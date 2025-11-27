https://sarabic.ae/20251127/رئيس-غينيا-بيساو-المخلوع-يصل-السنغال-بعد-الانقلاب-في-بلاده-1107570198.html
رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل السنغال بعد الانقلاب في بلاده
رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل السنغال بعد الانقلاب في بلاده
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، اليوم الخميس، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T21:44+0000
2025-11-27T21:44+0000
2025-11-27T21:44+0000
السنغال
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107569879_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_5fe5f11a2bbbafa82284ebfcda6ea733.jpg
وأضافت الوزارة في بيان لها أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوعوعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة طارئة عبر الإنترنت، اليوم الخميس، لمناقشة الوضع في غينيا بيساو عقب أنباء الانقلاب، وانضم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى الاجتماع الافتراضي.ندد الاتحاد الأفريقي بـ "الانقلاب العسكري" في غينيا بيساو، على حد قوله، مطالبًا بالإفراج "الفوري من دون شروط" عن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، الذي أُعتقل أمس الأربعاء من قبل عناصر عسكرية.وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، طالب الاتحاد "بالإفراج الفوري من دون شروط عن الرئيس إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين"، حاثا جميع الأطراف على "التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع".وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.
https://sarabic.ae/20251127/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-إلى-إفراج-فوري-عن-رئيس-غينيا-بيساو-1107555284.html
https://sarabic.ae/20251126/إعلام-ضباط-من-جيش-غينيا-بيساو-يعلنون-السيطرة-على-السلطة-في-البلاد-1107519885.html
السنغال
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107569879_100:0:1801:1276_1920x0_80_0_0_86fdfdbc4c6e4d13fc5f8c29ea79cb98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السنغال, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
السنغال, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل السنغال بعد الانقلاب في بلاده
أعلنت وزارة الخارجية السنغالية، اليوم الخميس، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده.
وأضافت الوزارة في بيان
لها أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.
وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوع
وعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة طارئة عبر الإنترنت، اليوم الخميس، لمناقشة الوضع في غينيا بيساو عقب أنباء الانقلاب، وانضم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى الاجتماع الافتراضي.
ندد الاتحاد الأفريقي بـ "الانقلاب العسكري" في غينيا بيساو، على حد قوله، مطالبًا بالإفراج "الفوري من دون شروط" عن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، الذي أُعتقل أمس الأربعاء من قبل عناصر عسكرية.
وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، طالب الاتحاد "بالإفراج الفوري من دون شروط عن الرئيس إمبالو
وجميع المسؤولين المعتقلين"، حاثا جميع الأطراف على "التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع".
وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو
قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.
وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب
، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".
وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.