثر من 3000 كيلومتر كمصدر للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة، ودورها في التنمية المستدامة.وأوضحت أن مصر تتبنى نهج الاقتصاد الأزرق المستدام ضمن استراتيجياتها الوطنية، وأنها تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق لتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، بما يشمل السياحة البيئية والمصايد والطاقة البحرية والنقل منخفض الكربون، وتحفيز الابتكار والاستثمار.وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ، وخطة الرصد والتقييم البيئي، وإصدار إعلان القاهرة الوزاري لتعزيز التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام.من جانبه، أشاد رئيس "COP23" وممثل سلوفينيا، ميتيا بريسيلي، باستضافة مصر الدورة الجديدة، مؤكدا أهمية التعاون بين أطراف اتفاقية برشلونة للحفاظ على النظم الإيكولوجية للبحر المتوسط.كما أكدت منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تاتيانا هيما، على ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة التلوث وحماية التنوع البيولوجي وضمان مستقبل مستدام للمنطقة.
وزيرة مصرية: رئاسة مصر لـ"كوب 24" تعكس ثقة المجتمع المتوسطي بدورها في حماية البيئة

10:37 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 02.12.2025)
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
افتتحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، في القاهرة، تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي"، بمشاركة وزراء وممثلين عن 21 دولة ومنظمات إقليمية ودولية.
وأكدت الوزيرة في كلمتها التي تابعتها "سبوتنيك"، أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يعكس ثقة المجتمع المتوسطي بالدور المصري في حماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أهمية سواحل مصر الممتدة على أكثر من 3000 كيلومتر كمصدر للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة، ودورها في التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مصر تتبنى نهج الاقتصاد الأزرق المستدام ضمن استراتيجياتها الوطنية، وأنها تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق لتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، بما يشمل السياحة البيئية والمصايد والطاقة البحرية والنقل منخفض الكربون، وتحفيز الابتكار والاستثمار.
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ، وخطة الرصد والتقييم البيئي، وإصدار إعلان القاهرة الوزاري لتعزيز التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام.
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
من جانبه، أشاد رئيس "COP23" وممثل سلوفينيا، ميتيا بريسيلي، باستضافة مصر الدورة الجديدة، مؤكدا أهمية التعاون بين أطراف اتفاقية برشلونة للحفاظ على النظم الإيكولوجية للبحر المتوسط.
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر، الدكتورة منال عوض، تفتتح الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، القاهرة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2025
كما أكدت منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تاتيانا هيما، على ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة التلوث وحماية التنوع البيولوجي وضمان مستقبل مستدام للمنطقة.
