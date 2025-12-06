https://sarabic.ae/20251206/مصرع-23-شخصا-على-الأقل-إثر-اندلاع-حريق-في-ملهى-ليلي-جنوبي-غرب-الهند-1107892004.html
أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، مصرع 23 شخصًا على الأقل إثر اندلاع حريق في أحد الملاهي الليلة بمقاطعة غوا، جنوبي غرب البلاد. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن الشرطة المحلية قولها: "لقي 23 شخصًا على الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي في أربورا، شمال غوا، في وقت متأخر من الليلة الماضية".وترجّح التحقيقات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى انفجار أسطوانة غاز في الطابق الأرضي، خاصة في منطقة المطبخ حيث تركزت معظم الأضرار.وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى الموقع، واستمرت عمليات الإنقاذ حتى ساعات مبكرة من صباح الأحد.وقال قائد شرطة غوا ألوك كومار، إن غالبية الضحايا من العاملين في النادي، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت معظم الجثث من منطقة المطبخ، إضافة إلى العثور على جثتين في السلم المؤدي للطابق العلوي.وأكد أن النيران باتت تحت السيطرة، فيما تستمر الجهود لتحديد سبب الحريق بدقة.
