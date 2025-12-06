عربي
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
زينة رأس السنة الجديدة في المدن الروسية ... صور
زينة رأس السنة الجديدة في المدن الروسية ... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق زينة رأس السنة الجديدة في المدن الروسية. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
زينة رأس السنة الجديدة في المدن الروسية ... صور

جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق زينة رأس السنة الجديدة في المدن الروسية.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

سكان موسكو يتجولون في ساحة مانيجنايا.

سكان موسكو يتجولون في ساحة مانيجنايا. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان موسكو يتجولون في ساحة مانيجنايا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في أحد شوارع موسكو.

فتاة في أحد شوارع موسكو. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في أحد شوارع موسكو.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.

إضاءة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جناح الفن "المندرين" في شارع أربات القديم في موسكو.

جناح الفن &quot;المندرين&quot; في شارع أربات القديم في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جناح الفن "المندرين" في شارع أربات القديم في موسكو.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.

إضاءة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

رجل وكلب يلتقطان صورة على خلفية أضواء رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ.

رجل وكلب يلتقطان صورة على خلفية أضواء رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل وكلب يلتقطان صورة على خلفية أضواء رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في افتتاح أماكن احتفالية في وسط نوفوسيبيرسك. في الأول من ديسمبر، افتُتحت أماكن احتفالية برأس السنة الجديدة في شارع لينين للمشاة، وساحة بيرفومايسكي، وساحة المسرح، وأُضيئت أضواء شجرة عيد الميلاد الرئيسية في المدينة، الواقعة بالقرب من دار الأوبرا.

المشاركون في افتتاح أماكن احتفالية في وسط نوفوسيبيرسك. في الأول من ديسمبر، افتُتحت أماكن احتفالية برأس السنة الجديدة في شارع لينين للمشاة، وساحة بيرفومايسكي، وساحة المسرح، وأُضيئت أضواء شجرة عيد الميلاد الرئيسية في المدينة، الواقعة بالقرب من دار الأوبرا. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في افتتاح أماكن احتفالية في وسط نوفوسيبيرسك. في الأول من ديسمبر، افتُتحت أماكن احتفالية برأس السنة الجديدة في شارع لينين للمشاة، وساحة بيرفومايسكي، وساحة المسرح، وأُضيئت أضواء شجرة عيد الميلاد الرئيسية في المدينة، الواقعة بالقرب من دار الأوبرا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

دوارة الخيل في الساحة الحمراء في موسكو.

دوارة الخيل في الساحة الحمراء في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

دوارة الخيل في الساحة الحمراء في موسكو.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

زينة رأس السنة في ساحة القديس إسحاق في سانت بطرسبرغ. من أمام كاتدرائية القديس إسحاق.

زينة رأس السنة في ساحة القديس إسحاق في سانت بطرسبرغ. من أمام كاتدرائية القديس إسحاق. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

زينة رأس السنة في ساحة القديس إسحاق في سانت بطرسبرغ. من أمام كاتدرائية القديس إسحاق.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

زينة رأس السنة الجديدة في محطة مترو تروبنايا في موسكو.

زينة رأس السنة الجديدة في محطة مترو تروبنايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زينة رأس السنة الجديدة في محطة مترو تروبنايا في موسكو.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ.

إضاءة رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة رأس السنة الجديدة في أحد شوارع سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة رأس السنة الجديدة على مبنى بيت الأمير لوبانوف-روستوفسكي في سانت بطرسبرغ.

إضاءة رأس السنة الجديدة على مبنى بيت الأمير لوبانوف-روستوفسكي في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة رأس السنة الجديدة على مبنى بيت الأمير لوبانوف-روستوفسكي في سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المارة في ساحة المسرح في نوفوسيبيرسك.

المارة في ساحة المسرح في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

المارة في ساحة المسرح في نوفوسيبيرسك.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة في الشارع على خلفية زينة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.

فتاة تلتقط صورة في الشارع على خلفية زينة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة في الشارع على خلفية زينة رأس السنة الجديدة في سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المارة في ساحة المسرح في نوفوسيبيرسك.

المارة في ساحة المسرح في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

المارة في ساحة المسرح في نوفوسيبيرسك.

