https://sarabic.ae/20251127/إزالة-إسرائيل-الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-نتائج-أي-معركة-مقبلة-1107547557.html

"إزالة إسرائيل"... الحرس الثوري الإيراني يكشف نتائج أي معركة مقبلة

"إزالة إسرائيل"... الحرس الثوري الإيراني يكشف نتائج أي معركة مقبلة

سبوتنيك عربي

قال الحرس الثوري الإيراني إن "أي معركة جديدة في المنطقة، لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على إسرائيل وإزالتها من الوجود". 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T11:15+0000

2025-11-27T11:15+0000

2025-11-27T11:15+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f643f45dd5820ed7869101e0d8ba07ea.jpg

وأوضح العميد محمد رضا نقدي، المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري، أن "العدو اليوم في أضعف حالاته، ونحن نعدّ الدقائق للمواجهة النهائية، ومستعدون لتحمّل أي مشقّة في سبيل الحفاظ على الاستقلال والكرامة والشرف".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

https://sarabic.ae/20251127/موسوي-القوات-البحرية-الإيرانية-جاهزة-للرد-الحاسم-على-أي-عدوان--1107544806.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم