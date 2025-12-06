https://sarabic.ae/20251206/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-6-متورطين-بالاعتداء-على-يونيفيل-1107873646.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف 6 متورطين بالاعتداء على "يونيفيل"
الجيش اللبناني يعلن توقيف 6 متورطين بالاعتداء على "يونيفيل"
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، اعتداء عدد من المواطنين على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" على طريق الطيري - بنت جبيل، ما أدى إلى تضرر آلية دون تسجيل إصابات بين عناصرها.
وأكد الجيش أن الحادث وقع خلال الليل الذي يربط يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأنه باشر فورا متابعة الحادث، وأسفرت التحقيقات عن توقيف 6 متورطين من قبل مديرية المخابرات. وشددت القيادة على خطورة أي اعتداء على "يونيفيل"، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة المخالفين، ومشيرة إلى الدور الأساسي للقوة الأممية في جنوب الليطاني وجهودها في إعادة الاستقرار.وتابعت أنه يجري التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص. وتنتشر قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعم الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وتتعرض دوريات "يونيفيل" بين الحين والآخر لمواجهات محدودة، غالبا بسبب توترات محلية أو اعتراضات على تواجدها، لكن القوات الأممية تبقى شريكا أساسيا في جهود حفظ السلام والتنسيق مع الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار في مناطق الجنوب، ولا سيما منطقة الليطاني وبنت جبيل.
الجيش اللبناني يعلن توقيف 6 متورطين بالاعتداء على "يونيفيل"
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، اعتداء عدد من المواطنين على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" على طريق الطيري - بنت جبيل، ما أدى إلى تضرر آلية دون تسجيل إصابات بين عناصرها.
وأكد الجيش أن الحادث وقع خلال الليل الذي يربط يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأنه باشر فورا متابعة الحادث، وأسفرت التحقيقات عن توقيف 6 متورطين من قبل مديرية المخابرات.
وشددت القيادة على خطورة أي اعتداء على "يونيفيل"، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة المخالفين، ومشيرة إلى الدور الأساسي للقوة الأممية في جنوب الليطاني وجهودها في إعادة الاستقرار.
وتابعت أنه يجري التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.
وتنتشر قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعم الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتتعرض دوريات "يونيفيل" بين الحين والآخر لمواجهات محدودة، غالبا بسبب توترات محلية أو اعتراضات على تواجدها، لكن القوات الأممية تبقى شريكا أساسيا في جهود حفظ السلام والتنسيق مع الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار في مناطق الجنوب، ولا سيما منطقة الليطاني وبنت جبيل.