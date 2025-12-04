https://sarabic.ae/20251204/نائب-عن-حزب-الله-موقفنا-من-الـميكانيزم-يعلنه-الأمين-العام-ولن-يذهب-لبنان-إلى-الاستسلام--1107818584.html
نائب عن "حزب الله": موقفنا من الـ"ميكانيزم" يعلنه الأمين العام ولن يذهب لبنان إلى الاستسلام
نائب عن "حزب الله": موقفنا من الـ"ميكانيزم" يعلنه الأمين العام ولن يذهب لبنان إلى الاستسلام
سبوتنيك عربي
صرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب عن "حزب الله" اللبناني، علي المقداد، أن موقف الحزب من إضافة السفير السابق سيمون كرم، إلى لجنة الـ"ميكانيزم"، "سيعلنه... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T17:36+0000
2025-12-04T17:36+0000
2025-12-04T17:36+0000
العالم العربي
أخبار حزب الله
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107818714_11:0:1030:573_1920x0_80_0_0_8548a4114f6323fcc9ed3ec136e2402c.jpg
وأكد أن "لجنة الميكانيزم الخماسية مهمتها مراقبة وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار الأممي 1701"، مضيفًا أنه "منذ السابع والعشرين من نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 وحتى اليوم، هذه اللجنة كانت شبه غائبة عن السمع اللبناني، ولكنها كانت حاضرة عند الأميركي والإسرائيلي".وسأل النائب عن "حزب الله"، عن دور لجنة الـ"ميكانيزم"، قائلا: "منذ سنة وحتى اليوم لم نحصل على شيء إيجابي واحد منها"، مؤكدًا أن "القرار الأول والنهائي في هذه اللجنة هو للولايات المتحدة الأمريكية"، مستغربًا "غياب الدور الفرنسي واللبناني من قرارات اللجنة"، وملقيًا باللوم على الحكومة اللبنانية لـ"عدم التعاطي بمسؤولية مع الخروقات الإسرائيلية والاستجابة إلى الأوامر والتمنيات الأمريكية".وعن تنفيذ القرار القاضي بوقف الأعمال العدائية من الجانبين، قال النائب اللبناني: "لبنان نفذ ما عليه، خاصة في ما يتعلق بحصرية السلاح في منطقة جنوب اللبناني، ولم تطلق أي رصاصة أو صاروخ على إسرائيل، غير أن رئيس حكومة العدو يريد إسرائيل الكبرى، حيث تهيمن إسرائيل على المنطقة".وفي ما يتعلق بزيارة وفد من مجلس الأمن الدولي إلى لبنان، قال المقداد: "زيارة هذا الوفد اليوم، تأتي لفرض الشروط الأمريكية وتوسيعها لتشمل المزيد من أصوات الضغط على اللبنانيين". وسأل مجلس الأمن الدولي: "ماذا قدّمتم لغزة؟"، لافتًا إلى أن "ضغط المجتمع الدولي اليوم يجب أن يكون على إسرائيل، التي تعتدي على لبنان وليس العكس".وعن العلاقة بين "حزب الله" ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أن "الحلف الموجود اليوم بين الثنائي الشيعي هو أكبر من تحالف"، قائلا: "الخلاف بيننا وبين الرئيس بري، هو حلم للبعض لن يتحقق وأضغاث أحلام".وبالنسبة للحديث عن دخول لبنان في مسار السلام والتطبيع مع إسرائيل، قال المقداد: "أي دولة لديها عداء مع دولة أخرى، كيف يمكن أن تذهب نحو الاستسلام والتطبيع؟"، مضيفًا أن "لبنان لن يذهب إلى الاستسلام تحت أي ظرف من الظروف".وعن عودة "حزب الله" إلى العمل العسكري ضد إسرائيل، قال النائب اللبناني: "أدعو الدولة والحكومة إلى أن تأخذ في عين الاعتبار كل القوى الموجودة لدى اللبنانيين"، مؤكدًا على "ضرورة الدفاع عن لبنان بكل قوة".وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال المقداد: "لا خوف من خرق الكتلة الشيعية في البرلمان اللبناني، ونسب الاقتراع ستكون عالية جدا لحزب الله وحركة أمل".
https://sarabic.ae/20251203/نواف-سلام-الدولة-اللبنانية-استعادت-قرار-الحرب-والسلم-وعلى-حزب-الله-تسليم-سلاحه-1107773775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107818714_138:0:902:573_1920x0_80_0_0_881a6eabc2b764f3fb129b87a849136d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
نائب عن "حزب الله": موقفنا من الـ"ميكانيزم" يعلنه الأمين العام ولن يذهب لبنان إلى الاستسلام
حصري
صرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب عن "حزب الله" اللبناني، علي المقداد، أن موقف الحزب من إضافة السفير السابق سيمون كرم، إلى لجنة الـ"ميكانيزم"، "سيعلنه غدًا الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم".
وأكد أن "لجنة الميكانيزم الخماسية مهمتها مراقبة وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار الأممي 1701"، مضيفًا أنه "منذ السابع والعشرين من نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 وحتى اليوم، هذه اللجنة كانت شبه غائبة عن السمع اللبناني، ولكنها كانت حاضرة عند الأميركي والإسرائيلي".
وسأل النائب عن "حزب الله"، عن دور لجنة الـ"ميكانيزم"، قائلا: "منذ سنة وحتى اليوم لم نحصل على شيء إيجابي واحد منها"، مؤكدًا أن "القرار الأول والنهائي في هذه اللجنة هو للولايات المتحدة الأمريكية"، مستغربًا "غياب الدور الفرنسي واللبناني من قرارات اللجنة"، وملقيًا باللوم على الحكومة اللبنانية لـ"عدم التعاطي بمسؤولية مع الخروقات الإسرائيلية والاستجابة إلى الأوامر والتمنيات الأمريكية".
واعتبر المقداد أن "الضغط الأمريكي الشديد على الحكومة اللبنانية أدى إلى القرارات، التي أتخذتها في الخامس والسابع من أغسطس (آب) الماضي"، مشيرًا إلى أنه "كان على الحكومة اللبنانية أن ترفض ورقة المبعوث الأمريكي آنذاك توم برّاك".
وعن تنفيذ القرار القاضي بوقف الأعمال العدائية من الجانبين، قال النائب اللبناني: "لبنان نفذ ما عليه، خاصة في ما يتعلق بحصرية السلاح في منطقة جنوب اللبناني، ولم تطلق أي رصاصة أو صاروخ على إسرائيل، غير أن رئيس حكومة العدو يريد إسرائيل الكبرى، حيث تهيمن إسرائيل على المنطقة".
وفي ما يتعلق بزيارة وفد من مجلس الأمن الدولي إلى لبنان، قال المقداد: "زيارة هذا الوفد اليوم، تأتي لفرض الشروط الأمريكية وتوسيعها لتشمل المزيد من أصوات الضغط على اللبنانيين". وسأل مجلس الأمن الدولي: "ماذا قدّمتم لغزة؟"، لافتًا إلى أن "ضغط المجتمع الدولي اليوم يجب أن يكون على إسرائيل، التي تعتدي على لبنان وليس العكس".
وعن العلاقة بين "حزب الله" ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أن "الحلف الموجود اليوم بين الثنائي الشيعي هو أكبر من تحالف"، قائلا: "الخلاف بيننا وبين الرئيس بري، هو حلم للبعض لن يتحقق وأضغاث أحلام".
وبالنسبة للحديث عن دخول لبنان في مسار السلام والتطبيع مع إسرائيل، قال المقداد: "أي دولة لديها عداء مع دولة أخرى، كيف يمكن أن تذهب نحو الاستسلام والتطبيع؟"، مضيفًا أن "لبنان لن يذهب إلى الاستسلام تحت أي ظرف من الظروف".
وعن التهويل والتهديد بالحرب على لبنان إذا لم يسير في ركب التطبيع والسلام، أشار المقداد إلى أن "الاستسلام ليس موجودًا في قاموس لبنان وحزب الله"، وأوضح أن "نسبة تأييد الحزب بعد الحرب الأخيرة ارتفعت في الأوساط اللبنانية"، داعيًا للـ"جلوس إلى طاولة واحدة، للحوار على السبل الناجعة لحماية لبنان".
وعن عودة "حزب الله" إلى العمل العسكري ضد إسرائيل، قال النائب اللبناني: "أدعو الدولة والحكومة إلى أن تأخذ في عين الاعتبار كل القوى الموجودة لدى اللبنانيين"، مؤكدًا على "ضرورة الدفاع عن لبنان بكل قوة".
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال المقداد: "لا خوف من خرق الكتلة الشيعية في البرلمان اللبناني، ونسب الاقتراع ستكون عالية جدا لحزب الله وحركة أمل".