البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/البرلمان-التونسي-يصادق-على-مشروع-قانون-المالية-لعام-2026-1107824470.html
البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026
البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026
سبوتنيك عربي
صادق البرلمان التونسي، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لعام 2026 برمّته، وذلك بموافقة 89 نائبًا واحتفاظ 12 نائبًا مقابل رفض 13 آخرين. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T22:18+0000
2025-12-04T22:18+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
البرلمان التونسي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107824124_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f431ceddcaaabd08f78373062943e6ab.jpg
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، أن النواب جددوا حرصهم على “القطع مع مخلفات الحقبة السابقة”، مشددًا على أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.وأضاف بودربالة: “لن ندخر جهدًا في سبيل الوطن… إنها مرحلة دقيقة ونحن واعون برهاناتها”.وجاءت المصادقة بعد استكمال مناقشة جميع فصول مشروع القانون والتعديلات المقترحة، على أن يُحال في مرحلة ثانية خلال الأيام المقبلة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاستكمال إجراءات المصادقة.
https://sarabic.ae/20251128/تونس-لائحة-برلمانية-تطالب-بمراجعة-شاملة-لمذكرة-التفاهم-مع-الاتحاد-الأوروبي-1107603539.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107824124_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_7946cca7dbc02c702c8ea3be9292b72b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, البرلمان التونسي, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, البرلمان التونسي, العالم العربي

البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026

22:18 GMT 04.12.2025
© Photo / مكتب إعلام مجلس النوابالبرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026
البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Photo / مكتب إعلام مجلس النواب
تابعنا عبر
صادق البرلمان التونسي، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لعام 2026 برمّته، وذلك بموافقة 89 نائبًا واحتفاظ 12 نائبًا مقابل رفض 13 آخرين.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، أن النواب جددوا حرصهم على “القطع مع مخلفات الحقبة السابقة”، مشددًا على أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.
البرلمان التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
تونس.. لائحة برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
28 نوفمبر, 19:08 GMT
وأضاف بودربالة: “لن ندخر جهدًا في سبيل الوطن… إنها مرحلة دقيقة ونحن واعون برهاناتها”.
وجاءت المصادقة بعد استكمال مناقشة جميع فصول مشروع القانون والتعديلات المقترحة، على أن يُحال في مرحلة ثانية خلال الأيام المقبلة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاستكمال إجراءات المصادقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала