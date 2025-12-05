https://sarabic.ae/20251205/الهند-أم-الاتحاد-الأوروبي-أين-تبدو-الآفاق-أفضل-لروسيا-1107859429.html
الهند أم الاتحاد الأوروبي.. أين تبدو الآفاق أفضل لروسيا
تشهد الهند خلال السنوات الأخيرة صعودا اقتصاديا وديموغرافيا لافتا جعلها واحدة من أهم شركاء النمو في العالم، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي تباطؤا اقتصاديا وتراجعا... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
الهند أم الاتحاد الأوروبي.. أين تبدو الآفاق أفضل لروسيا
16:43 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 17:23 GMT 05.12.2025)
تشهد الهند خلال السنوات الأخيرة صعودا اقتصاديا وديموغرافيا لافتا جعلها واحدة من أهم شركاء النمو في العالم، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي تباطؤا اقتصاديا وتراجعا في الديناميكية السكانية. يقدم لكم الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" مقارنة بالأرقام حجم الفجوة المتزايدة بين الجانبين توضح أين تبدو الآفاق أفضل لروسيا في توجيه علاقاتها.