مسؤولة بالإعلام المرئي والمسموع في لبنان: افتتاح "روسيا اليوم" في الهند هو انفتاح روسي على العالم

مسؤولة بالإعلام المرئي والمسموع في لبنان: افتتاح "روسيا اليوم" في الهند هو انفتاح روسي على العالم

أكدت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، رندلى جبور، تعليقا على افتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصيا قناة "روسيا اليوم" في الهند

وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، قالت جبور إن "هذه الانطلاقة في الشرق الأوسط وفي لبنان من خلال إذاعة "سبوتنيك" واليوم في المنطقة الهندية، تؤكد خروج روسيا إلى العلن الإعلامي بعد أن كان لديها تحفظا في هذا الموضوع"، معتبرة أن "روسيا بهذه الخطوة تسمح بتنويع الخيارات للمستمعين والمشاهدين"، وقالت إن "المواطن في هذه القارة لم يعد يقتصر استماعه إلى الإعلام الغربي بل يوجد إعلام موازي آخر ومقاربة أخرى للملفات".وأوضحت أن "افتتاح "روسيا اليوم" في الهند يعني أولا: انفتاح روسي على الإعلام الدولي، ثانيا: إعطاء فرصة لمواطني هذه القارة لتنويع خياراتهم بالتلقي الإعلامي، ثالثا: يخلق جوا إعلاميا جديدا ولا يترك المجال لإعلام واحد مسيطر"، آملة "إضفاء المزيد من التوازن الإعلامي على المشهد العالمي، خاصة في ظل ما تقدمه "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" وغيرها من القنوات الروسية الدولية من مواد كثيرة مهمة ومفيدة وذات تقنية عالية وممتعة، كما أنها تستضيف شخصيات مغايرة عن الإعلام الغربي وتعرض الأمور بشكل مختلف"، مؤكدة أن "ما يميزها هي المهنية وما تتمتع به من مصداقية عالية تجعل العالم يرى بعينين اثنتين وليس بعين واحدة".ورأت جبور أن "الجزء الكبير من العالم موجود في القارة الآسيوية، ومن خلال هذه القنوات الروسية سيعود ويرتبط أكثر ليس فقط بالغرب"، معتبرة أن "زيارة بوتين إلى الهند وعقد شراكة إعلامية، هذا يعني أنه يسحب البساط من الأمريكي ليعطي مساحة للرأي الآخر ووجهة النظر السياسية الأخرى"، مشددة على أن " الجمهور الآسيوي مغرّب، لأن الغرب أخذه بإعلامه وسياسته".

