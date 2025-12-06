https://sarabic.ae/20251206/الحرس-الثوري-الإيراني-اختبار-صاروخ-محلي-يتجاوز-مداه-طول-الخليج-1107882769.html
الحرس الثوري الإيراني: اختبار صاروخ محلي يتجاوز مداه طول الخليج
الحرس الثوري الإيراني: اختبار صاروخ محلي يتجاوز مداه طول الخليج
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، أن المناورة الأخيرة "اقتدار" شهدت إطلاق صاروخ محلي الصنع يفوق مداه... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T14:16+0000
2025-12-06T14:16+0000
2025-12-06T14:16+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_b1d48d284ebab43b10a1228715370d95.jpg
وأوضح تنكسيري، في تصريحات أن المناورة التي جرت في الخليج وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عُمان حققت أهدافها بالكامل، وتم خلالها عرض جزء من قدرات القوة البحرية، بما في ذلك منظومات صاروخية دفاعية وصواريخ سطح – سطح، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد "عالي الدقة" رفض الكشف عن اسمه.وأضاف أن جميع الأسلحة المستخدمة كانت محلية الصنع، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية تمكنت في السابق من الاقتراب من حاملات وسفن أمريكية ووضع علامات عليها "من دون أن تلاحظ"، على حد قوله، مؤكدا أن الطائرات المسيّرة الإيرانية ترصد باستمرار حركة حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، وأن "السيطرة والمراقبة في الخليج كاملة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشدد تنكسيري على أن القوات الأمريكية "لا تقترب من المياه الإيرانية"، وأن أي تجاوز سيُواجَه بتكرار حوادث اعتقال جنود أمريكيين أو بريطانيين كما حدث سابقا، مضيفا أن قواته مستعدة لأي مواجهة بحرية محتملة.وختم بالقول إن الحرس الثوري الإيراني "لا يجامل الأعداء"، مؤكداً أن أي اعتداء على إيران أو مصالحها "سيواجه برد قاس".
https://sarabic.ae/20251204/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-السفن-الأمريكية-خلال-مناورات-في-الخليج-1107814300.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_70:0:2793:2042_1920x0_80_0_0_db11bff6842b16fb5516d6747cd55a50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني: اختبار صاروخ محلي يتجاوز مداه طول الخليج
أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، أن المناورة الأخيرة "اقتدار" شهدت إطلاق صاروخ محلي الصنع يفوق مداه طول الخليج البالغ 1375 كيلومترا، مؤكدا أنه يتمتع بقدرات خاصة أبرزها إمكانية تلقي الأوامر بعد الإطلاق.
وأوضح تنكسيري، في تصريحات أن المناورة التي جرت في الخليج وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عُمان حققت أهدافها بالكامل، وتم خلالها عرض جزء من قدرات القوة البحرية، بما في ذلك منظومات صاروخية دفاعية وصواريخ سطح – سطح، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد "عالي الدقة" رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف أن جميع الأسلحة المستخدمة كانت محلية الصنع، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية تمكنت في السابق من الاقتراب من حاملات وسفن أمريكية ووضع علامات عليها "من دون أن تلاحظ"، على حد قوله، مؤكدا أن الطائرات المسيّرة الإيرانية ترصد باستمرار حركة حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، وأن "السيطرة والمراقبة في الخليج كاملة"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وشدد تنكسيري على أن القوات الأمريكية "لا تقترب من المياه الإيرانية"، وأن أي تجاوز سيُواجَه بتكرار حوادث اعتقال جنود أمريكيين أو بريطانيين كما حدث سابقا، مضيفا أن قواته مستعدة لأي مواجهة بحرية محتملة.
وختم بالقول إن الحرس الثوري الإيراني "لا يجامل الأعداء"، مؤكداً أن أي اعتداء على إيران أو مصالحها "سيواجه برد قاس".