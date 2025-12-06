زينة رأس السنة الجديدة في المدن الروسية ... صور

© Sputnik . Alexandr Kryazhev

المشاركون في افتتاح أماكن احتفالية في وسط نوفوسيبيرسك. في الأول من ديسمبر، افتُتحت أماكن احتفالية برأس السنة الجديدة في شارع لينين للمشاة، وساحة بيرفومايسكي، وساحة المسرح، وأُضيئت أضواء شجرة عيد الميلاد الرئيسية في المدينة، الواقعة بالقرب من دار الأوبرا.