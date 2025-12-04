https://sarabic.ae/20251204/البحرية-الأمريكية-تؤكد-انضمام-مدمرة-جديدة-إلى-مجموعتها-في-البحر-الكاريبي-1107824584.html
البحرية الأمريكية تؤكد انضمام مدمرة جديدة إلى مجموعتها في البحر الكاريبي
البحرية الأمريكية تؤكد انضمام مدمرة جديدة إلى مجموعتها في البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
أكدت البحرية الأمريكية، الخميس، في ظل التصعيد في منطقة البحر الكاريبي، أن المدمرة "توماس هادنر" انضمت إلى مجموعة السفن الأمريكية في المنطقة. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T22:28+0000
2025-12-04T22:28+0000
2025-12-04T22:36+0000
الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا
الكاريبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103614/85/1036148559_0:65:5000:2878_1920x0_80_0_0_42384bd77ee66bd8b079e1e64ea61aea.jpg
وقالت الخدمة الصحفية للبحرية، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت المدمرة قد عززت بالفعل التجمع البحري الأمريكي في الكاريبي: "يمكننا تأكيد ذلك".وفي 16 نوفمبر، أعلنت الولايات المتحدة، على خلفية التصعيد مع فنزويلا، أن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة بقيادة الحاملة "جيرالد آر. فورد" وصلت إلى مياه البحر الكاريبي.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات. ففي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة عدة مرات لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا، قالت إنها كانت تستخدم في نقل المخدرات.كما ذكر التلفزيون الأمريكي "إن بي سي" في نهاية سبتمبر أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على دراسة خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا.وفي نوفمبر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم "معدودة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب مع كاراكاس.
https://sarabic.ae/20251116/حاملة-الطائرات-الأمريكية-جيرالد-فورد-تصل-إلى-البحر-الكاريبي-وسط-تصعيد-خطير-1107165867.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103614/85/1036148559_538:0:4462:2943_1920x0_80_0_0_4a3597fd859b9842589da03310aab8a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, رئاسة فنزويلا, الكاريبي
الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, رئاسة فنزويلا, الكاريبي
البحرية الأمريكية تؤكد انضمام مدمرة جديدة إلى مجموعتها في البحر الكاريبي
22:28 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 22:36 GMT 04.12.2025)
أكدت البحرية الأمريكية، الخميس، في ظل التصعيد في منطقة البحر الكاريبي، أن المدمرة "توماس هادنر" انضمت إلى مجموعة السفن الأمريكية في المنطقة.
وقالت الخدمة الصحفية للبحرية، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك
" حول ما إذا كانت المدمرة قد عززت بالفعل التجمع البحري الأمريكي في الكاريبي: "يمكننا تأكيد ذلك".
وفي 16 نوفمبر، أعلنت الولايات المتحدة، على خلفية التصعيد مع فنزويلا، أن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة
بقيادة الحاملة "جيرالد آر. فورد" وصلت إلى مياه البحر الكاريبي
.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات. ففي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة عدة مرات لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا، قالت إنها كانت تستخدم في نقل المخدرات.
كما ذكر التلفزيون الأمريكي "إن بي سي" في نهاية سبتمبر أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على دراسة خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا.
وفي نوفمبر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم "معدودة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب مع كاراكاس.