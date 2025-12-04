البحرية الأمريكية تؤكد انضمام مدمرة جديدة إلى مجموعتها في البحر الكاريبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
أمساليوم
بث مباشر
البحرية الأمريكية تؤكد انضمام مدمرة جديدة إلى مجموعتها في البحر الكاريبي
وقالت الخدمة الصحفية للبحرية، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت المدمرة قد عززت بالفعل التجمع البحري الأمريكي في الكاريبي: "يمكننا تأكيد ذلك".وفي 16 نوفمبر، أعلنت الولايات المتحدة، على خلفية التصعيد مع فنزويلا، أن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة بقيادة الحاملة "جيرالد آر. فورد" وصلت إلى مياه البحر الكاريبي.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات. ففي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة عدة مرات لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا، قالت إنها كانت تستخدم في نقل المخدرات.كما ذكر التلفزيون الأمريكي "إن بي سي" في نهاية سبتمبر أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على دراسة خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا.وفي نوفمبر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم "معدودة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب مع كاراكاس.
البحرية الأمريكية تؤكد انضمام مدمرة جديدة إلى مجموعتها في البحر الكاريبي

22:28 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 22:36 GMT 04.12.2025)
تابعنا عبر
أكدت البحرية الأمريكية، الخميس، في ظل التصعيد في منطقة البحر الكاريبي، أن المدمرة "توماس هادنر" انضمت إلى مجموعة السفن الأمريكية في المنطقة.
وقالت الخدمة الصحفية للبحرية، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت المدمرة قد عززت بالفعل التجمع البحري الأمريكي في الكاريبي: "يمكننا تأكيد ذلك".
حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تصل إلى البحر الكاريبي وسط تصعيد خطير
16 نوفمبر, 16:49 GMT
وفي 16 نوفمبر، أعلنت الولايات المتحدة، على خلفية التصعيد مع فنزويلا، أن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة بقيادة الحاملة "جيرالد آر. فورد" وصلت إلى مياه البحر الكاريبي.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات. ففي سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة عدة مرات لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا، قالت إنها كانت تستخدم في نقل المخدرات.
كما ذكر التلفزيون الأمريكي "إن بي سي" في نهاية سبتمبر أن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على دراسة خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا.
وفي نوفمبر، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم "معدودة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن لا تخطط لخوض حرب مع كاراكاس.
