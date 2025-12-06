https://sarabic.ae/20251206/كندا-ترفع-سوريا-من-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب-1107869053.html
كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
سبوتنيك عربي
قالت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، إنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب وحذفت هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت تحالف المعارضة الذي... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار كندا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096165682_0:89:3001:1777_1920x0_80_0_0_32890caad014bf49812ad21263ae3d39.jpg
وذكرت الحكومة في بيان "تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة".وأضافت، " أنها تأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".كانت الولايات المتحدة قررت رسميا منتصف الشهر الماضي، حذف اسم الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع من قائمة الإرهاب وذلك قبل أن يبدأ زيارته إلى واشنطن.وكانت هذه الخطوة التي أعلنتها وزارة الخارجية متوقعة وسط تعاون الشرع مع الولايات المتحدة، كما أنها تأتي غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه في تصويت على نص أمريكي.
قالت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، إنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب وحذفت هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت تحالف المعارضة الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، من قائمة الكيانات الإرهابية.
وذكرت الحكومة في بيان "تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة".
وأضافت، " أنها تأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل
وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
كانت الولايات المتحدة قررت رسميا منتصف الشهر الماضي، حذف اسم الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع من قائمة الإرهاب وذلك قبل أن يبدأ زيارته إلى واشنطن.
وكانت هذه الخطوة التي أعلنتها وزارة الخارجية متوقعة وسط تعاون الشرع مع الولايات المتحدة، كما أنها تأتي غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه في تصويت على نص أمريكي.