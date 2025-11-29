https://sarabic.ae/20251129/الجيش-الإيراني-علينا-تعزيز-قدراتنا-البحرية-لتطوير-اقتصاد-يعتمد-على-البحر-1107614223.html

الجيش الإيراني: علينا تعزيز قدراتنا البحرية لتطوير اقتصاد يعتمد على البحر

صرح مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، بأنه على بلاده تعزيز القدرات البحرية لتطوير اقتصاد يعتمد على البحر. 29.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار إيران

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت، عن حبيب الله سياري، أن "خطوط الشحن وناقلاتنا في خليج عدن والمناطق التي يتواجد فيها القراصنة اليوم، تتمتع بحماية جیدة وهذا دليل على وجود قوة بحرية قوية ومتينة في إيران".وأشار الأدميرال حبيب الله سياري إلى أهمية البحر في القوة الوطنية الإيرانية، وهو ما صرح به خلال مراسم انضمام المدمرة "سهند" وقاعدة "كردستان" العائمة إلى القوة البحرية للجيش الإيراني، منوها بأن إيران تتمتع بإمكانية الاتصال بالمياه المفتوحة عبر الخليج ويعلم الجميع أن البحر مصدر ثروة وقوة.وجدد القائد العسكري الإيراني التأكيد على أهمية تطویر اقتصاد يعتمد على البحر، قائلا: "علينا تعزيز اقتدارنا البحري لتطوير اقتصاد يعتمد على البحر وإن الاقتدار البحري سیؤدي إلى بناء الاقتصاد الموجه نحو البحر وتنمية مستدامة".وأضاف الأدميرال حبيب الله سياري: "إن البحرية القوية بجميع أبعادها هي البحرية التي تمتلك قوى بشرية مجهزة تجهيزا كاملا تتمتع بالمعرفة والمهارات، وتمتلك هذه البحریة، معدات كافية ومناسبة للتواجد في المحيطات".واستطرد أن "أي سفينة ترغب في العمل في البحر يجب أن تمتلك أولا القدرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية والسطحية وتحت السطحية، لذا فإن امتلاك المعرفة الحديثة والتقنيات الحديثة أمر ضروري وكل سفينة من سفننا التي تنضم إلى أسطول البحرية اليوم أفضل وأكثر تجهيزا من سابقتها".وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، أول أمس الخميس، أن القوات البحرية للجيش جاهزة تمامًا للرد الحاسم على أي تهديد محتمل، مشيدًا بشجاعة رجالها في حماية الاستقلال والأمن البحري للبلاد.جاء ذلك في بيان أصدره موسوي بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يوافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أوضح أن "هذا اليوم يذكّر ببطولات وتضحيات أبطال هذه القوات في صون السيادة الوطنية"، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.وشدد على أن القوات البحرية للجيش لا يقتصر وجودها اليوم في الساحات العسكرية فحسب، بل امتد إلى المجالات العلمية والتدريبية، والتكنولوجيات الحديثة، والدبلوماسية البحرية أيضًا، ما يعزز من دورها الشامل في تعزيز القدرات الوطنية.

