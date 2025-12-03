https://sarabic.ae/20251203/الأمن-السوري-يعلن-إحباط-تهريب-1250-لغما-حربيا-إلى-لبنان----1107769327.html
الأمن السوري يعلن إحباط تهريب 1250 لغما حربيا إلى لبنان
الأمن السوري يعلن إحباط تهريب 1250 لغما حربيا إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" في... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T10:13+0000
2025-12-03T10:13+0000
2025-12-03T10:24+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103640/04/1036400465_1:0:959:539_1920x0_80_0_0_a8c54403500ec521d25974e34128163e.jpg
وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام". وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في بيان، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.وأشار البيان إلى أن الملف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.
https://sarabic.ae/20251014/تتضمن-قضية-المعتقلين-سوريا-ولبنان-يعتزمان-توقيع-اتفاقية-تعاون-قضائي--1105997064.html
https://sarabic.ae/20250818/استنفار-أمني-على-الحدود-تقارير-تحذر-من-انفجار-الأوضاع-بين-سوريا-ولبنان-1103866203.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103640/04/1036400465_120:0:839:539_1920x0_80_0_0_19dca7cbb60ec42a79be422474dab23a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي
الأمن السوري يعلن إحباط تهريب 1250 لغما حربيا إلى لبنان
10:13 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 10:24 GMT 03.12.2025)
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان، على حد قولها.
وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام".
وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت وزارة الداخلية السورية
قد أعلنت، في بيان، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر في ريف دمشق الغربي.
وأوضح العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، أن العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل سوريا
تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين.
وتمكنت الوحدات الأمنية، خلال العملية، من مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأسلحة فردية، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.
وأشار البيان إلى أن الملف أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن جميع الارتباطات والأهداف المرتبطة بالخلية.