https://sarabic.ae/20251207/أهم-المعلومات-عن-انقلاب-بنين-حتى-اللحظة-1107903472.html

أهم المعلومات عن محاولة الانقلاب في بنين حتى اللحظة وأنباء عن فشله

أهم المعلومات عن محاولة الانقلاب في بنين حتى اللحظة وأنباء عن فشله

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-07T11:08+0000

2025-12-07T11:08+0000

2025-12-07T11:21+0000

العالم

بنين

انقلاب عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107903964_0:0:915:515_1920x0_80_0_0_95fb26c1459c3e44ddb8abb0239f32c2.jpg

ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".وسيطر القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).وأكدت المجموعة في بيانها أنها سيطرت على الوضع بعد "انتهاكات عديدة ارتكبتها حكومة باتريس تالون" معلنة تعليق العمل بالدستور وإغلاق جميع الحدود البرية والمجال الجوي..وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وألقى القبض على المتورطين في العملية.وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذي لا يزال موقعه مجهولا، وحثت السفارة الفرنسية المواطنين على البقاء في منازلهم.ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).

https://sarabic.ae/20251207/مجموعة-عسكرية-في-بنين-تعلن-الاستيلاء-على-السلطة-وتعزل-الرئيس-باتريس-تالون-1107899914.html

بنين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بنين, انقلاب عسكري