نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلة

نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلة

أعرب وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، اليوم السبت، أن نيجيريا تأمل في الحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس" خلال السنوات المقبلة.

وقال وزير الخارجية خلال منتدى الدوحة في قطر: "بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان نيجيريا إلى 400 مليون نسمة، ونحن نسعى لتحويل مجتمعنا نحو الطبقة الوسطى. لدينا الكثير لنتعلمه من "بريكس"، وكمّا أكبر اقتصاد في العالم رأينا مدى أهمية أن تكون لدينا علاقات قائمة على مصالحنا. خلال السنوات المقبلة، نتوقع أن تحصل نيجيريا على العضوية الكاملة في بريكس".وقال الرئيس الإندونيسي خلال لقائه في جاكرتا مع نظيره الجنوب أفريقي: " لقد انضممنا إلى مجموعة "بريكس"، ونرغب بتوطيد علاقاتنا الثنائية. نحن ننظر إلى جنوب أفريقيا كشريك استراتيجي في القارة الأفريقية. أنتم - قائد عظيم في أفريقيا ونثق في أن أفريقيا هي المستقبل".ووفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للرئاسة الإندونيسية، فقد أكد الرئيس الإندونيسي التزام بلاده بالتعاون مع جنوب أفريقيا كدولة رئيسية في الجنوب العالمي.وبدوره، أكد رامافوزا في كلمته، التزام جنوب أفريقيا بتعزيز التعاون مع إندونيسيا، وخاصة في إطار مجموعة "بريكس"، موضحاً أن الشراكة الاقتصادية في إطار المجموعة تنطوي على إمكانات هائلة لتحفيز التنمية والتطور في الدول الأعضاء. وقال رئيس جنوب أفريقيا: " ندعو إندونيسيا للمشاركة بفعالية أكبر في جميع هياكل "بريكس"، وخاصة في شراكات "بريكس" الاقتصادية".وتعتبر "بريكس" رابطة حكومية دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل. وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت عدة دول أخرى إلى بريكس.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قبل ذلك، بأن بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وتايلاند وكوبا وأوغندا وماليزيا وأوزبكستان ودولًا أخرى أصبحت رسميًا دولًا شريكة في الرابطة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2025. وفي السادس من كانون الثاني/يناير من هذا العام، أعلنت حكومة البرازيل، التي تولت رئاسة "بريكس" في الأول من ذات الشهر، انضمام إندونيسيا بعضوية كاملة إلى المجموعة الدولية.

