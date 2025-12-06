الطاقة الذرية: منشأة الحماية الجديدة في تشيرنوبل فقدت وظائفها الأساسية بعد تضررها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/الطاقة-الذرية-منشأة-الحماية-الجديدة-في-تشيرنوبل-فقدت-وظائفها-الأساسية-بعد-تضررها-1107868649.html
الطاقة الذرية: منشأة الحماية الجديدة في تشيرنوبل فقدت وظائفها الأساسية بعد تضررها
الطاقة الذرية: منشأة الحماية الجديدة في تشيرنوبل فقدت وظائفها الأساسية بعد تضررها
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن منشأة "الحماية الآمنة الجديدة" في محطة تشيرنوبل النووية فقدت وظائفها الأساسية الخاصة بالسلامة، وذلك عقب الأضرار التي... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T00:34+0000
2025-12-06T00:34+0000
تشيرنوبل
أخبار أوكرانيا
وكالة الطاقة الذرية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_0:60:2908:1696_1920x0_80_0_0_bab1870f61fd1f284f43d5d12dc61c48.jpg
وأوضحت الوكالة في بيانها، أن فريقاً تابعاً لها أنهى الأسبوع الماضي تقييماً شاملاً لسلامة المنشأة، مشيرةً إلى أن الهجوم تسبب أيضاً في اندلاع حريق كبير في الغلاف الخارجي للهيكل الفولاذي الضخم الذي شُيّد لمنع أي تسرّب إشعاعي من المفاعل الذي دُمر في كارثة عام 1986.وأكدت البعثة أن منشأة الحماية فقدت وظائفها الأساسية، بما في ذلك قدرتها على العزل ومنع التسرب الإشعاعي، لكنها وجدت في الوقت ذاته أن الهياكل الحاملة للمنشأة وأنظمة المراقبة لم تتعرض لأضرار دائمة.في فبراير الماضي، تعرّضت منشأة الحماية الآمنة الجديدة (New Safe Confinement – NSC) في محطة تشرنوبل النووية لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى أضرار خطيرة في الغلاف الخارجي للهيكل الفولاذي الضخم الذي يغطي المفاعل رقم 4، والذي تم بناؤه بعد كارثة 1986 لمنع أي تسرب إشعاعي.وتسبب الهجوم في اندلاع حريق واسع في الطبقة الخارجية للمنشأة، ما أثار مخاوف دولية حول سلامة البنية التي تُعد خط الدفاع الرئيسي لمنع انبعاث المواد المشعة. ورغم السيطرة على الحريق، أشارت التقييمات الأولية إلى وجود أضرار هيكلية في مكونات العزل، ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال فرق تقييم متتالية.
https://sarabic.ae/20220811/نيبينزيا-استهداف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-قد-يؤدي-إلى-كارثة-على-غرار-تشيرنوبل-1066314745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075290542_555:0:2816:1696_1920x0_80_0_0_7eb93838423a6ff9a5be739013f6c679.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تشيرنوبل, أخبار أوكرانيا, وكالة الطاقة الذرية, روسيا
تشيرنوبل, أخبار أوكرانيا, وكالة الطاقة الذرية, روسيا

الطاقة الذرية: منشأة الحماية الجديدة في تشيرنوبل فقدت وظائفها الأساسية بعد تضررها

00:34 GMT 06.12.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن منشأة "الحماية الآمنة الجديدة" في محطة تشيرنوبل النووية فقدت وظائفها الأساسية الخاصة بالسلامة، وذلك عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بطائرة مسيّرة في شهر فبراير الماضي.
وأوضحت الوكالة في بيانها، أن فريقاً تابعاً لها أنهى الأسبوع الماضي تقييماً شاملاً لسلامة المنشأة، مشيرةً إلى أن الهجوم تسبب أيضاً في اندلاع حريق كبير في الغلاف الخارجي للهيكل الفولاذي الضخم الذي شُيّد لمنع أي تسرّب إشعاعي من المفاعل الذي دُمر في كارثة عام 1986.
وأكدت البعثة أن منشأة الحماية فقدت وظائفها الأساسية، بما في ذلك قدرتها على العزل ومنع التسرب الإشعاعي، لكنها وجدت في الوقت ذاته أن الهياكل الحاملة للمنشأة وأنظمة المراقبة لم تتعرض لأضرار دائمة.
في فبراير الماضي، تعرّضت منشأة الحماية الآمنة الجديدة (New Safe Confinement – NSC) في محطة تشرنوبل النووية لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى أضرار خطيرة في الغلاف الخارجي للهيكل الفولاذي الضخم الذي يغطي المفاعل رقم 4، والذي تم بناؤه بعد كارثة 1986 لمنع أي تسرب إشعاعي.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
نيبينزيا: استهداف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه قد يؤدي إلى كارثة على غرار "تشيرنوبل"
11 أغسطس 2022, 19:50 GMT
وتسبب الهجوم في اندلاع حريق واسع في الطبقة الخارجية للمنشأة، ما أثار مخاوف دولية حول سلامة البنية التي تُعد خط الدفاع الرئيسي لمنع انبعاث المواد المشعة. ورغم السيطرة على الحريق، أشارت التقييمات الأولية إلى وجود أضرار هيكلية في مكونات العزل، ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال فرق تقييم متتالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала