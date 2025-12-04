https://sarabic.ae/20251204/رئيس-مصنع-قادر-المصري-للمدرعات-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أحدث-المعروضات-في-إيديكس-فيديو-1107822445.html

رئيس مصنع "قادر" المصري للمدرعات يكشف لـ"سبوتنيك" عن أحدث المعروضات في "إيديكس".. فيديو

رئيس مصنع "قادر" المصري للمدرعات يكشف لـ"سبوتنيك" عن أحدث المعروضات في "إيديكس".. فيديو

سبوتنيك عربي

صرح اللواء الدكتور عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أحد مصانع "الهيئة العربية للتصنيع" في مصر، اليوم الخميس، بأن مصنع "قادر"... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T20:23+0000

2025-12-04T20:23+0000

2025-12-04T20:23+0000

حصري

إيديكس

مصر

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107822145_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d2c3af0560487a5855a3d2eb2b4a6e3e.jpg

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات معرض "إيديكس 2025" في مصر، أن "مصنع "قادر" يمتلك تاريخا طويلا منذ عام 1962 في العربات المدرعة، إذ نقوم بالتطوير والتحديث في مستويات الحماية العالية ضد الأعيرة النارية باستخدام الدروع السيراميكية، والتي ترفع مستوى الحماية إلى مواجهة الطلقات التي تصل إلى نصف بوصة، هذه الدروع السيراميكية مرتفعة السعر، ونحن ننتجها بالكامل في مصنع "قادر"، وهناك خط بالتعاون مع القوات المسلحة للإنتاج".ولفت عبد العزيز إلى أن "المسيرة "العقرب" هي أحدث إنتاج من مصنع "قادر"، وهي تعرض للمرة الأولى وربما غير معروض في أجنحة المعرض مثل هذه المسيرة الأرضية، وهي أول مسيرة عملت عليها الهيئة ونقوم بتطويرها وتحديثها، وقد أتت إلينا تعاقدات عليها، وهذه المسيرة الأرضية هي إحدى أدوات معاونة القوات البرية نظرا لتعدد مهامها".واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.

https://sarabic.ae/20251204/سبوتنيك-ترصد-ختام-فعاليات-إيديكس-2025-1107814614.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, إيديكس , مصر, الأخبار