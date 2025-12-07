عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع
مجموعة عسكرية في بنين تعلن الاستيلاء على السلطة وتعزل الرئيس باتريس تالون
مجموعة عسكرية في بنين تعلن الاستيلاء على السلطة وتعزل الرئيس باتريس تالون
أعلنت مجموعة عسكرية في جمهورية بنين، اليوم الأحد، الاستيلاء على السلطة، وعزل رئيس البلاد، باتريس تالون، وحل مؤسسات الدولة.
وقالت عبر التلفزيون الوطني، إنه تم حل المؤسسات وعزل الرئيس، مشيرة إلى أن المقدم، تيغري باسكال، يقود لجنة إعادة التأسيس العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية.وأفادت مصادر لإعلام فرنسي، أن محاولة الانقلاب بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بهجوم على مقر إقامة الرئيس باتريس تالون في العاصمة بورتو نوفو، ثم سيطر جنود بقيادة المقدم، باسكال تيغري، على محطة التلفزيون الوطنية، وأعلنوا عزل تالون من منصبه وجميع مؤسسات الدولة. وتطلق المجموعة على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس". ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
مجموعة عسكرية في بنين تعلن الاستيلاء على السلطة وتعزل الرئيس باتريس تالون

09:18 GMT 07.12.2025
© AP Photo / Eraldo Peresرئيس بنين، باتريس تالون
رئيس بنين، باتريس تالون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
تابعنا عبر
أعلنت مجموعة عسكرية في جمهورية بنين، اليوم الأحد، الاستيلاء على السلطة، وعزل رئيس البلاد، باتريس تالون، وحل مؤسسات الدولة.
وقالت عبر التلفزيون الوطني، إنه تم حل المؤسسات وعزل الرئيس، مشيرة إلى أن المقدم، تيغري باسكال، يقود لجنة إعادة التأسيس العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأفادت مصادر لإعلام فرنسي، أن محاولة الانقلاب بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بهجوم على مقر إقامة الرئيس باتريس تالون في العاصمة بورتو نوفو، ثم سيطر جنود بقيادة المقدم، باسكال تيغري، على محطة التلفزيون الوطنية، وأعلنوا عزل تالون من منصبه وجميع مؤسسات الدولة.
وتطلق المجموعة على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس".
رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل السنغال بعد الانقلاب في بلاده
27 نوفمبر, 21:44 GMT
ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
