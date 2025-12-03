https://sarabic.ae/20251203/بعد-11-عاما-من-اختفائها-ماليزيا-تعلن-استئناف-البحث-عن-الطائرة-اللغز-1107760220.html

بعد 11 عاما من اختفائها.. ماليزيا تعلن استئناف البحث عن "الطائرة اللغز"

أعلنت وزارة النقل الماليزية، اليوم الأربعاء، أن البحث عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "MH370" سيُستأنف في نهاية ديسمبر، بعد أكثر من عقد على اختفاء الطائرة. 03.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103113677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bff351570d56cd0041384100fce3eeaf.jpg

وأفادت الوزارة في بيان أن البحث في أعماق البحر عن حطام الطائرة المفقودة سيبدأ في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025، على أن تتولى شركة الاستكشاف البحري "أوشن إنفينيتي" تنفيذ البحث في "منطقة مستهدفة تم تقييمها على أنها الأكثر احتمالاً للعثور على الطائرة".التزام بتقديم إجابات لعائلات الضحاياوقالت الوزارة إن التطورات الأخيرة تؤكد التزامها بـ"تقديم إجابات لعائلات الضحايا المتضررين من المأساة".وكان أقارب الضحايا قد أعربوا عن أملهم في فبراير/ شباط الماضي بأن البحث الجديد قد يحقق بعض الإجابات أخيرًا.واستمر أقارب الركاب المفقودين في المطالبة بإجابات من السلطات الماليزية، وفي مارس/آذار الماضي، تجمع أفراد عائلات الركاب الصينيين في بكين خارج المكاتب الحكومية والسفارة الماليزية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاختفاء الرحلة.وردد المشاركون هتافات مثل: "أعيدوا لنا أحبائنا!"، بينما حمل بعضهم لافتات كتب عليها: "متى سينتهي الانتظار والمعاناة لمدة 11 عامًا؟".أكبر عملية بحث في تاريخ الطيرانكانت طائرة "بوينغ 777"، التي كانت تقل 239 شخصًا، قد اختفت عن شاشات الرادار في 8 مارس 2014 أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين، في واحدة من أعظم الألغاز الجوية المستمرة حتى اليوم.وكان ثلثا الركاب من الصين، بينما الباقون كانوا مواطنين ماليزيين وإندونيسيين وأستراليين، بالإضافة إلى جنسيات هندية وأمريكية وهولندية وفرنسية.وعلى الرغم من أكبر عملية بحث في تاريخ الطيران، لم يتم العثور على الطائرة حتى الآن. وكان البحث الأخير في المحيط الهندي الجنوبي قد توقف في أبريل/ نيسان الماضي لكونه "غير الموسم المناسب".ويُجرى البحث على أساس "لا توجد نتيجة، لا يوجد أجر"، كما جرت محاولات الشركة السابقة، بحيث تدفع الحكومة للشركة فقط في حال العثور على الطائرة.وقادت شركة "أوشن إنفينيتي"، التي مقرها بريطانيا والولايات المتحدة، محاولة بحث فاشلة عام 2018، قبل أن توافق على إطلاق بحث جديد هذا العام.وكانت أول عملية بحث بقيادة أسترالية قد غطت مساحة 120 ألف كيلومتر مربع (46,300 ميل مربع) في المحيط الهندي على مدار ثلاث سنوات، لكنها لم تعثر سوى على بعض حطام الطائرة.واحدة من أعظم الألغاز الجويةلطالما أثار اختفاء الطائرة نظريات متعددة، تتراوح بين المعقولة والخيالية، بما في ذلك احتمال انحراف الطيار المخضرم زاهاري أحمد شاه عن مساره.وأشار تقرير نهائي أصدر عام 2018 إلى إخفاقات من جانب مراقبة الحركة الجوية، وقال إن مسار الطائرة تم تغييره يدويًا.وأوضح المحققون في التقرير المؤلف من 495 صفحة أنهم لا يزالون لا يعرفون سبب اختفاء الطائرة، ورفضوا استبعاد أن شخصًا آخر غير الطيارين قد حول الطائرة عن مسارها.

