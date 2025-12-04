https://sarabic.ae/20251204/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-السفن-الأمريكية-خلال-مناورات-في-الخليج-1107814300.html
الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن الأمريكية خلال مناورات في الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن الأمريكية خلال مناورات في الخليج
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، مناورات واسعة للقوات البحرية في الحرس الثوري في الخليج، أطلق عليها اسم الشهيد حاج محمد ناظري، والتي تجري تحت إشراف معلوماتي واستخباري... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T14:40+0000
2025-12-04T14:40+0000
2025-12-04T14:40+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104109/79/1041097903_0:334:3809:2476_1920x0_80_0_0_3a3037c0a42ab996a9e5ec324b9d6fc6.jpg
وتهدف هذه المناورات إلى إبراز جاهزية الحرس الثوري، وقدرته على حماية المياه الإقليمية.وخلال التدريبات، وجهت الوحدات البحرية تحذيرات مباشرة للسفن الأمريكية في المنطقة، في رسالة تؤكد امتلاك إيران القدرة على الردع والدفاع، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما استخدمت القوات أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية.وتركز المناورات على عرض القدرات القتالية الجديدة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب تطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي.وتحمل المناورات رسالة مزدوجة، هي تأكيد ارتباط تضحيات الشهداء بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مقرونة بتحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، مع تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة، بحسب "تسنيم".
https://sarabic.ae/20251127/إزالة-إسرائيل-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-نتائج-أي-معركة-مقبلة-1107547557.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104109/79/1041097903_184:0:3485:2476_1920x0_80_0_0_650e23bae20fe024fabb72e222bbeb95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن الأمريكية خلال مناورات في الخليج
انطلقت، اليوم الخميس، مناورات واسعة للقوات البحرية في الحرس الثوري في الخليج، أطلق عليها اسم الشهيد حاج محمد ناظري، والتي تجري تحت إشراف معلوماتي واستخباري كامل.
وتهدف هذه المناورات إلى إبراز جاهزية الحرس الثوري، وقدرته على حماية المياه الإقليمية.
وخلال التدريبات، وجهت الوحدات البحرية تحذيرات مباشرة للسفن الأمريكية في المنطقة، في رسالة تؤكد امتلاك إيران القدرة على الردع والدفاع، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما استخدمت القوات أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية.
وتركز المناورات على عرض القدرات القتالية الجديدة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب تطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتحمل المناورات رسالة مزدوجة، هي تأكيد ارتباط تضحيات الشهداء بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مقرونة بتحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، مع تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة، بحسب "تسنيم".