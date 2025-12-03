عربي
الأمن السوري يعلن إحباط تهريب 1250 لغما حربيا إلى لبنان
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان
وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام". وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في بيان، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.وأشار البيان إلى أن الملف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.
الأمن السوري يعلن إحباط تهريب 1250 لغما حربيا إلى لبنان

10:13 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 03.12.2025)
© Sputnik . Ahmed Abdelwahabألغام اليمن
ألغام اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
تابعنا عبر
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان، على حد قولها.
وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام".
أعمال شغب في سجن روميه في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
"تتضمن قضية المعتقلين"... سوريا ولبنان يعتزمان توقيع اتفاقية تعاون قضائي
14 أكتوبر, 12:32 GMT
وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في بيان، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
استنفار أمني على الحدود.. تقارير تحذر من انفجار الأوضاع بين سوريا ولبنان
18 أغسطس, 07:13 GMT
وأوضح العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أن العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل سوريا تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين.
وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.
وأشار البيان إلى أن الملف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.
