https://sarabic.ae/20251206/القوات-الإسرائيلية-تتوغل-من-جديد-في-محيط-بلدة-بيت-جن-بريف-دمشق--1107872866.html
القوات الإسرائيلية تتوغل من جديد في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق
القوات الإسرائيلية تتوغل من جديد في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق
سبوتنيك عربي
توغل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في منطقة الكروم الغربية قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T09:32+0000
2025-12-06T09:32+0000
2025-12-06T10:11+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
وتقدمت قوة إسرائيلية تضم 3 دبابات و5 آليات إلى تقاطع مفرق باب السد وسرية الدبابات، على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف القنيطرة.وأطلقت القوات الإسرائيلية النار في الهواء بشكل متقطع لترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن المنطقة، كما أقامت حاجزا في الموقع ومنعت العبور، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".يأتي هذا التوغل بعد أيام من عدوان سابق على بلدة بيت جن، أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة العشرات، وفي أعقاب توغلات مماثلة أمس، الجمعة، شملت بلدات صيدا الحانوت وبئر عجم وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي.وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغل في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تؤكد سوريا مطالبتها الدائمة بانسحاب القوات الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الممارسات العدوانية. وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ساعات من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا. وتعتبر العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "سهم باشان" هي الأولى منذ 50 عامًا بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 31 أيار/مايو 1974، في أعقاب حرب تشرين الأول/أكتوبر، حيث تخطت القوات الإسرائيلية السياج الحدودي وفرضت سيطرتها على أراض سورية جديدة.وقع الجيشان السوري والإسرائيلي اتفاق فض الاشتباك في 31 أيار/مايو 1974 لوقف إطلاق النار عقب حرب السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، وفي ذات التاريخ تشكلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.ونشأت بموجب اتفاق فض الاشتباك منطقة عازلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان، تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وبعرض يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين نصف كيلومتر و10 كيلومترات.ويعرف الحد الشرقي للمنطقة العازلة باسم "خط برافو" والحد الغربي باسم "خط ألفا"، وعلى جانبي المنطقة العازلة منطقتان متساويتان من حيث حجم القوات ونوعية السلاح للقوات السورية والإسرائيلية.وفي أيلول/ سبتمبر الماضي قال نتنياهو إن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا تشهد تقدمًا لكنه لا يزال بعيد المنال وفق تعبيره.من جهته اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.
https://sarabic.ae/20251128/سوريا-ندين-التوغل-الإسرائيلي-داخل-بلدة-بيت-جن-في-ريف-دمشق-والاعتداء-السافر-على-أهاليها-1107584048.html
https://sarabic.ae/20251206/مبعوث-ترامب-المواجهة-مع-إيران-لم-تنته-واتفاق-سوريا-وإسرائيل-أقرب-مما-يبدو-1107870503.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
القوات الإسرائيلية تتوغل من جديد في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق
09:32 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 06.12.2025)
توغل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في منطقة الكروم الغربية قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي.
وتقدمت قوة إسرائيلية تضم 3 دبابات و5 آليات إلى تقاطع مفرق باب السد وسرية الدبابات، على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرى حضر وجباثا الخشب وطرنجة بريف القنيطرة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار في الهواء بشكل متقطع لترهيب رعاة المواشي وإبعادهم عن المنطقة، كما أقامت حاجزا في الموقع ومنعت العبور، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
يأتي هذا التوغل بعد أيام من عدوان سابق على بلدة بيت جن، أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة العشرات، وفي أعقاب توغلات مماثلة أمس، الجمعة، شملت بلدات صيدا الحانوت وبئر عجم وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي.
وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغل في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تؤكد سوريا مطالبتها الدائمة بانسحاب القوات الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الممارسات العدوانية.
وكانت إسرائيل قد بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنَّتها يوم الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد ساعات من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حيث توغلت الآليات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.
وتعتبر العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "سهم باشان" هي الأولى منذ 50 عامًا بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 31 أيار/مايو 1974، في أعقاب حرب تشرين الأول/أكتوبر، حيث تخطت القوات الإسرائيلية السياج الحدودي وفرضت سيطرتها على أراض سورية جديدة.
وقع الجيشان السوري والإسرائيلي اتفاق فض الاشتباك في 31 أيار/مايو 1974 لوقف إطلاق النار
عقب حرب السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، وفي ذات التاريخ تشكلت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
ونشأت بموجب اتفاق فض الاشتباك منطقة عازلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان، تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وبعرض يتفاوت من منطقة إلى أخرى ويتراوح بين نصف كيلومتر و10 كيلومترات.
ويعرف الحد الشرقي للمنطقة العازلة باسم "خط برافو" والحد الغربي باسم "خط ألفا"، وعلى جانبي المنطقة العازلة منطقتان متساويتان من حيث حجم القوات ونوعية السلاح للقوات السورية والإسرائيلية.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي قال نتنياهو
إن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا تشهد تقدمًا لكنه لا يزال بعيد المنال وفق تعبيره.
من جهته اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.