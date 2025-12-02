https://sarabic.ae/20251202/وزير-الدولة-للإنتاج-الحربي-المصري-يوضح-رسالة-مصر-للعالم-من-خلال-معرض-إيديكس-2025-1107729695.html
وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري يوضح رسالة مصر للعالم من خلال معرض "إيديكس 2025"
وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري يوضح رسالة مصر للعالم من خلال معرض "إيديكس 2025"
سبوتنيك عربي
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، اليوم الثلاثاء، إلى جهود الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T14:22+0000
2025-12-02T14:22+0000
2025-12-02T14:22+0000
إيديكس
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107729401_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_ebb1ae84720849fd9f5e59fb082fe8a8.jpg
وأضاف خلال لقائه عددا من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة داخل جناح الإنتاج الحربي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، أن الوزارة أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات العالمية من خلال توطين الإنتاج المحلي وتطوير خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية، مع الاستمرار في دورها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر.وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت خلال فترة التحضير للمعرض على دعوة شركات ومؤسسات دولية متخصصة في الصناعات الدفاعية للتعاون، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع شركات الإنتاج الحربي، بما يعكس التوجه المصري نحو الانفتاح على التعاون الدولي في مجالات التسليح، وفقا لبيان من وزارة الدولة للإنتاج الحربي المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأضاف البيان: "عرض جناح الوزارة في معرض "إيديكس 2025" عددا من المنتجات العسكرية الجديدة، منها راجمة الصواريخ الموجهة المجنزرة "ردع 300" المتعددة الأعيرة والتي يصل مداها إلى 300 كم، ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" المصممة لتأمين المركبات المدرعة، ومركبة خفيفة مزودة بمدفع ثنائي 23 مم مضاد للطائرات، بالإضافة إلى تطوير الصلب المدرع المستخدم في الدبابات والمدرعات القتالية وزيادة سماكته وعرضه".وتابع: "كما شمل المعرض نموذجا مصغرا لمنظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY)، إذ تعمل الوزارة حاليًا على تجهيز خط إنتاج للمنظومة داخل مصانعها، مع تصنيع الذخيرة الخاصة بها محلا، وتطوير راجمة الصواريخ "رعد 200" لتحسين نظام التحكم فيها من كهربائي إلى هيدروليكي".
https://sarabic.ae/20251202/شركة-ألماز-أنتي-الروسية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-حجم-مشاركتها-في-إيديكس-2025-1107714942.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107729401_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_8e6286884e65a344441963fbf2d58b07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيديكس , مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيديكس , مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري يوضح رسالة مصر للعالم من خلال معرض "إيديكس 2025"
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، اليوم الثلاثاء، إلى جهود الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والدبابات والمركبات المدرعة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، مع التأكيد على التزام الوزارة بأحدث التكنولوجيات العالمية.
وأضاف خلال لقائه عددا من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة داخل جناح الإنتاج الحربي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، أن الوزارة أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات العالمية من خلال توطين الإنتاج المحلي وتطوير خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية، مع الاستمرار في دورها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر.
وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت خلال فترة التحضير للمعرض على دعوة شركات ومؤسسات دولية متخصصة في الصناعات الدفاعية للتعاون، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع شركات الإنتاج الحربي، بما يعكس التوجه المصري نحو الانفتاح على التعاون الدولي في مجالات التسليح، وفقا لبيان من وزارة الدولة للإنتاج الحربي المصرية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن "إقامة مصر لمعرض "إيديكس 2025" يبعث رسالة للعالم بمدى مستوى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية الوطنية وبأن الدولة المصرية آمنة ومستقرة كما يعكس مستوى علاقات مصر المتوازنة مع كل دول العالم"، وأعرب عن تطلعه أن "تمثل نسخة العام الحالي تعزيزا للنجاح الذي حظيت به النسخ الثلاث السابقة".
وأضاف البيان: "عرض جناح الوزارة في معرض "إيديكس 2025" عددا من المنتجات العسكرية الجديدة، منها راجمة الصواريخ الموجهة المجنزرة "ردع 300" المتعددة الأعيرة والتي يصل مداها إلى 300 كم، ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" المصممة لتأمين المركبات المدرعة، ومركبة خفيفة مزودة بمدفع ثنائي 23 مم مضاد للطائرات، بالإضافة إلى تطوير الصلب المدرع المستخدم في الدبابات والمدرعات القتالية وزيادة سماكته وعرضه".
وتابع: "كما شمل المعرض نموذجا مصغرا لمنظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY)، إذ تعمل الوزارة حاليًا على تجهيز خط إنتاج للمنظومة داخل مصانعها، مع تصنيع الذخيرة الخاصة بها محلا، وتطوير راجمة الصواريخ "رعد 200" لتحسين نظام التحكم فيها من كهربائي إلى هيدروليكي".