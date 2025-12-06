https://sarabic.ae/20251206/الجزائر-مقتل-9-أشخاص-وإصابة-10-آخرين-إثر-حادث-انقلاب-حافلة-ركاب-1107887698.html
الجزائر.. مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر حادث انقلاب حافلة ركاب
وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية أن الحادث وقع الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي، نتيجة انحراف وانقلاب الحافلة على الطريق الوطني رقم 50 باتجاه بشار، ضمن بلدية ودائرة تبلبالة، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.يشار إلى أن هذا الحادث يأتي بعد نحو 4 أشهر من سقوط حافلة بمنطقة واد الحراش في الجزائر العاصمة، ما أسفر عن وفاة 18 شخصا، وإصابة 9 آخرين.وبحسب بيان صادر عن الحماية المدنية، فإن المصابين تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى محلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لحادث واد الحراش، وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة، قبل أن تصل عناصر الحماية المدنية.وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.وأصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عقب حادث واد الحراش، قرارا بتخصيص منحة قدرها 100 مليون سنتيم (نحو 8 آلاف دولار) لعائلات ضحايا حادث سقوط الحافلة.
