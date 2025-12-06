زينة رأس السنة الجديدة في المدن الروسية ... صور

سكان موسكو يتجولون في ساحة مانيجنايا.
فتاة في أحد شوارع موسكو.
إضاءة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.
جناح الفن "المندرين" في شارع أربات القديم في موسكو.
جناح الفن "المندرين" في شارع أربات القديم في موسكو.
إضاءة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.
رجل وكلب يلتقطان صورة على خلفية أضواء رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ.
رجل وكلب يلتقطان صورة على خلفية أضواء رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ.
المشاركون في افتتاح أماكن احتفالية في وسط نوفوسيبيرسك. في الأول من ديسمبر، افتُتحت أماكن احتفالية برأس السنة الجديدة في شارع لينين للمشاة، وساحة بيرفومايسكي، وساحة المسرح، وأُضيئت أضواء شجرة عيد الميلاد الرئيسية في المدينة، الواقعة بالقرب من دار الأوبرا.
المشاركون في افتتاح أماكن احتفالية في وسط نوفوسيبيرسك. في الأول من ديسمبر، افتُتحت أماكن احتفالية برأس السنة الجديدة في شارع لينين للمشاة، وساحة بيرفومايسكي، وساحة المسرح، وأُضيئت أضواء شجرة عيد الميلاد الرئيسية في المدينة، الواقعة بالقرب من دار الأوبرا.
دوارة الخيل في الساحة الحمراء في موسكو.
زينة رأس السنة في ساحة القديس إسحاق في سانت بطرسبرغ. من أمام كاتدرائية القديس إسحاق.
زينة رأس السنة في ساحة القديس إسحاق في سانت بطرسبرغ. من أمام كاتدرائية القديس إسحاق.
زينة رأس السنة الجديدة في محطة مترو تروبنايا في موسكو.
زينة رأس السنة الجديدة في محطة مترو تروبنايا في موسكو.
إضاءة رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ.
إضاءة رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ.
إضاءة رأس السنة الجديدة على مبنى بيت الأمير لوبانوف-روستوفسكي في سانت بطرسبرغ.
إضاءة رأس السنة الجديدة على مبنى بيت الأمير لوبانوف-روستوفسكي في سانت بطرسبرغ.
المارة في ساحة المسرح في نوفوسيبيرسك.
فتاة تلتقط صورة في الشارع على خلفية زينة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.
فتاة تلتقط صورة في الشارع على خلفية زينة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.
المارة في ساحة المسرح في نوفوسيبيرسك.