نائب عن "حزب الله": موقفنا من الـ"ميكانيزم" يعلنه الأمين العام ولن يذهب لبنان إلى الاستسلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/نائب-عن-حزب-الله-موقفنا-من-الـميكانيزم-يعلنه-الأمين-العام-ولن-يذهب-لبنان-إلى-الاستسلام--1107818584.html
نائب عن "حزب الله": موقفنا من الـ"ميكانيزم" يعلنه الأمين العام ولن يذهب لبنان إلى الاستسلام
نائب عن "حزب الله": موقفنا من الـ"ميكانيزم" يعلنه الأمين العام ولن يذهب لبنان إلى الاستسلام
سبوتنيك عربي
صرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب عن "حزب الله" اللبناني، علي المقداد، أن موقف الحزب من إضافة السفير السابق سيمون كرم، إلى لجنة الـ"ميكانيزم"، "سيعلنه... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T17:36+0000
2025-12-04T17:36+0000
العالم العربي
أخبار حزب الله
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107818714_11:0:1030:573_1920x0_80_0_0_8548a4114f6323fcc9ed3ec136e2402c.jpg
وأكد أن "لجنة الميكانيزم الخماسية مهمتها مراقبة وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار الأممي 1701"، مضيفًا أنه "منذ السابع والعشرين من نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 وحتى اليوم، هذه اللجنة كانت شبه غائبة عن السمع اللبناني، ولكنها كانت حاضرة عند الأميركي والإسرائيلي".وسأل النائب عن "حزب الله"، عن دور لجنة الـ"ميكانيزم"، قائلا: "منذ سنة وحتى اليوم لم نحصل على شيء إيجابي واحد منها"، مؤكدًا أن "القرار الأول والنهائي في هذه اللجنة هو للولايات المتحدة الأمريكية"، مستغربًا "غياب الدور الفرنسي واللبناني من قرارات اللجنة"، وملقيًا باللوم على الحكومة اللبنانية لـ"عدم التعاطي بمسؤولية مع الخروقات الإسرائيلية والاستجابة إلى الأوامر والتمنيات الأمريكية".وعن تنفيذ القرار القاضي بوقف الأعمال العدائية من الجانبين، قال النائب اللبناني: "لبنان نفذ ما عليه، خاصة في ما يتعلق بحصرية السلاح في منطقة جنوب اللبناني، ولم تطلق أي رصاصة أو صاروخ على إسرائيل، غير أن رئيس حكومة العدو يريد إسرائيل الكبرى، حيث تهيمن إسرائيل على المنطقة".وفي ما يتعلق بزيارة وفد من مجلس الأمن الدولي إلى لبنان، قال المقداد: "زيارة هذا الوفد اليوم، تأتي لفرض الشروط الأمريكية وتوسيعها لتشمل المزيد من أصوات الضغط على اللبنانيين". وسأل مجلس الأمن الدولي: "ماذا قدّمتم لغزة؟"، لافتًا إلى أن "ضغط المجتمع الدولي اليوم يجب أن يكون على إسرائيل، التي تعتدي على لبنان وليس العكس".وعن العلاقة بين "حزب الله" ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أن "الحلف الموجود اليوم بين الثنائي الشيعي هو أكبر من تحالف"، قائلا: "الخلاف بيننا وبين الرئيس بري، هو حلم للبعض لن يتحقق وأضغاث أحلام".وبالنسبة للحديث عن دخول لبنان في مسار السلام والتطبيع مع إسرائيل، قال المقداد: "أي دولة لديها عداء مع دولة أخرى، كيف يمكن أن تذهب نحو الاستسلام والتطبيع؟"، مضيفًا أن "لبنان لن يذهب إلى الاستسلام تحت أي ظرف من الظروف".وعن عودة "حزب الله" إلى العمل العسكري ضد إسرائيل، قال النائب اللبناني: "أدعو الدولة والحكومة إلى أن تأخذ في عين الاعتبار كل القوى الموجودة لدى اللبنانيين"، مؤكدًا على "ضرورة الدفاع عن لبنان بكل قوة".وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال المقداد: "لا خوف من خرق الكتلة الشيعية في البرلمان اللبناني، ونسب الاقتراع ستكون عالية جدا لحزب الله وحركة أمل".
https://sarabic.ae/20251203/نواف-سلام-الدولة-اللبنانية-استعادت-قرار-الحرب-والسلم-وعلى-حزب-الله-تسليم-سلاحه-1107773775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107818714_138:0:902:573_1920x0_80_0_0_881a6eabc2b764f3fb129b87a849136d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب عن "حزب الله": موقفنا من الـ"ميكانيزم" يعلنه الأمين العام ولن يذهب لبنان إلى الاستسلام

17:36 GMT 04.12.2025
© Sputnik . Ziad Alaa El-Dinعضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب عن "حزب الله" اللبناني، علي المقداد
عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب عن حزب الله اللبناني، علي المقداد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . Ziad Alaa El-Din
تابعنا عبر
حصري
صرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب عن "حزب الله" اللبناني، علي المقداد، أن موقف الحزب من إضافة السفير السابق سيمون كرم، إلى لجنة الـ"ميكانيزم"، "سيعلنه غدًا الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم".
وأكد أن "لجنة الميكانيزم الخماسية مهمتها مراقبة وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار الأممي 1701"، مضيفًا أنه "منذ السابع والعشرين من نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 وحتى اليوم، هذه اللجنة كانت شبه غائبة عن السمع اللبناني، ولكنها كانت حاضرة عند الأميركي والإسرائيلي".
وسأل النائب عن "حزب الله"، عن دور لجنة الـ"ميكانيزم"، قائلا: "منذ سنة وحتى اليوم لم نحصل على شيء إيجابي واحد منها"، مؤكدًا أن "القرار الأول والنهائي في هذه اللجنة هو للولايات المتحدة الأمريكية"، مستغربًا "غياب الدور الفرنسي واللبناني من قرارات اللجنة"، وملقيًا باللوم على الحكومة اللبنانية لـ"عدم التعاطي بمسؤولية مع الخروقات الإسرائيلية والاستجابة إلى الأوامر والتمنيات الأمريكية".

واعتبر المقداد أن "الضغط الأمريكي الشديد على الحكومة اللبنانية أدى إلى القرارات، التي أتخذتها في الخامس والسابع من أغسطس (آب) الماضي"، مشيرًا إلى أنه "كان على الحكومة اللبنانية أن ترفض ورقة المبعوث الأمريكي آنذاك توم برّاك".

وعن تنفيذ القرار القاضي بوقف الأعمال العدائية من الجانبين، قال النائب اللبناني: "لبنان نفذ ما عليه، خاصة في ما يتعلق بحصرية السلاح في منطقة جنوب اللبناني، ولم تطلق أي رصاصة أو صاروخ على إسرائيل، غير أن رئيس حكومة العدو يريد إسرائيل الكبرى، حيث تهيمن إسرائيل على المنطقة".
وفي ما يتعلق بزيارة وفد من مجلس الأمن الدولي إلى لبنان، قال المقداد: "زيارة هذا الوفد اليوم، تأتي لفرض الشروط الأمريكية وتوسيعها لتشمل المزيد من أصوات الضغط على اللبنانيين". وسأل مجلس الأمن الدولي: "ماذا قدّمتم لغزة؟"، لافتًا إلى أن "ضغط المجتمع الدولي اليوم يجب أن يكون على إسرائيل، التي تعتدي على لبنان وليس العكس".
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
نواف سلام: الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب والسلم وعلى "حزب الله" تسليم سلاحه
أمس, 12:26 GMT
وعن العلاقة بين "حزب الله" ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أن "الحلف الموجود اليوم بين الثنائي الشيعي هو أكبر من تحالف"، قائلا: "الخلاف بيننا وبين الرئيس بري، هو حلم للبعض لن يتحقق وأضغاث أحلام".
وبالنسبة للحديث عن دخول لبنان في مسار السلام والتطبيع مع إسرائيل، قال المقداد: "أي دولة لديها عداء مع دولة أخرى، كيف يمكن أن تذهب نحو الاستسلام والتطبيع؟"، مضيفًا أن "لبنان لن يذهب إلى الاستسلام تحت أي ظرف من الظروف".

وعن التهويل والتهديد بالحرب على لبنان إذا لم يسير في ركب التطبيع والسلام، أشار المقداد إلى أن "الاستسلام ليس موجودًا في قاموس لبنان وحزب الله"، وأوضح أن "نسبة تأييد الحزب بعد الحرب الأخيرة ارتفعت في الأوساط اللبنانية"، داعيًا للـ"جلوس إلى طاولة واحدة، للحوار على السبل الناجعة لحماية لبنان".

وعن عودة "حزب الله" إلى العمل العسكري ضد إسرائيل، قال النائب اللبناني: "أدعو الدولة والحكومة إلى أن تأخذ في عين الاعتبار كل القوى الموجودة لدى اللبنانيين"، مؤكدًا على "ضرورة الدفاع عن لبنان بكل قوة".
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال المقداد: "لا خوف من خرق الكتلة الشيعية في البرلمان اللبناني، ونسب الاقتراع ستكون عالية جدا لحزب الله وحركة أمل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала