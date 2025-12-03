https://sarabic.ae/20251203/رئيس-كوريا-الجنوبية--لن-نتخلى-عن-حظر-الانتشار-النووي-وحصولنا-على-سلاح-نووي-غير-مقبول-1107759802.html

رئيس كوريا الجنوبية: لن نتخلى عن حظر الانتشار النووي وحصولنا على سلاح نووي غير مقبول

رئيس كوريا الجنوبية: لن نتخلى عن حظر الانتشار النووي وحصولنا على سلاح نووي غير مقبول

سبوتنيك عربي

أكّد رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميون، الأربعاء، أن بلاده لن تتخلى عن نظام حظر الانتشار النووي، وأن حصول الدولة على السلاح النووي غير عقلاني وغير واقعي وغير... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T05:21+0000

2025-12-03T05:21+0000

2025-12-03T05:21+0000

كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

السلاح النووي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107760064_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08e48629b1efb49ad45761ec536a23fd.jpg

وأوضح لي جاي ميون، رداً على سؤال حول إمكانية تفسير بناء كوريا الجنوبية مستقبلًا لغواصة نووية كخطوة نحو امتلاك السلاح النووي، أن "معالجة الوقود النووي تُجرى في العديد من الدول، بما فيها اليابان، وأن هذا لا يُعد انتهاكاً لنظام حظر الانتشار النووي، لأنه يُستخدم لأغراض سلمية"، مضيفًا أن "امتلاك غواصة نووية لا يُعد امتلاكاً للسلاح النووي".وقال الرئيس: "الغواصات النووية للاستخدام العسكري، لكنها ليست أسلحة نووية، وبالتالي فهي لا تخضع لمعايير حظر الانتشار النووي."وأكد لي جاي ميون أن كوريا الجنوبية تدعم بالكامل نظام حظر الانتشار النووي، خاصةً في ظل معارضتها لامتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي. وأضاف: "لو بدأنا نحن التسليح النووي، فلن نستطيع مطالبة كوريا الشمالية بـ'لا تسلحوا أنفسكم'. هذا مبدأ أساسي منصوص عليه في الاتفاقيات بين الكوريتين، ولن نتخلى عنه."وأشار الرئيس إلى أن الحصول على السلاح النووي سيؤدي إلى فرض عقوبات شديدة، ولن تدعمه الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي، لذا فإن الحديث عن السلاح النووي غير منطقي.وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستتعاونان في إطار موافقة قدمتها الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية على تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك لغواصاتها النووية.وينص الاتفاق الحالي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على حظر تخصيب اليورانيوم في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، طلب لي جاي ميون خلال المفاوضات في أكتوبر من الولايات المتحدة المساعدة في تزويد الغواصات الكورية الجنوبية بالوقود النووي.وقال قائد البحرية الكورية الجنوبية، الأدميرال كان دون غيل، إن بلاده ستحتاج حوالي عشر سنوات لبناء أول غواصة نووية، متوقعًا أن تكون الغواصة بقدرة إزاحة تبلغ 5000 طن أو أكثر، وأن مستوى اليورانيوم المخصب فيها سيكون 20% أو أقل بسبب غرضها السلمي.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تحوّل كوريا الجنوبية إلى "دولة شبه نووية"، متهمة واشنطن بتجاهل خطر سباق التسلح النووي العالمي والموافقة على امتلاك كوريا الجنوبية لغواصات نووية وتخصيب اليورانيوم ومعالجة النفايات النووية، مما يساعد كوريا على التطور كدولة شبه نووية. وحذرت بيونغ يانغ من أن امتلاك كوريا الجنوبية لغواصة نووية سيؤدي حتمًا إلى "تأثير الدومينو النووي".

https://sarabic.ae/20251203/رئيس-كوريا-الجنوبية-أشعر-بوجوب-الاعتذار-لبيونغ-يانغ-1107757784.html

https://sarabic.ae/20251114/أمريكا-تمنح-كوريا-الجنوبية-إذنا-لبناء-غواصات-هجومية-تعمل-بالطاقة-النووية-1107094762.html

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, السلاح النووي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية