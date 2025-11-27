https://sarabic.ae/20251127/موسوي-القوات-البحرية-الإيرانية-جاهزة-للرد-الحاسم-على-أي-عدوان--1107544806.html
موسوي: القوات البحرية الإيرانية جاهزة للرد الحاسم على أي عدوان
موسوي: القوات البحرية الإيرانية جاهزة للرد الحاسم على أي عدوان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، أن القوات البحرية للجيش جاهزة تمامًا للرد الحاسم على أي تهديد محتمل، مشيدًا... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T10:11+0000
2025-11-27T10:11+0000
2025-11-27T10:11+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101620750_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_abf2c5d30e7fe04c6f4f83c1b60bce71.jpg
جاء ذلك في بيان أصدره موسوي بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يوافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أوضح أن هذا اليوم يذكّر ببطولات وتضحيات أبطال هذه القوات في صون السيادة الوطنية، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء. وأرجع ذلك إلى الاستفادة من الطاقات المحلية والمعنويات الجهادية للمقاتلين الأبطال. وأكد موسوي أن "التمتع بنعمة الاقتدار في حماية الأمن المستدام في الخليج الفارسي، وبحر عمان، والمياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعود إلى التنسيق والتعاون البناء بين القوات البحرية للجيش والقوات البحرية للحرس الثوري". وأوضح أن هذا التوجه الاستراتيجي والتعاملي تحول إلى نموذج يحتذى به في الردع الذكي والرد المؤثر على التهديدات القادمة من خارج المنطقة. وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20251116/إيران-تكشف-تفاصيل-أول-قصف-إسرائيلي-استهدف-موقعا-نوويا-في-حرب-الـ12-يوما-1107154434.html
https://sarabic.ae/20251127/إيران-توجه-رسالة-جديدة-إلى-مجلس-الأمن-حول-دور-أمريكا-في-العدوان-الإسرائيلي-عليها-1107537176.html
https://sarabic.ae/20251125/إيران-إسرائيل-العقبة-الكبرى-أمام-شرق-أوسط-خال-من-أسلحة-الدمار-الشامل-1107473872.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101620750_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a712a5f5737d83711efd019d4032a4cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
موسوي: القوات البحرية الإيرانية جاهزة للرد الحاسم على أي عدوان
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، أن القوات البحرية للجيش جاهزة تمامًا للرد الحاسم على أي تهديد محتمل، مشيدًا بشجاعة رجالها في حماية الاستقلال والأمن البحري للبلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره موسوي بمناسبة يوم القوات البحرية
لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يوافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أوضح أن هذا اليوم يذكّر ببطولات وتضحيات أبطال هذه القوات في صون السيادة الوطنية، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.
وأضاف موسوي أن هذه القوات الاستراتيجية أظهرت خلال الأحداث والتهديدات الأخيرة – لا سيما بعد حرب الـ12 المفروضة ضد إيران – قدراتها وجهوزيتها التامة للرد المفحم والمؤثر، الذي يبعث على الندم على أي عدوان محتمل.
وأرجع ذلك إلى الاستفادة من الطاقات المحلية والمعنويات الجهادية للمقاتلين الأبطال.
وأكد موسوي أن "التمتع بنعمة الاقتدار في حماية الأمن المستدام في الخليج الفارسي، وبحر عمان، والمياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعود إلى التنسيق والتعاون البناء بين القوات البحرية للجيش والقوات البحرية للحرس الثوري".
وأوضح أن هذا التوجه الاستراتيجي والتعاملي تحول إلى نموذج يحتذى به في الردع الذكي والرد المؤثر على التهديدات القادمة من خارج المنطقة.
وفي سياق آخر، شدد على أن القوات البحرية للجيش لا تقتصر وجودها اليوم في الساحات العسكرية فحسب، بل امتد إلى المجالات العلمية والتدريبية، والتكنولوجيات الحديثة، والدبلوماسية البحرية أيضًا، ما يعزز من دورها الشامل في تعزيز القدرات الوطنية.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران
، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3
"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني
الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.