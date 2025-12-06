الحرس الثوري الإيراني: اختبار صاروخ محلي يتجاوز مداه طول الخليج

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني: اختبار صاروخ محلي يتجاوز مداه طول الخليج
وأوضح تنكسيري، في تصريحات أن المناورة التي جرت في الخليج وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عُمان حققت أهدافها بالكامل، وتم خلالها عرض جزء من قدرات القوة البحرية، بما في ذلك منظومات صاروخية دفاعية وصواريخ سطح – سطح، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد "عالي الدقة" رفض الكشف عن اسمه.وأضاف أن جميع الأسلحة المستخدمة كانت محلية الصنع، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية تمكنت في السابق من الاقتراب من حاملات وسفن أمريكية ووضع علامات عليها "من دون أن تلاحظ"، على حد قوله، مؤكدا أن الطائرات المسيّرة الإيرانية ترصد باستمرار حركة حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، وأن "السيطرة والمراقبة في الخليج كاملة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشدد تنكسيري على أن القوات الأمريكية "لا تقترب من المياه الإيرانية"، وأن أي تجاوز سيُواجَه بتكرار حوادث اعتقال جنود أمريكيين أو بريطانيين كما حدث سابقا، مضيفا أن قواته مستعدة لأي مواجهة بحرية محتملة.وختم بالقول إن الحرس الثوري الإيراني "لا يجامل الأعداء"، مؤكداً أن أي اعتداء على إيران أو مصالحها "سيواجه برد قاس".
14:16 GMT 06.12.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، أن المناورة الأخيرة "اقتدار" شهدت إطلاق صاروخ محلي الصنع يفوق مداه طول الخليج البالغ 1375 كيلومترا، مؤكدا أنه يتمتع بقدرات خاصة أبرزها إمكانية تلقي الأوامر بعد الإطلاق.
وأوضح تنكسيري، في تصريحات أن المناورة التي جرت في الخليج وجزر نازعات ومضيق هرمز وبحر عُمان حققت أهدافها بالكامل، وتم خلالها عرض جزء من قدرات القوة البحرية، بما في ذلك منظومات صاروخية دفاعية وصواريخ سطح – سطح، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد "عالي الدقة" رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف أن جميع الأسلحة المستخدمة كانت محلية الصنع، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية تمكنت في السابق من الاقتراب من حاملات وسفن أمريكية ووضع علامات عليها "من دون أن تلاحظ"، على حد قوله، مؤكدا أن الطائرات المسيّرة الإيرانية ترصد باستمرار حركة حاملة طائرات أمريكية في المنطقة، وأن "السيطرة والمراقبة في الخليج كاملة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن الأمريكية خلال مناورات في الخليج
4 ديسمبر, 14:40 GMT
وشدد تنكسيري على أن القوات الأمريكية "لا تقترب من المياه الإيرانية"، وأن أي تجاوز سيُواجَه بتكرار حوادث اعتقال جنود أمريكيين أو بريطانيين كما حدث سابقا، مضيفا أن قواته مستعدة لأي مواجهة بحرية محتملة.
وختم بالقول إن الحرس الثوري الإيراني "لا يجامل الأعداء"، مؤكداً أن أي اعتداء على إيران أو مصالحها "سيواجه برد قاس".
