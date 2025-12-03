https://sarabic.ae/20251203/الأمن-السوري-يعلن-إحباط-تهريب-1250-لغما-حربيا-إلى-لبنان----1107769327.html

الأمن السوري يعلن إحباط تهريب 1250 لغما حربيا إلى لبنان

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" في...

أخبار سوريا اليوم

أخبار لبنان

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103640/04/1036400465_1:0:959:539_1920x0_80_0_0_a8c54403500ec521d25974e34128163e.jpg

وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام". وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في بيان، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.وأشار البيان إلى أن الملف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.

أخبار لبنان

