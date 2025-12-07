https://sarabic.ae/20251207/مجموعة-عسكرية-في-بنين-تعلن-الاستيلاء-على-السلطة-وتعزل-الرئيس-باتريس-تالون-1107899914.html
مجموعة عسكرية في بنين تعلن الاستيلاء على السلطة وتعزل الرئيس باتريس تالون
أعلنت مجموعة عسكرية في جمهورية بنين، اليوم الأحد، الاستيلاء على السلطة، وعزل رئيس البلاد، باتريس تالون، وحل مؤسسات الدولة. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت عبر التلفزيون الوطني، إنه تم حل المؤسسات وعزل الرئيس، مشيرة إلى أن المقدم، تيغري باسكال، يقود لجنة إعادة التأسيس العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية.وأفادت مصادر لإعلام فرنسي، أن محاولة الانقلاب بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بهجوم على مقر إقامة الرئيس باتريس تالون في العاصمة بورتو نوفو، ثم سيطر جنود بقيادة المقدم، باسكال تيغري، على محطة التلفزيون الوطنية، وأعلنوا عزل تالون من منصبه وجميع مؤسسات الدولة. وتطلق المجموعة على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس". ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
