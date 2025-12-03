5 قتلى بينهم طفلان في غارة إسرائيلية قرب خان يونس بقطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251203/5-قتلى-بينهم-طفلان-في-غارة-إسرائيلية-قرب-خان-يونس-بقطاع-غزة-1107793873.html
5 قتلى بينهم طفلان في غارة إسرائيلية قرب خان يونس بقطاع غزة
5 قتلى بينهم طفلان في غارة إسرائيلية قرب خان يونس بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الدفاع المدني في غزة، الأربعاء، أن غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بينما قالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T23:31+0000
2025-12-03T23:31+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_64e85b360d7693b953e77bc94e2d47c4.jpg
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوسائل الإعلام: "خمسة مواطنين، بينهم طفلان، قُتلوا وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف صاروخي إسرائيلي" في منطقة المواصي غرب خان يونس.وأضافت الهيئة أن القصف وقع قرب مستشفى الميدان الكويتي في خان يونس، واستهدف مخيمًا لإيواء النازحين. وأفاد المستشفى بأن من بين الضحايا طفلين يبلغان من العمر 8 و10 أعوام، وأن 32 شخصًا آخرين أصيبوا.وقالت القوات الإسرائيلية في بيان سابق الأربعاء إن قوة عسكرية صادفت عددًا من المسلحين خلال عملية في شرق رفح، "خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض".وأضاف البيان أن جنديًا إسرائيليًا أُصيب بجروح خطيرة، بينما أُصيب جنديان آخران وضابط صف بجروح متوسطة، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى وإبلاغ عائلاتهم. ولم يوضح البيان الثاني للجيش طبيعة إصابة الجندي الخامس.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال الأحد إنه قتل أكثر من 40 مقاتلاً خلال الأسبوع المنصرم في عمليات استهدفت أنفاقًا قرب رفح، حيث يتحصن عشرات من مقاتلي حماس في شبكة الأنفاق.واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1,221 شخصًا في إسرائيل. وفي المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل 70,117 شخصًا في القطاع، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.وتقول الوزارة إن 360 فلسطينيًا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الهدنة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود خلال الفترة نفسها.
https://sarabic.ae/20251203/حماس-تتهم-إسرائيل-بتصعيد-خروقاتها-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107768611.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_57b42e838c7ca10fdbd61e4f58dfc99e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة

5 قتلى بينهم طفلان في غارة إسرائيلية قرب خان يونس بقطاع غزة

23:31 GMT 03.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الدفاع المدني في غزة، الأربعاء، أن غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بينما قالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "إرهابيًا من حماس" في جنوب غزة، رداً على اشتباك مسلح أدى إلى إصابة خمسة جنود.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوسائل الإعلام: "خمسة مواطنين، بينهم طفلان، قُتلوا وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف صاروخي إسرائيلي" في منطقة المواصي غرب خان يونس.
الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
"حماس" تتهم إسرائيل بتصعيد خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة
09:50 GMT
وأضافت الهيئة أن القصف وقع قرب مستشفى الميدان الكويتي في خان يونس، واستهدف مخيمًا لإيواء النازحين. وأفاد المستشفى بأن من بين الضحايا طفلين يبلغان من العمر 8 و10 أعوام، وأن 32 شخصًا آخرين أصيبوا.
وقالت القوات الإسرائيلية في بيان سابق الأربعاء إن قوة عسكرية صادفت عددًا من المسلحين خلال عملية في شرق رفح، "خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض".
وأضاف البيان أن جنديًا إسرائيليًا أُصيب بجروح خطيرة، بينما أُصيب جنديان آخران وضابط صف بجروح متوسطة، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى وإبلاغ عائلاتهم. ولم يوضح البيان الثاني للجيش طبيعة إصابة الجندي الخامس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال الأحد إنه قتل أكثر من 40 مقاتلاً خلال الأسبوع المنصرم في عمليات استهدفت أنفاقًا قرب رفح، حيث يتحصن عشرات من مقاتلي حماس في شبكة الأنفاق.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1,221 شخصًا في إسرائيل. وفي المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل 70,117 شخصًا في القطاع، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
وتقول الوزارة إن 360 فلسطينيًا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الهدنة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود خلال الفترة نفسها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала