مسؤولة بالإعلام المرئي والمسموع في لبنان: افتتاح "روسيا اليوم" في الهند هو انفتاح روسي على العالم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مسؤولة بالإعلام المرئي والمسموع في لبنان: افتتاح "روسيا اليوم" في الهند هو انفتاح روسي على العالم
مسؤولة بالإعلام المرئي والمسموع في لبنان: افتتاح "روسيا اليوم" في الهند هو انفتاح روسي على العالم
وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، قالت جبور إن "هذه الانطلاقة في الشرق الأوسط وفي لبنان من خلال إذاعة "سبوتنيك" واليوم في المنطقة الهندية، تؤكد خروج روسيا إلى العلن الإعلامي بعد أن كان لديها تحفظا في هذا الموضوع"، معتبرة أن "روسيا بهذه الخطوة تسمح بتنويع الخيارات للمستمعين والمشاهدين"، وقالت إن "المواطن في هذه القارة لم يعد يقتصر استماعه إلى الإعلام الغربي بل يوجد إعلام موازي آخر ومقاربة أخرى للملفات".وأوضحت أن "افتتاح "روسيا اليوم" في الهند يعني أولا: انفتاح روسي على الإعلام الدولي، ثانيا: إعطاء فرصة لمواطني هذه القارة لتنويع خياراتهم بالتلقي الإعلامي، ثالثا: يخلق جوا إعلاميا جديدا ولا يترك المجال لإعلام واحد مسيطر"، آملة "إضفاء المزيد من التوازن الإعلامي على المشهد العالمي، خاصة في ظل ما تقدمه "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" وغيرها من القنوات الروسية الدولية من مواد كثيرة مهمة ومفيدة وذات تقنية عالية وممتعة، كما أنها تستضيف شخصيات مغايرة عن الإعلام الغربي وتعرض الأمور بشكل مختلف"، مؤكدة أن "ما يميزها هي المهنية وما تتمتع به من مصداقية عالية تجعل العالم يرى بعينين اثنتين وليس بعين واحدة".ورأت جبور أن "الجزء الكبير من العالم موجود في القارة الآسيوية، ومن خلال هذه القنوات الروسية سيعود ويرتبط أكثر ليس فقط بالغرب"، معتبرة أن "زيارة بوتين إلى الهند وعقد شراكة إعلامية، هذا يعني أنه يسحب البساط من الأمريكي ليعطي مساحة للرأي الآخر ووجهة النظر السياسية الأخرى"، مشددة على أن " الجمهور الآسيوي مغرّب، لأن الغرب أخذه بإعلامه وسياسته".
أكدت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، رندلى جبور، تعليقا على افتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصيا قناة "روسيا اليوم" في الهند، أن "هذا دليل على أن روسيا بوتين الجديدة، تولي اهتماما خاصا بالإعلام وتدرك أهميته في عالمنا اليوم".
وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، قالت جبور إن "هذه الانطلاقة في الشرق الأوسط وفي لبنان من خلال إذاعة "سبوتنيك" واليوم في المنطقة الهندية، تؤكد خروج روسيا إلى العلن الإعلامي بعد أن كان لديها تحفظا في هذا الموضوع"، معتبرة أن "روسيا بهذه الخطوة تسمح بتنويع الخيارات للمستمعين والمشاهدين"، وقالت إن "المواطن في هذه القارة لم يعد يقتصر استماعه إلى الإعلام الغربي بل يوجد إعلام موازي آخر ومقاربة أخرى للملفات".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
مودي يغرد بالروسية عن القمة السنوية الـ23 بين الهند وروسيا
15:19 GMT
وأوضحت أن "افتتاح "روسيا اليوم" في الهند يعني أولا: انفتاح روسي على الإعلام الدولي، ثانيا: إعطاء فرصة لمواطني هذه القارة لتنويع خياراتهم بالتلقي الإعلامي، ثالثا: يخلق جوا إعلاميا جديدا ولا يترك المجال لإعلام واحد مسيطر"، آملة "إضفاء المزيد من التوازن الإعلامي على المشهد العالمي، خاصة في ظل ما تقدمه "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" وغيرها من القنوات الروسية الدولية من مواد كثيرة مهمة ومفيدة وذات تقنية عالية وممتعة، كما أنها تستضيف شخصيات مغايرة عن الإعلام الغربي وتعرض الأمور بشكل مختلف"، مؤكدة أن "ما يميزها هي المهنية وما تتمتع به من مصداقية عالية تجعل العالم يرى بعينين اثنتين وليس بعين واحدة".
ورأت جبور أن "الجزء الكبير من العالم موجود في القارة الآسيوية، ومن خلال هذه القنوات الروسية سيعود ويرتبط أكثر ليس فقط بالغرب"، معتبرة أن "زيارة بوتين إلى الهند وعقد شراكة إعلامية، هذا يعني أنه يسحب البساط من الأمريكي ليعطي مساحة للرأي الآخر ووجهة النظر السياسية الأخرى"، مشددة على أن " الجمهور الآسيوي مغرّب، لأن الغرب أخذه بإعلامه وسياسته".
