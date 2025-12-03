https://sarabic.ae/20251203/رئيس-كوريا-الجنوبية--لن-نتخلى-عن-حظر-الانتشار-النووي-وحصولنا-على-سلاح-نووي-غير-مقبول-1107759802.html
رئيس كوريا الجنوبية: لن نتخلى عن حظر الانتشار النووي وحصولنا على سلاح نووي غير مقبول
أكّد رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميون، الأربعاء، أن بلاده لن تتخلى عن نظام حظر الانتشار النووي، وأن حصول الدولة على السلاح النووي غير عقلاني وغير واقعي وغير مقبول، وسيؤدي إلى ما يُعرف بـ"تأثير الدومينو النووي".
وأوضح لي جاي ميون، رداً على سؤال حول إمكانية تفسير بناء كوريا الجنوبية مستقبلًا لغواصة نووية كخطوة نحو امتلاك السلاح النووي، أن "معالجة الوقود النووي تُجرى في العديد من الدول، بما فيها اليابان، وأن هذا لا يُعد انتهاكاً لنظام حظر الانتشار النووي، لأنه يُستخدم لأغراض سلمية"، مضيفًا أن "امتلاك غواصة نووية لا يُعد امتلاكاً للسلاح النووي".
وقال الرئيس: "الغواصات النووية للاستخدام العسكري، لكنها ليست أسلحة نووية، وبالتالي فهي لا تخضع لمعايير حظر الانتشار النووي."
وأكد لي جاي ميون أن كوريا الجنوبية تدعم بالكامل نظام حظر الانتشار النووي، خاصةً في ظل معارضتها لامتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي. وأضاف: "لو بدأنا نحن التسليح النووي، فلن نستطيع مطالبة كوريا الشمالية بـ'لا تسلحوا أنفسكم'. هذا مبدأ أساسي منصوص عليه في الاتفاقيات بين الكوريتين، ولن نتخلى عنه."
وأشار الرئيس إلى أن الحصول على السلاح النووي سيؤدي إلى فرض عقوبات شديدة، ولن تدعمه الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي، لذا فإن الحديث عن السلاح النووي غير منطقي.
وتابع: "إذا بدأت كوريا الجنوبية التسليح النووي، فسيبدأ فورًا 'تأثير الدومينو النووي': كوريا، ثم اليابان، ثم دول أخرى… هذا غير واقعي وغير مقبول. أؤكد اليوم مرة أخرى: ليس لدينا أي حاجة أو نية للانتقال إلى السلاح النووي".
وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستتعاونان في إطار موافقة قدمتها الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية على تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك لغواصاتها النووية.
وينص الاتفاق الحالي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على حظر تخصيب اليورانيوم في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، طلب لي جاي ميون خلال المفاوضات في أكتوبر من الولايات المتحدة المساعدة في تزويد الغواصات الكورية الجنوبية بالوقود النووي.
وقال قائد البحرية الكورية الجنوبية، الأدميرال كان دون غيل، إن بلاده ستحتاج حوالي عشر سنوات لبناء أول غواصة نووية
، متوقعًا أن تكون الغواصة بقدرة إزاحة تبلغ 5000 طن أو أكثر، وأن مستوى اليورانيوم المخصب فيها سيكون 20% أو أقل بسبب غرضها السلمي.
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تحوّل كوريا الجنوبية إلى "دولة شبه نووية"، متهمة واشنطن بتجاهل خطر سباق التسلح النووي العالمي والموافقة على امتلاك كوريا الجنوبية لغواصات نووية وتخصيب اليورانيوم ومعالجة النفايات النووية، مما يساعد كوريا على التطور كدولة شبه نووية. وحذرت بيونغ يانغ من أن امتلاك كوريا الجنوبية لغواصة نووية سيؤدي حتمًا إلى "تأثير الدومينو النووي".