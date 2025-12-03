رئيس كوريا الجنوبية: لن نتخلى عن حظر الانتشار النووي وحصولنا على سلاح نووي غير مقبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251203/رئيس-كوريا-الجنوبية--لن-نتخلى-عن-حظر-الانتشار-النووي-وحصولنا-على-سلاح-نووي-غير-مقبول-1107759802.html
رئيس كوريا الجنوبية: لن نتخلى عن حظر الانتشار النووي وحصولنا على سلاح نووي غير مقبول
رئيس كوريا الجنوبية: لن نتخلى عن حظر الانتشار النووي وحصولنا على سلاح نووي غير مقبول
سبوتنيك عربي
أكّد رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميون، الأربعاء، أن بلاده لن تتخلى عن نظام حظر الانتشار النووي، وأن حصول الدولة على السلاح النووي غير عقلاني وغير واقعي وغير... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T05:21+0000
2025-12-03T05:21+0000
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
السلاح النووي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107760064_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08e48629b1efb49ad45761ec536a23fd.jpg
وأوضح لي جاي ميون، رداً على سؤال حول إمكانية تفسير بناء كوريا الجنوبية مستقبلًا لغواصة نووية كخطوة نحو امتلاك السلاح النووي، أن "معالجة الوقود النووي تُجرى في العديد من الدول، بما فيها اليابان، وأن هذا لا يُعد انتهاكاً لنظام حظر الانتشار النووي، لأنه يُستخدم لأغراض سلمية"، مضيفًا أن "امتلاك غواصة نووية لا يُعد امتلاكاً للسلاح النووي".وقال الرئيس: "الغواصات النووية للاستخدام العسكري، لكنها ليست أسلحة نووية، وبالتالي فهي لا تخضع لمعايير حظر الانتشار النووي."وأكد لي جاي ميون أن كوريا الجنوبية تدعم بالكامل نظام حظر الانتشار النووي، خاصةً في ظل معارضتها لامتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي. وأضاف: "لو بدأنا نحن التسليح النووي، فلن نستطيع مطالبة كوريا الشمالية بـ'لا تسلحوا أنفسكم'. هذا مبدأ أساسي منصوص عليه في الاتفاقيات بين الكوريتين، ولن نتخلى عنه."وأشار الرئيس إلى أن الحصول على السلاح النووي سيؤدي إلى فرض عقوبات شديدة، ولن تدعمه الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي، لذا فإن الحديث عن السلاح النووي غير منطقي.وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستتعاونان في إطار موافقة قدمتها الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية على تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك لغواصاتها النووية.وينص الاتفاق الحالي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على حظر تخصيب اليورانيوم في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، طلب لي جاي ميون خلال المفاوضات في أكتوبر من الولايات المتحدة المساعدة في تزويد الغواصات الكورية الجنوبية بالوقود النووي.وقال قائد البحرية الكورية الجنوبية، الأدميرال كان دون غيل، إن بلاده ستحتاج حوالي عشر سنوات لبناء أول غواصة نووية، متوقعًا أن تكون الغواصة بقدرة إزاحة تبلغ 5000 طن أو أكثر، وأن مستوى اليورانيوم المخصب فيها سيكون 20% أو أقل بسبب غرضها السلمي.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تحوّل كوريا الجنوبية إلى "دولة شبه نووية"، متهمة واشنطن بتجاهل خطر سباق التسلح النووي العالمي والموافقة على امتلاك كوريا الجنوبية لغواصات نووية وتخصيب اليورانيوم ومعالجة النفايات النووية، مما يساعد كوريا على التطور كدولة شبه نووية. وحذرت بيونغ يانغ من أن امتلاك كوريا الجنوبية لغواصة نووية سيؤدي حتمًا إلى "تأثير الدومينو النووي".
https://sarabic.ae/20251203/رئيس-كوريا-الجنوبية-أشعر-بوجوب-الاعتذار-لبيونغ-يانغ-1107757784.html
https://sarabic.ae/20251114/أمريكا-تمنح-كوريا-الجنوبية-إذنا-لبناء-غواصات-هجومية-تعمل-بالطاقة-النووية-1107094762.html
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107760064_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0bf57642c7ea24b76f65821e971f8cb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, السلاح النووي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, السلاح النووي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس كوريا الجنوبية: لن نتخلى عن حظر الانتشار النووي وحصولنا على سلاح نووي غير مقبول

05:21 GMT 03.12.2025
© AP Photo / Lee Jin-manLee Jae-myung
Lee Jae-myung - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
تابعنا عبر
أكّد رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميون، الأربعاء، أن بلاده لن تتخلى عن نظام حظر الانتشار النووي، وأن حصول الدولة على السلاح النووي غير عقلاني وغير واقعي وغير مقبول، وسيؤدي إلى ما يُعرف بـ"تأثير الدومينو النووي".
وأوضح لي جاي ميون، رداً على سؤال حول إمكانية تفسير بناء كوريا الجنوبية مستقبلًا لغواصة نووية كخطوة نحو امتلاك السلاح النووي، أن "معالجة الوقود النووي تُجرى في العديد من الدول، بما فيها اليابان، وأن هذا لا يُعد انتهاكاً لنظام حظر الانتشار النووي، لأنه يُستخدم لأغراض سلمية"، مضيفًا أن "امتلاك غواصة نووية لا يُعد امتلاكاً للسلاح النووي".
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي-ميونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بوجوب الاعتذار لبيونغ يانغ
04:33 GMT
وقال الرئيس: "الغواصات النووية للاستخدام العسكري، لكنها ليست أسلحة نووية، وبالتالي فهي لا تخضع لمعايير حظر الانتشار النووي."
وأكد لي جاي ميون أن كوريا الجنوبية تدعم بالكامل نظام حظر الانتشار النووي، خاصةً في ظل معارضتها لامتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي. وأضاف: "لو بدأنا نحن التسليح النووي، فلن نستطيع مطالبة كوريا الشمالية بـ'لا تسلحوا أنفسكم'. هذا مبدأ أساسي منصوص عليه في الاتفاقيات بين الكوريتين، ولن نتخلى عنه."
وأشار الرئيس إلى أن الحصول على السلاح النووي سيؤدي إلى فرض عقوبات شديدة، ولن تدعمه الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي، لذا فإن الحديث عن السلاح النووي غير منطقي.
وتابع: "إذا بدأت كوريا الجنوبية التسليح النووي، فسيبدأ فورًا 'تأثير الدومينو النووي': كوريا، ثم اليابان، ثم دول أخرى… هذا غير واقعي وغير مقبول. أؤكد اليوم مرة أخرى: ليس لدينا أي حاجة أو نية للانتقال إلى السلاح النووي".
وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستتعاونان في إطار موافقة قدمتها الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية على تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك لغواصاتها النووية.
وينص الاتفاق الحالي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على حظر تخصيب اليورانيوم في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، طلب لي جاي ميون خلال المفاوضات في أكتوبر من الولايات المتحدة المساعدة في تزويد الغواصات الكورية الجنوبية بالوقود النووي.
غواصة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
أمريكا تمنح كوريا الجنوبية إذنا لبناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية
14 نوفمبر, 03:36 GMT
وقال قائد البحرية الكورية الجنوبية، الأدميرال كان دون غيل، إن بلاده ستحتاج حوالي عشر سنوات لبناء أول غواصة نووية، متوقعًا أن تكون الغواصة بقدرة إزاحة تبلغ 5000 طن أو أكثر، وأن مستوى اليورانيوم المخصب فيها سيكون 20% أو أقل بسبب غرضها السلمي.
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تحوّل كوريا الجنوبية إلى "دولة شبه نووية"، متهمة واشنطن بتجاهل خطر سباق التسلح النووي العالمي والموافقة على امتلاك كوريا الجنوبية لغواصات نووية وتخصيب اليورانيوم ومعالجة النفايات النووية، مما يساعد كوريا على التطور كدولة شبه نووية. وحذرت بيونغ يانغ من أن امتلاك كوريا الجنوبية لغواصة نووية سيؤدي حتمًا إلى "تأثير الدومينو النووي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала