مستشار الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي أحد دعائم منتجاتنا.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
أمساليوم
بث مباشر
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات النسخة الرابعة لمعرض "إيديكس 2025" في مصر، والذي انتهت أعماله اليوم الخميس، أن "التطور التكنولوجي يتسارع بخطى حثيثة في كل المجالات، وأصبح لا غنى عنه في كل الصناعات سواء العسكرية أو المدنية، وفي مجال عمل الشركة العربية، والتي تعمل في أجهزة دقيقة، أصبح لا غنى عنه في غالبية الأجهزة الدقيقة التي تنتجها الهيئة".واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.واستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما وصل عدد الشركات، التي عرضت منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
مستشار الشركة العربية للبصريات لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي أحد دعائم منتجاتنا.. فيديو

20:54 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 20:55 GMT 04.12.2025)
مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للبصريات للبرمجيات والذكاء الاصطناعي في مصر، المهندس يحيى محمد زكي
مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للبصريات للبرمجيات والذكاء الاصطناعي في مصر، المهندس يحيى محمد زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
صرح المهندس يحيى محمد زكي، مستشار رئيس مجلس إدارة "الشركة العربية الدولية للبصريات وللبرمجيات والذكاء الاصطناعي"، بأن الذكاء الصناعي يتم استخدامه في الكثير من البرمجيات في مجال عمل الشركة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات النسخة الرابعة لمعرض "إيديكس 2025" في مصر، والذي انتهت أعماله اليوم الخميس، أن "التطور التكنولوجي يتسارع بخطى حثيثة في كل المجالات، وأصبح لا غنى عنه في كل الصناعات سواء العسكرية أو المدنية، وفي مجال عمل الشركة العربية، والتي تعمل في أجهزة دقيقة، أصبح لا غنى عنه في غالبية الأجهزة الدقيقة التي تنتجها الهيئة".

وتابع زكي: "يستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم الأجهزة البصرية وتمكينها من استهداف الأهداف بدقة، والتفريق ما بين الأهداف والتعرف عليها والتتبع، علاوة على تمكين الأجهزة من معرفة حجم الأهداف ومساحتها من خلال الصور، التي يتم التقاطها عن طريق الكاميرات، بذلك نستطيع الاستدلال على الأهداف من الصور ومن خلال الذكاء الاصطناعي، هذا أحد التطبيقات ولدينا تطبيقات كثيرة جدا في هذا المجال".

واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة في مصر، اللواء دكتور عمرو عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
رئيس مصنع "قادر" المصري للمدرعات يكشف لـ"سبوتنيك" عن أحدث المعروضات في "إيديكس".. فيديو
20:23 GMT
ونُظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
واستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما وصل عدد الشركات، التي عرضت منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
