رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بوجوب الاعتذار لبيونغ يانغ

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بوجوب الاعتذار لبيونغ يانغ
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
وقال ميونغ في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة مرور عام على إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية وإدخال البلاد في حالة من الفوضى لفترة وجيزة: "أشعر بأن علي أن أعتذر لكنني أتردد في قول ذلك بصوت عال".وأضاف: "أخشى أنه إذا فعلت ذلك، قد يتم استخدامه في المعارك الأيديولوجية أو لاتهامي بأنني مؤيد للشمال".والشهر الماضي، اقترحت كوريا الجنوبية، إجراء محادثات عسكرية مع جمهورية كوريا الديمقراطية، لمناقشة كيفية تحديد خط ترسيم الحدود العسكرية، في محاولة لمنع أي اشتباكات محتملة قرب الحدود بين الكوريتين.وجاء هذا الاقتراح في الوقت الذي عبر فيه جنود من كوريا الديمقراطية خط ترسيم الحدود العسكرية مؤقتا، وإن كان بشكل متكرر، في مناسبات عدة أثناء عملهم قرب الحدود، مثل تطهير الأراضي أو زرع الألغام في المنطقة العازلة.وجاءت مبادرة سيئول لإجراء أول محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ، بعد دعوة الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، لإجراء مناقشات أوسع مع كوريا الديمقراطية دون شروط مسبقة، كجزء من خطواته لتخفيف التوترات منذ توليه منصبه، بما في ذلك إزالة مكبرات الصوت الدعائية على طول الحدود وحظر إسقاط المنشورات المناهضة للشمال.كما تأتي هذه الخطوة بعد فترة توتر شديدة بين الكوريتين، تضمنت حربا دعائية وبالونات محملة بالقمامة من جمهورية كوريا الديمقراطية ردا على بالونات دعائية من الجنوب.ومنذ نيسان/ أبريل 2024، نشرت بيونغ يانغ قواتها بالقرب من خط الدفاع العسكري ضمن المنطقة المنزوعة السلاح لزرع الألغام، وإقامة حواجز مضادة للدبابات، وتعزيز أسوار الأسلاك الشائكة، وذلك بعد أن وصف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، في أواخر عام 2023 العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين".
https://sarabic.ae/20251117/سيئول-تقترح-إجراء-أول-محادثات-عسكرية-مع-كوريا-الديمقراطية-منذ-سنوات-1107186517.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
04:33 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 04:48 GMT 03.12.2025)
صرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الأربعاء، إنه يشعر بأن عليه تقديم اعتذار لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) بسبب أوامر سلفه بإرسال مسيّرات ومنشورات دعائية عبر الحدود.
وقال ميونغ في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة مرور عام على إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية وإدخال البلاد في حالة من الفوضى لفترة وجيزة: "أشعر بأن علي أن أعتذر لكنني أتردد في قول ذلك بصوت عال".
وأضاف: "أخشى أنه إذا فعلت ذلك، قد يتم استخدامه في المعارك الأيديولوجية أو لاتهامي بأنني مؤيد للشمال".
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
سيئول تقترح إجراء أول محادثات عسكرية مع كوريا الديمقراطية منذ سنوات
17 نوفمبر, 10:17 GMT
والشهر الماضي، اقترحت كوريا الجنوبية، إجراء محادثات عسكرية مع جمهورية كوريا الديمقراطية، لمناقشة كيفية تحديد خط ترسيم الحدود العسكرية، في محاولة لمنع أي اشتباكات محتملة قرب الحدود بين الكوريتين.
وجاء هذا الاقتراح في الوقت الذي عبر فيه جنود من كوريا الديمقراطية خط ترسيم الحدود العسكرية مؤقتا، وإن كان بشكل متكرر، في مناسبات عدة أثناء عملهم قرب الحدود، مثل تطهير الأراضي أو زرع الألغام في المنطقة العازلة.
ويمثل هذا أول اقتراح رسمي من سيئول لإجراء محادثات مع جمهورية كوريا الديمقراطية، منذ تولي الرئيس، لي جاي ميونغ، منصبه في يونيو/ حزيران 2025، مع تعهد بإصلاح العلاقات المتوترة مع الشمال وتهيئة الظروف للحوار، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وجاءت مبادرة سيئول لإجراء أول محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ، بعد دعوة الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، لإجراء مناقشات أوسع مع كوريا الديمقراطية دون شروط مسبقة، كجزء من خطواته لتخفيف التوترات منذ توليه منصبه، بما في ذلك إزالة مكبرات الصوت الدعائية على طول الحدود وحظر إسقاط المنشورات المناهضة للشمال.
كما تأتي هذه الخطوة بعد فترة توتر شديدة بين الكوريتين، تضمنت حربا دعائية وبالونات محملة بالقمامة من جمهورية كوريا الديمقراطية ردا على بالونات دعائية من الجنوب.
ومنذ نيسان/ أبريل 2024، نشرت بيونغ يانغ قواتها بالقرب من خط الدفاع العسكري ضمن المنطقة المنزوعة السلاح لزرع الألغام، وإقامة حواجز مضادة للدبابات، وتعزيز أسوار الأسلاك الشائكة، وذلك بعد أن وصف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، في أواخر عام 2023 العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين".
