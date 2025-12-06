الجيش اللبناني يعلن توقيف 6 متورطين بالاعتداء على "يونيفيل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-6-متورطين-بالاعتداء-على-يونيفيل-1107873646.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف 6 متورطين بالاعتداء على "يونيفيل"
الجيش اللبناني يعلن توقيف 6 متورطين بالاعتداء على "يونيفيل"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، اعتداء عدد من المواطنين على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" على طريق الطيري - بنت جبيل، ما أدى إلى...
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، اعتداء عدد من المواطنين على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" على طريق الطيري - بنت جبيل، ما أدى إلى تضرر آلية دون تسجيل إصابات بين عناصرها.
وأكد الجيش أن الحادث وقع خلال الليل الذي يربط يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأنه باشر فورا متابعة الحادث، وأسفرت التحقيقات عن توقيف 6 متورطين من قبل مديرية المخابرات.
وشددت القيادة على خطورة أي اعتداء على "يونيفيل"، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة المخالفين، ومشيرة إلى الدور الأساسي للقوة الأممية في جنوب الليطاني وجهودها في إعادة الاستقرار.
وتابعت أنه يجري التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.
وتنتشر قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعم الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
الأمم المتحدة تبدأ أكبر خفض لقوات الـ"يونيفيل" في لبنان منذ سنوات
2 ديسمبر, 08:44 GMT
وتتعرض دوريات "يونيفيل" بين الحين والآخر لمواجهات محدودة، غالبا بسبب توترات محلية أو اعتراضات على تواجدها، لكن القوات الأممية تبقى شريكا أساسيا في جهود حفظ السلام والتنسيق مع الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار في مناطق الجنوب، ولا سيما منطقة الليطاني وبنت جبيل.
