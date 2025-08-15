18 قتيلا و24 جريحا إثر سقوط حافلة في واد الحراش بالعاصمة الجزائرية
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، صباح السبت، عن وفاة 18 شخصاً وإصابة 24 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.
وبحسب بيان صادر عن الحماية المدنية، فإن المصابين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
◀️ وفاة(18) شخص و إصابة 23 شخص تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي ،فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) August 15, 2025
✅ يذكر ان مصالحنا تدخلت لهذا الحادث على الساعة 17سا45د ، المتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين و سقوطها من الجسر في مجرى واد الحراش . pic.twitter.com/zhpcB4SxF1
ولم يتضح على الفور سبب الحادث.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن تلتحق عناصر الحماية المدنية.
فاجعة واد الحراش تهز الجزائر
إنا لله وإنا إليه راجعون
ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى الشعب الجزائري، وإلى أسر ضحايا حادث سقوط الحافلة في واد الحراش بالعاصمة الجزائرية، والذي أسفر – حتى الآن – عن وفاة 18 شخصا وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة… pic.twitter.com/FJAlNwOHhb
وأوضحت الحماية المدنية، أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.
وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ سخرت لإتمام العملية شاحنتي تدخل، و25 سيارة إسعاف، وأربعة زوارق، و15 غطاساً، مؤكدة أن العملية جرت تحت إشراف المدير العام للحماية المدنية، وبحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية.