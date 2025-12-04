https://sarabic.ae/20251204/الجزائر-تصدر-بيانا-بشأن-التصريح-عن-الطائرات-المسيرة-1107819686.html
الجزائر تصدر بيانا بشأن التصريح عن الطائرات المسيرة في البلاد
الجزائر تصدر بيانا بشأن التصريح عن الطائرات المسيرة في البلاد
أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، بيانا بشأن الطائرات المسيرة (الدرون). 04.12.2025
وأوضحت الوزارة، في البيان، أن "المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، دخل حيز الخدمة، وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-285، الذي يحدد الإطار العام لتشغيل هذه المنظومات".وحذّرت الوزارة المواطنين الحائزين على هذه الطائرات بوجوب التصريح بها لدى المركز، مؤكدة أن آخر موعد للتصريح هو 30 نيسان/ أبريل 2026، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، أن التصريح يتم عبر التوجّه إلى "المركز الوطني للدرون"، بعد حجز موعد مسبق، مع تقديم الوثائق المطلوبة.
