موسوي: القوات البحرية الإيرانية جاهزة للرد الحاسم على أي عدوان

موسوي: القوات البحرية الإيرانية جاهزة للرد الحاسم على أي عدوان

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، أن القوات البحرية للجيش جاهزة تمامًا للرد الحاسم على أي تهديد محتمل، مشيدًا... 27.11.2025

جاء ذلك في بيان أصدره موسوي بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يوافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أوضح أن هذا اليوم يذكّر ببطولات وتضحيات أبطال هذه القوات في صون السيادة الوطنية، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء. وأرجع ذلك إلى الاستفادة من الطاقات المحلية والمعنويات الجهادية للمقاتلين الأبطال. وأكد موسوي أن "التمتع بنعمة الاقتدار في حماية الأمن المستدام في الخليج الفارسي، وبحر عمان، والمياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعود إلى التنسيق والتعاون البناء بين القوات البحرية للجيش والقوات البحرية للحرس الثوري". وأوضح أن هذا التوجه الاستراتيجي والتعاملي تحول إلى نموذج يحتذى به في الردع الذكي والرد المؤثر على التهديدات القادمة من خارج المنطقة. وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

