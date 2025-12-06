نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/نيجيريا-تتوقع-الحصول-على-العضوية-الكاملة-في-بريكس-خلال-السنوات-المقبلة-1107882456.html
نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلة
نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، اليوم السبت، أن نيجيريا تأمل في الحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس" خلال السنوات المقبلة. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T14:07+0000
2025-12-06T14:07+0000
العالم
مجموعة بريكس
نيجيريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/07/1086749923_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_f368165c831a7b6099b8376618c37da6.jpg
وقال وزير الخارجية خلال منتدى الدوحة في قطر: "بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان نيجيريا إلى 400 مليون نسمة، ونحن نسعى لتحويل مجتمعنا نحو الطبقة الوسطى. لدينا الكثير لنتعلمه من "بريكس"، وكمّا أكبر اقتصاد في العالم رأينا مدى أهمية أن تكون لدينا علاقات قائمة على مصالحنا. خلال السنوات المقبلة، نتوقع أن تحصل نيجيريا على العضوية الكاملة في بريكس".وقال الرئيس الإندونيسي خلال لقائه في جاكرتا مع نظيره الجنوب أفريقي: " لقد انضممنا إلى مجموعة "بريكس"، ونرغب بتوطيد علاقاتنا الثنائية. نحن ننظر إلى جنوب أفريقيا كشريك استراتيجي في القارة الأفريقية. أنتم - قائد عظيم في أفريقيا ونثق في أن أفريقيا هي المستقبل".ووفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للرئاسة الإندونيسية، فقد أكد الرئيس الإندونيسي التزام بلاده بالتعاون مع جنوب أفريقيا كدولة رئيسية في الجنوب العالمي.وبدوره، أكد رامافوزا في كلمته، التزام جنوب أفريقيا بتعزيز التعاون مع إندونيسيا، وخاصة في إطار مجموعة "بريكس"، موضحاً أن الشراكة الاقتصادية في إطار المجموعة تنطوي على إمكانات هائلة لتحفيز التنمية والتطور في الدول الأعضاء. وقال رئيس جنوب أفريقيا: " ندعو إندونيسيا للمشاركة بفعالية أكبر في جميع هياكل "بريكس"، وخاصة في شراكات "بريكس" الاقتصادية".وتعتبر "بريكس" رابطة حكومية دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل. وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت عدة دول أخرى إلى بريكس.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قبل ذلك، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولًا أخرى أصبحت رسميًا دولًا شريكة في الرابطة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2025. وفي السادس من كانون الثاني/يناير من هذا العام، أعلنت حكومة البرازيل، التي تولت رئاسة "بريكس" في الأول من ذات الشهر، انضمام إندونيسيا بعضوية كاملة إلى المجموعة الدولية.
https://sarabic.ae/20251204/بوتين-ينبغي-توسيع-إمكانيات-استخدام-العملات-الوطنية-للتسويات-في-مجموعة-بريكس-1107815086.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/07/1086749923_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_01c725b45270476fe50ac22f277a8375.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, مجموعة بريكس, نيجيريا
العالم, مجموعة بريكس, نيجيريا

نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلة

14:07 GMT 06.12.2025
© Sputnik . Ilya Pitalevوزير الخارجية النيجيري يوسف توجار
وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
أعرب وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، اليوم السبت، أن نيجيريا تأمل في الحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس" خلال السنوات المقبلة.
وقال وزير الخارجية خلال منتدى الدوحة في قطر: "بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان نيجيريا إلى 400 مليون نسمة، ونحن نسعى لتحويل مجتمعنا نحو الطبقة الوسطى. لدينا الكثير لنتعلمه من "بريكس"، وكمّا أكبر اقتصاد في العالم رأينا مدى أهمية أن تكون لدينا علاقات قائمة على مصالحنا. خلال السنوات المقبلة، نتوقع أن تحصل نيجيريا على العضوية الكاملة في بريكس".
وأعرب رئيسا إندونيسيا وجنوب أفريقيا، برابوو سوبيانتو وسيريل رامافوزا، يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول، عن رغبتهما بتعزيز التعاون في إطار مجموعة "بريكس".
وقال الرئيس الإندونيسي خلال لقائه في جاكرتا مع نظيره الجنوب أفريقي: " لقد انضممنا إلى مجموعة "بريكس"، ونرغب بتوطيد علاقاتنا الثنائية. نحن ننظر إلى جنوب أفريقيا كشريك استراتيجي في القارة الأفريقية. أنتم - قائد عظيم في أفريقيا ونثق في أن أفريقيا هي المستقبل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
بوتين: ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس"
4 ديسمبر, 15:42 GMT
ووفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للرئاسة الإندونيسية، فقد أكد الرئيس الإندونيسي التزام بلاده بالتعاون مع جنوب أفريقيا كدولة رئيسية في الجنوب العالمي.
وبدوره، أكد رامافوزا في كلمته، التزام جنوب أفريقيا بتعزيز التعاون مع إندونيسيا، وخاصة في إطار مجموعة "بريكس"، موضحاً أن الشراكة الاقتصادية في إطار المجموعة تنطوي على إمكانات هائلة لتحفيز التنمية والتطور في الدول الأعضاء. وقال رئيس جنوب أفريقيا: " ندعو إندونيسيا للمشاركة بفعالية أكبر في جميع هياكل "بريكس"، وخاصة في شراكات "بريكس" الاقتصادية".
وأضاف رامافوزا أن "بريكس" تُمثل حافزًا لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وتعتبر "بريكس" رابطة حكومية دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل. وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت عدة دول أخرى إلى بريكس.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قبل ذلك، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولًا أخرى أصبحت رسميًا دولًا شريكة في الرابطة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2025. وفي السادس من كانون الثاني/يناير من هذا العام، أعلنت حكومة البرازيل، التي تولت رئاسة "بريكس" في الأول من ذات الشهر، انضمام إندونيسيا بعضوية كاملة إلى المجموعة الدولية.
