البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2026
صادق البرلمان التونسي، مساء اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لعام 2026 برمّته، وذلك بموافقة 89 نائبًا واحتفاظ 12 نائبًا مقابل رفض 13 آخرين. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
تونس
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، أن النواب جددوا حرصهم على “القطع مع مخلفات الحقبة السابقة”، مشددًا على أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.وأضاف بودربالة: “لن ندخر جهدًا في سبيل الوطن… إنها مرحلة دقيقة ونحن واعون برهاناتها”.وجاءت المصادقة بعد استكمال مناقشة جميع فصول مشروع القانون والتعديلات المقترحة، على أن يُحال في مرحلة ثانية خلال الأيام المقبلة إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاستكمال إجراءات المصادقة.
