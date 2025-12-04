https://sarabic.ae/20251204/تونس-تتوج-بجائزة-التميز-الحكومي-العربي-لأفضل-مبادرة-عربية-لتطوير-التعليم-1107808007.html
تونس تتوج بجائزة "التميز الحكومي العربي" لأفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم
حظيت وزارة التربية التونسية، اليوم الخميس، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بجائزة "التميز الحكومي العربي" في مجال التربية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
وفازت الوزارة التونسية بأفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم عن مشروعها الريادي "منظومة متكاملة للحياة المدرسية". وأوضحت وزارة التربية التونسية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، مساء اليوم الخميس، أن هذا التتويج يعكس الاعتراف العربي بريادة المنظومة التربوية التونسية، وقدرتها على الابتكار وتطبيق استراتيجية شاملة ترتكز على الجودة والكفاءة والحوكمة.وتعد جائزة "التميز الحكومي العربي" مبادرة إقليمية رائدة أطلقت سنة 2019 بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، وتهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي عبر ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة الرشيدة وإبراز النماذج الحكومية الناجحة في المنطقة العربية.وتشمل الجائزة عدة فئات تعنى بأفضل المشاريع والمبادرات الحكومية الأكثر تأثيرا واستدامة.
