https://sarabic.ae/20251203/البحرية-الإيرانية-المدمرتان-سهند-وكردستان-ستوفران-الحماية-للسفن-الإيرانية-1107793296.html

البحرية الإيرانية: المدمرتان "سهند" و"كردستان" ستوفران الحماية للسفن الإيرانية

البحرية الإيرانية: المدمرتان "سهند" و"كردستان" ستوفران الحماية للسفن الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، تجهيز الوحدات البحرية لبلاده بمعدات جديدة، ووجود مجموعتي سفن حربية وأكثر من... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T21:38+0000

2025-12-03T21:38+0000

2025-12-03T21:38+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/78/1022737824_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_16708fad3c239f590556c14d6af85931.jpg

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الأدميرال إيراني جاءت في لقاء صحفي على هامش مراسم الاحتفاء بذكرى الشهيد محمد ابراهيم همتي في سمنان شرق طهران.وقال القائد العسكري: "في هذه اللحظة، توجد مجموعتان من سفن جمهورية إيران الإسلامية في المحيطات وأكثر من 100 من مشاة البحرية ومغاوير البحرية التابعين لبلادنا يقومون بمرافقة السفن وطرق المواصلات البحرية في قلب المحيطات".وأضاف الأدميرال شهرام إيراني "قدمت القوات البحرية معدات تتمتع باستقرار ومتانة عاليتين في الإبحار، ويمكنها التواجد في قلب المحيطات كقاعدة عائمة"، مشيرا إلى أن المدمرة "سهند" ذات "القدرة القتالية العالية" ومدمرة "كردستان" كمدمرتين تقومان بمرافقة سفن البلاد.وأشار إلى أن "هذه الإنجازات قد تحققت ببركة دماء الشهداء وخاصة شهداء القوات البحرية وهذه القدرات تجعل تنفيذ السياسات الاقتصادية للبلاد في مجال البحر، وخاصة عمليات مرافقة السفن، ممكنا بقوة".ولفت إلى استخدام أحدث المعدات المنتجة من قبل الصناعيين والشركات الناشئة المحلية قائلا: "بالتأكيد نبشر بأنه يمكننا إقامة السيادة البحرية نفسها بسلطة أكبر في أعالي البحار".وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، الخميس الماضي، أن القوات البحرية للجيش جاهزة تمامًا للرد الحاسم على أي تهديد محتمل، مشيدًا بشجاعة رجالها في حماية الاستقلال والأمن البحري للبلاد.جاء ذلك في بيان أصدره موسوي بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يوافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أوضح أن "هذا اليوم يذكّر ببطولات وتضحيات أبطال هذه القوات في صون السيادة الوطنية"، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.وشدد على أن القوات البحرية للجيش لا يقتصر وجودها اليوم في الساحات العسكرية فحسب، بل امتد إلى المجالات العلمية والتدريبية، والتكنولوجيات الحديثة، والدبلوماسية البحرية أيضًا، ما يعزز من دورها الشامل في تعزيز القدرات الوطنية.

https://sarabic.ae/20251129/الجيش-الإيراني-علينا-تعزيز-قدراتنا-البحرية-لتطوير-اقتصاد-يعتمد-على-البحر-1107614223.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار