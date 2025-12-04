الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن الأمريكية خلال مناورات في الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن الأمريكية خلال مناورات في الخليج
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، مناورات واسعة للقوات البحرية في الحرس الثوري في الخليج، أطلق عليها اسم الشهيد حاج محمد ناظري، والتي تجري تحت إشراف معلوماتي واستخباري... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T14:40+0000
2025-12-04T14:40+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104109/79/1041097903_0:334:3809:2476_1920x0_80_0_0_3a3037c0a42ab996a9e5ec324b9d6fc6.jpg
وتهدف هذه المناورات إلى إبراز جاهزية الحرس الثوري، وقدرته على حماية المياه الإقليمية.وخلال التدريبات، وجهت الوحدات البحرية تحذيرات مباشرة للسفن الأمريكية في المنطقة، في رسالة تؤكد امتلاك إيران القدرة على الردع والدفاع، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما استخدمت القوات أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية.وتركز المناورات على عرض القدرات القتالية الجديدة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب تطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي.وتحمل المناورات رسالة مزدوجة، هي تأكيد ارتباط تضحيات الشهداء بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مقرونة بتحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، مع تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة، بحسب "تسنيم".
14:40 GMT 04.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
انطلقت، اليوم الخميس، مناورات واسعة للقوات البحرية في الحرس الثوري في الخليج، أطلق عليها اسم الشهيد حاج محمد ناظري، والتي تجري تحت إشراف معلوماتي واستخباري كامل.
وتهدف هذه المناورات إلى إبراز جاهزية الحرس الثوري، وقدرته على حماية المياه الإقليمية.
وخلال التدريبات، وجهت الوحدات البحرية تحذيرات مباشرة للسفن الأمريكية في المنطقة، في رسالة تؤكد امتلاك إيران القدرة على الردع والدفاع، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما استخدمت القوات أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
"إزالة إسرائيل"... الحرس الثوري الإيراني يكشف نتائج أي معركة مقبلة
27 نوفمبر, 11:15 GMT
وتركز المناورات على عرض القدرات القتالية الجديدة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب تطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتحمل المناورات رسالة مزدوجة، هي تأكيد ارتباط تضحيات الشهداء بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مقرونة بتحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، مع تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة، بحسب "تسنيم".
