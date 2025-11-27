https://sarabic.ae/20251127/رئيس-غينيا-بيساو-المخلوع-يصل-السنغال-بعد-الانقلاب-في-بلاده-1107570198.html

رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل السنغال بعد الانقلاب في بلاده

أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، اليوم الخميس، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده. 27.11.2025

وأضافت الوزارة في بيان لها أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوعوعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة طارئة عبر الإنترنت، اليوم الخميس، لمناقشة الوضع في غينيا بيساو عقب أنباء الانقلاب، وانضم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى الاجتماع الافتراضي.ندد الاتحاد الأفريقي بـ "الانقلاب العسكري" في غينيا بيساو، على حد قوله، مطالبًا بالإفراج "الفوري من دون شروط" عن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، الذي أُعتقل أمس الأربعاء من قبل عناصر عسكرية.وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، طالب الاتحاد "بالإفراج الفوري من دون شروط عن الرئيس إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين"، حاثا جميع الأطراف على "التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع".وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.

