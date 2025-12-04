https://sarabic.ae/20251204/رئيس-مجلس-إدارة-الشركة-العربية-العالمية-للبصريات-لـسبوتنيك-منفتحون-على-الشراكات-مع-الجميع-1107817781.html
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات لـ"سبوتنيك": منفتحون على الشراكات مع الجميع
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات لـ"سبوتنيك": منفتحون على الشراكات مع الجميع
سبوتنيك عربي
صرح اللواء طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات في مصر، اليوم الخميس، بأن معروضات الشركة في معرض "إيديكس 2025"، للعام الحالي، هي... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T17:01+0000
2025-12-04T17:01+0000
2025-12-04T17:04+0000
إيديكس
مصر
أخبار مصر الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107817591_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_03ff4268beca59e136fe1f01141092d8.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الأسلحة الدفاعية المصري "إيديكس 2025": "إلى جانب المعروضات الحديثة والتي يتم الكشف عنها للمرة الأولى، هناك المعروضات السابقة والتي تم إجراء تطوير وتحديث لها لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وحتى تكون أكثر نفعًا للقوات المسلحة".وتابع زغلول: "تهدف عمليات التطوير والتحديث إلى جعل تلك الأجهزة أكثر فائدة ودقة، حتى نعطي للمقاتل قدرة أعلى على تنفيذ مهامه القتالية بنجاح ودقة".وأشار اللواء زغلول إلى أن "الشركة منفتحة على العالم أجمع، وإن كانت طبيعة العمل الذي نقوم به يميل نحو الاتجاه الأوروبي، لكن لا توجد لدينا مشكلة في التعاون مع أي من الشركات العالمية".واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
https://sarabic.ae/20251204/سبوتنيك-ترصد-ختام-فعاليات-إيديكس-2025-1107814614.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107817591_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9d7ec85cfcdf66b802451aade7d718d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
إيديكس , مصر, أخبار مصر الآن, حصري
إيديكس , مصر, أخبار مصر الآن, حصري
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات لـ"سبوتنيك": منفتحون على الشراكات مع الجميع
17:01 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 17:04 GMT 04.12.2025)
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرح اللواء طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات في مصر، اليوم الخميس، بأن معروضات الشركة في معرض "إيديكس 2025"، للعام الحالي، هي معروضات حديثة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الأسلحة الدفاعية المصري "إيديكس 2025": "إلى جانب المعروضات الحديثة والتي يتم الكشف عنها للمرة الأولى، هناك المعروضات السابقة والتي تم إجراء تطوير وتحديث لها لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وحتى تكون أكثر نفعًا للقوات المسلحة".
وتابع زغلول: "تهدف عمليات التطوير والتحديث إلى جعل تلك الأجهزة أكثر فائدة ودقة، حتى نعطي للمقاتل قدرة أعلى على تنفيذ مهامه القتالية بنجاح ودقة".
وحول سياسة التحول إلى الشراكات الدولية، التي انتهجتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة: "خلال السنوات الأخيرة، استطعنا عمل الكثير من الشراكات مع عدد الشركات الأجنبية، وهذه الشراكات التي نقوم بها، هي شراكات مع شركات تمتلك قدرات تكنولوجية أعلى من المتواجدة لدينا، حتى نستطيع في المستقبل استقطاب هذه التكنولوجيا إلى الشركة العربية، وإننا نسعى لعمل منتجات تنافسية لما تقدمه الشركات الأجنبية".
وأشار اللواء زغلول إلى أن "الشركة منفتحة على العالم أجمع، وإن كانت طبيعة العمل الذي نقوم به يميل نحو الاتجاه الأوروبي، لكن لا توجد لدينا مشكلة في التعاون مع أي من الشركات العالمية".
واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونُظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.