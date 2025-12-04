https://sarabic.ae/20251204/دبلوماسي-روسي-العقوبات-كلفت-اقتصاد-أوروبا-أكثر-من-16-تريليون-يورو-1107825346.html

دبلوماسي روسي: العقوبات كلفت اقتصاد أوروبا أكثر من 1.6 تريليون يورو

دبلوماسي روسي: العقوبات كلفت اقتصاد أوروبا أكثر من 1.6 تريليون يورو

قدّر ممثل روسيا الدائم بالإنابة لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، الخميس، خسائر الاقتصاد الأوروبي بين عامي 2022 و2025 نتيجة العقوبات المناهضة لروسيا بنحو 1.6... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال تشوماكوف خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة "اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية أحادية الجانب": "العقوبات سلاح ذو حدين، فهي تُلحق ضرراً بالغاً بالجهات التي تفرضها. وحدها العقوبات المناهضة لروسيا كبّدت الاقتصاد الأوروبي بين 2022 و2025 خسائر إجمالية تُقدّر بما يصل إلى 1.6 تريليون يورو".وأضاف أن محاولات "إدارة" الاقتصاد العالمي من خلال القيود—أي التدابير القسرية أحادية الجانب—تمثل "أثراً متبقياً لعقلية استعمارية لا يمكنها أن تعمل في ظل سوق عالمية ونظام دولي متعدد الأقطاب آخذ بالتشكل".وتابع قائلاً: وأشار تشوماكوف إلى أن روسيا منفتحة على تعاون متكافئ يخلو من التمييز، وهو النهج الذي تقوم عليه مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.وختم بالقول إن مواجهة تسييس التجارة والتنمية يحتم على بلاده مواصلة العمل مع الشركاء على إنشاء أنظمة دفع مستقرة، وإجراء التسويات بالعملات الوطنية، وبناء بنية تحتية مشتركة في مجالات المالية والصناعة والتكنولوجيا، إضافة إلى تطوير ممرات نقل ولوجستيات قادرة على الصمود أمام التدابير القسرية أحادية الجانب.وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

