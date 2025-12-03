https://sarabic.ae/20251203/5-قتلى-بينهم-طفلان-في-غارة-إسرائيلية-قرب-خان-يونس-بقطاع-غزة-1107793873.html

5 قتلى بينهم طفلان في غارة إسرائيلية قرب خان يونس بقطاع غزة

5 قتلى بينهم طفلان في غارة إسرائيلية قرب خان يونس بقطاع غزة

أعلنت هيئة الدفاع المدني في غزة، الأربعاء، أن غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بينما قالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوسائل الإعلام: "خمسة مواطنين، بينهم طفلان، قُتلوا وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف صاروخي إسرائيلي" في منطقة المواصي غرب خان يونس.وأضافت الهيئة أن القصف وقع قرب مستشفى الميدان الكويتي في خان يونس، واستهدف مخيمًا لإيواء النازحين. وأفاد المستشفى بأن من بين الضحايا طفلين يبلغان من العمر 8 و10 أعوام، وأن 32 شخصًا آخرين أصيبوا.وقالت القوات الإسرائيلية في بيان سابق الأربعاء إن قوة عسكرية صادفت عددًا من المسلحين خلال عملية في شرق رفح، "خرجوا من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض".وأضاف البيان أن جنديًا إسرائيليًا أُصيب بجروح خطيرة، بينما أُصيب جنديان آخران وضابط صف بجروح متوسطة، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى وإبلاغ عائلاتهم. ولم يوضح البيان الثاني للجيش طبيعة إصابة الجندي الخامس.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال الأحد إنه قتل أكثر من 40 مقاتلاً خلال الأسبوع المنصرم في عمليات استهدفت أنفاقًا قرب رفح، حيث يتحصن عشرات من مقاتلي حماس في شبكة الأنفاق.واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1,221 شخصًا في إسرائيل. وفي المقابل، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل 70,117 شخصًا في القطاع، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.وتقول الوزارة إن 360 فلسطينيًا قُتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الهدنة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود خلال الفترة نفسها.

