مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات لـ"سبوتنيك": منفتحون على الشراكات مع الجميع
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الأسلحة الدفاعية المصري "إيديكس 2025": "إلى جانب المعروضات الحديثة والتي يتم الكشف عنها للمرة الأولى، هناك المعروضات السابقة والتي تم إجراء تطوير وتحديث لها لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وحتى تكون أكثر نفعًا للقوات المسلحة".وتابع زغلول: "تهدف عمليات التطوير والتحديث إلى جعل تلك الأجهزة أكثر فائدة ودقة، حتى نعطي للمقاتل قدرة أعلى على تنفيذ مهامه القتالية بنجاح ودقة".وأشار اللواء زغلول إلى أن "الشركة منفتحة على العالم أجمع، وإن كانت طبيعة العمل الذي نقوم به يميل نحو الاتجاه الأوروبي، لكن لا توجد لدينا مشكلة في التعاون مع أي من الشركات العالمية".واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات لـ"سبوتنيك": منفتحون على الشراكات مع الجميع

17:01 GMT 04.12.2025
أحمد عبد الوهاب
صرح اللواء طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات في مصر، اليوم الخميس، بأن معروضات الشركة في معرض "إيديكس 2025"، للعام الحالي، هي معروضات حديثة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض الأسلحة الدفاعية المصري "إيديكس 2025": "إلى جانب المعروضات الحديثة والتي يتم الكشف عنها للمرة الأولى، هناك المعروضات السابقة والتي تم إجراء تطوير وتحديث لها لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وحتى تكون أكثر نفعًا للقوات المسلحة".
وتابع زغلول: "تهدف عمليات التطوير والتحديث إلى جعل تلك الأجهزة أكثر فائدة ودقة، حتى نعطي للمقاتل قدرة أعلى على تنفيذ مهامه القتالية بنجاح ودقة".

وحول سياسة التحول إلى الشراكات الدولية، التي انتهجتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة: "خلال السنوات الأخيرة، استطعنا عمل الكثير من الشراكات مع عدد الشركات الأجنبية، وهذه الشراكات التي نقوم بها، هي شراكات مع شركات تمتلك قدرات تكنولوجية أعلى من المتواجدة لدينا، حتى نستطيع في المستقبل استقطاب هذه التكنولوجيا إلى الشركة العربية، وإننا نسعى لعمل منتجات تنافسية لما تقدمه الشركات الأجنبية".

وأشار اللواء زغلول إلى أن "الشركة منفتحة على العالم أجمع، وإن كانت طبيعة العمل الذي نقوم به يميل نحو الاتجاه الأوروبي، لكن لا توجد لدينا مشكلة في التعاون مع أي من الشركات العالمية".
واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ونُظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.

ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
