مستشار الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي أحد دعائم منتجاتنا.. فيديو
مستشار الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي أحد دعائم منتجاتنا.. فيديو
صرح المهندس يحيى محمد زكي، مستشار رئيس مجلس إدارة "الشركة العربية الدولية للبصريات وللبرمجيات والذكاء الاصطناعي"، بأن الذكاء الصناعي يتم استخدامه في الكثير من...
2025-12-04T20:54+0000
2025-12-04T20:54+0000
2025-12-04T20:55+0000
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات النسخة الرابعة لمعرض "إيديكس 2025" في مصر، والذي انتهت أعماله اليوم الخميس، أن "التطور التكنولوجي يتسارع بخطى حثيثة في كل المجالات، وأصبح لا غنى عنه في كل الصناعات سواء العسكرية أو المدنية، وفي مجال عمل الشركة العربية، والتي تعمل في أجهزة دقيقة، أصبح لا غنى عنه في غالبية الأجهزة الدقيقة التي تنتجها الهيئة".واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.واستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما وصل عدد الشركات، التي عرضت منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
20:54 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 20:55 GMT 04.12.2025)
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
صرح المهندس يحيى محمد زكي، مستشار رئيس مجلس إدارة "الشركة العربية الدولية للبصريات وللبرمجيات والذكاء الاصطناعي"، بأن الذكاء الصناعي يتم استخدامه في الكثير من البرمجيات في مجال عمل الشركة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات النسخة الرابعة لمعرض "إيديكس 2025" في مصر، والذي انتهت أعماله اليوم الخميس، أن "التطور التكنولوجي يتسارع بخطى حثيثة في كل المجالات، وأصبح لا غنى عنه في كل الصناعات سواء العسكرية أو المدنية، وفي مجال عمل الشركة العربية، والتي تعمل في أجهزة دقيقة، أصبح لا غنى عنه في غالبية الأجهزة الدقيقة التي تنتجها الهيئة".
وتابع زكي: "يستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم الأجهزة البصرية وتمكينها من استهداف الأهداف بدقة، والتفريق ما بين الأهداف والتعرف عليها والتتبع، علاوة على تمكين الأجهزة من معرفة حجم الأهداف ومساحتها من خلال الصور، التي يتم التقاطها عن طريق الكاميرات، بذلك نستطيع الاستدلال على الأهداف من الصور ومن خلال الذكاء الاصطناعي، هذا أحد التطبيقات ولدينا تطبيقات كثيرة جدا في هذا المجال".
واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي
"إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونُظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
واستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما وصل عدد الشركات، التي عرضت منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.