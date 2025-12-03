https://sarabic.ae/20251203/الحكومة-الإسرائيلية-إعادة-فتح-معبر-رفح-بالاتجاهين-ستتم-بعد-استعادة-جميع-جثامين-المحتجزين-1107782817.html

الحكومة الإسرائيلية: إعادة فتح معبر رفح بالاتجاهين ستتم بعد استعادة جميع جثامين المحتجزين

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدروسيان، اليوم الأربعاء، أن بلادها تعتزم إعادة فتح معبر رفح من الاتجاهين بعد استعادة جميع جثامين المحتجزين... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت بدروسيان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن معبر رفح سيفتح من الاتجاهين بعد استعادة جميع جثامين الرهائن الإسرائيليين وفقا لنص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضحت أنه "سيتم فتح معبر رفح في وقت قريب، في المرحلة الأولى سيكون مفتوحا لخروج المقيمين في قطاع غزة الذين يودون المغادرة إلى مصر، سيتم تسهيل الخروج من خلال التنسيق مع الجانب المصري بعد الموافقة الأمنية من قبل إسرائيل".وأفادت بأن عملية خروج الفلسطينيين من معبر رفح إلى الجانب المصري سيتم وفقا للآلية التي تم العمل بها في كانون الثاني/يناير 2025، حيث تم اتخاذ القرار بالتنسيق الكامل مع الوسطاء على هذه الخطة.وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوضح أنه يجب أن يتم السماح لمن يرغب في مغادرة قطاع غزة بالمغادرة.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلّفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

