Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وزير الخارجية التركي يلتقي مسؤولا أوكرانيا في بروكسل قبل زيارة ميامي
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في بروكسل، وذلك قبيل زيارة الأخير المرتقبة إلى مدينة... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T02:31+0000
2025-12-04T02:32+0000
أخبار تركيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "التقى وزير الخارجية هاكان فيدان أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في بروكسل"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.واليوم الخميس، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن "ويتكوف وكوشنر يعتزمان لقاء كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، يوم الخميس في ميامي لإجراء مزيد من المحادثات".وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين، حيث عقدوا مباحثات مطولة، وصفها الجانب الروسي والأمريكي بأنها كانت إيجابية ومثمرة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دميترييف.واستمر اللقاء 5 ساعات، وبعد نهايته أعلن أوشاكوف أنه لم يتم التوصل إلى أي حلول وسط حتى الآن، وأشار إلى أنه جرت مناقشة قضية الأراضي وآفاق تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
02:31 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 02:32 GMT 04.12.2025)
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في بروكسل، وذلك قبيل زيارة الأخير المرتقبة إلى مدينة ميامي الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "التقى وزير الخارجية هاكان فيدان أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في بروكسل"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.
واليوم الخميس، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن "ويتكوف وكوشنر يعتزمان لقاء كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، يوم الخميس في ميامي لإجراء مزيد من المحادثات".
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين، حيث عقدوا مباحثات مطولة، وصفها الجانب الروسي والأمريكي بأنها كانت إيجابية ومثمرة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دميترييف.
واستمر اللقاء 5 ساعات، وبعد نهايته أعلن أوشاكوف أنه لم يتم التوصل إلى أي حلول وسط حتى الآن، وأشار إلى أنه جرت مناقشة قضية الأراضي وآفاق تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا.
