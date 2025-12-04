عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس مصنع "قادر" المصري للمدرعات يكشف لـ"سبوتنيك" عن أحدث المعروضات في "إيديكس".. فيديو
مصر
حصري
صرح اللواء الدكتور عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة، أحد مصانع "الهيئة العربية للتصنيع" في مصر، اليوم الخميس، بأن مصنع "قادر" يشارك في الدورة الرابعة هذا العام من معرض "إيديكس"، بعدد من المدرعات، وعلى رأسها المدرعة "فهد" المطوّرة، ولأول مرة المركبة المسيرة "العقرب".
وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات معرض "إيديكس 2025" في مصر، أن "مصنع "قادر" يمتلك تاريخا طويلا منذ عام 1962 في العربات المدرعة، إذ نقوم بالتطوير والتحديث في مستويات الحماية العالية ضد الأعيرة النارية باستخدام الدروع السيراميكية، والتي ترفع مستوى الحماية إلى مواجهة الطلقات التي تصل إلى نصف بوصة، هذه الدروع السيراميكية مرتفعة السعر، ونحن ننتجها بالكامل في مصنع "قادر"، وهناك خط بالتعاون مع القوات المسلحة للإنتاج".

وتابع عبد العزيز: "نحن كمصنع "قادر" متخصصين في العربات المدرعة، فقد قمنا بعمل العربة المدرعة وطوّرناها وطوّرنا مستوى حمايتها، لكننا لسنا متخصصين في التسليح، لذا قمنا بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في مجال التسليح وتعاونا معهم في إنتاج كل ما هو أجزاء معدنية وتركيبات ميكانيكية وكهربائية في برج المدرعة، والبرج هو صناعة مشتركة مع شركات أجنبية، أما نحن نمتلك القدرة في تصنيع المركبات المدرعة، وقد استفدنا من تلك الخبرة في إنتاج المسيرة "العقرب"، التي تبلغ أبعادها "6 × 6" من تصميمنا وتجهيزنا، لكن تعاونا مع شركة من أجل عمل الكنترول".

ولفت عبد العزيز إلى أن "المسيرة "العقرب" هي أحدث إنتاج من مصنع "قادر"، وهي تعرض للمرة الأولى وربما غير معروض في أجنحة المعرض مثل هذه المسيرة الأرضية، وهي أول مسيرة عملت عليها الهيئة ونقوم بتطويرها وتحديثها، وقد أتت إلينا تعاقدات عليها، وهذه المسيرة الأرضية هي إحدى أدوات معاونة القوات البرية نظرا لتعدد مهامها".
واستضافت مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ونُظم المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
ويستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي، ووفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
