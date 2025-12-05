https://sarabic.ae/20251205/8-دول-عربية-وإسلامية-تصدر-بيانا-بشأن-تصريحات-إسرائيلية-حول-فتح-معبر-رفح-باتجاه-واحد-1107867047.html
8 دول عربية وإسلامية تصدر بيانا بشأن تصريحات إسرائيلية حول فتح معبر رفح باتجاه واحد
8 دول عربية وإسلامية تصدر بيانا بشأن تصريحات إسرائيلية حول فتح معبر رفح باتجاه واحد
أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر عن قلقها البالغ إزاء تصريحات إسرائيلية حول فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة إلى مصر.
شدد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في بيان للخارجية السعودية، على رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدوا ضرورة الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي ترامب، التي تتضمن فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، ودعوا إلى تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وقرارات المجلس ذات الصلة. ودعوا إلى توفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقا للشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، ويهدف ذلك إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لبيان الخارجية السعودية.
أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر عن قلقها البالغ إزاء تصريحات إسرائيلية حول فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة إلى مصر.
شدد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في بيان للخارجية السعودية، على رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدوا ضرورة الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي ترامب، التي تتضمن فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، ودعوا إلى تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
جدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة. وأكدوا أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطته بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل بما يحقق الأمن والسلام ويرسخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين. وأكدوا على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ودعوا إلى تهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في القطاع، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وقرارات المجلس ذات الصلة. ودعوا إلى توفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقا للشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، ويهدف ذلك إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لبيان الخارجية السعودية.